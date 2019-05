Vulgarisation du nouveau code minier : la société civile sur le terrain

La promulgation du nouveau Code minier nécessite que les Congolais soient au parfum de nouveaux contours de ce document afin de savoir comment faire face aux entreprises minières et à leurs cahiers de charge. Raison pour laquelle, les organisations internationales telles que SARW et GIZ, avec la Coordination des plaidoyers des actions de la société civile pour la gouvernance des ressources naturelles en République Démocratique du Congo», ont organisé des séances de vulgarisation de la loi n°18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier , à Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Kolwezi, Kindu, Bunia et Goma. Et, cette activité à Kindu a eu lieu le jeudi 16 mai 2019, dans la salle Saint Joseph, sous la coordination des ONG MALI, AFEJUCO et AJFMA.

Plusieurs thèmes ont été développés par des experts et des membres des sociétés civiles focalisées sur les questions spécifiques liées à la meilleure gestion des ressources naturelles. Ainsi, les thèmes traités étaient entre autre : rôle de l’Etat, l’exploitation minière industrielle, droits des carrières, transformation et traitement de minerais, coopératives minières, exploitation minière artisanale, Sous traitance, développement communautaire, responsabilité sociétale et droits humains, le régime fiscal, transparence et traçabilité des minerais. Dorcas NSOMUE