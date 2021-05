Zambie : le pont Kuzungula inauguré par Fatshi

C’est en sa double qualité de Président de la République Démocratique du Congo et de l’Union Africaine que Félix Antoine Tshisekedi a coupé, hier lundi 10 mai 2021, le ruban symbolique portant inauguration du Pont Kuzungula ou « Kazungula Bridge », sur le fleuve du même nom, à 70 km de la ville de Livingstone, à la frontière entre la Zambie et le Botswana. C’était en présence de ses homologues Chefs d’Etat de Zambie, Edgar Lungu, du Botswana, Mokgweetsi Masisi, du Mozambique, Filipe Nyusi et du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa.

Cet ouvrage, long de 923 mètres, financé par la BAD et le Japon à hauteur de plus de 250 millions de dollars américains, fait partie du « Corridor Nord-Sud » appelé à relier le Nord de l’Afrique à sa partie Sud. Dans sa brève adresse à l’assistance, le numéro un de l’UA a salué la matérialisation d’un projet intégrateur qui va jouer un rôle clef dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAF (Zone de Libre Echange Continental Africaine). Cette route commerciale devrait favoriser les mouvements des marchandises entre le port de Durban en Afrique du Sud, et celui de Dar-es-Salaam, en Tanzanie, au profit de plusieurs pays membres de la SADC, notamment le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et la RDC. Son principal avantage va être la réduction des coûts de transport ainsi que des temps de transit.

Fatshi ce mercredi

à Lubumbashi

Le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu ce mercredi 12 mai 2021 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Toute la ville se trouve dans la fièvre de l’arrivée de celui que les Lushois ont baptisé « Grand Soleil », en référence au nouvel éclairage qu’il a apporté non seulement à la gouvernance du pays mais aussi au vécu quotidien des populations, qui commencent à voir petit à petit le bout du tunnel de l’émergence du pays.

La température va déjà monter de plusieurs crans ce mardi matin, avec l’arrivée à Lubumbashi de son nouveau Directeur de cabinet, Guy Nyembo. Fils du terroir kantagais, le précité est l’objet d’une forte mobilisation de la part de son parti, l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), qui a promis de faire une démonstration de force sans pareil, prélude à l’accueil délibérant promis au Président de la République.

