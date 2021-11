Vivement le fichier unique :l’Administration publique malade des doublons et des fictifs

L’Administration publique est l’épine dorsale de la bonne gouvernance d’un pays. La rendre compétitive est l’un des objectifs majeurs que se sont assignés tous les gouvernements qui se sont succédés dans notre pays depuis l’Indépendance de la République Démocratique du Congo, de 1960 à ce jour. On comprend ainsi le souci de l’actuel ministre de la Fonction publique de réformer l’Administration publique, d’établir un fichier unique pour tous les agents actifs et même retraités ; d’élaguer tous les doublons ou les fictifs et rationaliser toutes les dépenses liées à la paie des fonctionnaires. Jusqu’à ce jour, aucun gouvernement n’a encore réussi à maîtriser les effectifs, payés par le Trésor public et œuvrant réellement dans le secteur public.

Parvenir à cette maîtrise des effectifs est le point sur lequel nombre d’expert se cassent les dents. Un point rendu davantage difficile par la gestion calamiteuse, par plusieurs gouvernements. En partant du tout premier gouvernement du Congo indépendant, en passant par les régimes du Maréchal Mobutu, de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila Kabange et enfin, celui-ci, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lutte présentement pour remettre de l’ordre dans la boutique. D’un régime à l’autre, l’équation des effectifs de la Fonction publique n’a fait que se compliquer.

L’héritage de la colonisation

A l’analyse des actes posés par chaque gouvernement (ou régime politique) dans la gestion des effectifs, on doit convenir que le premier gouvernement, quoique composé des novices, avait bénéficié d’une administration rigoureuse léguée par la colonisation. Toutefois, les sempiternelles guerres tribales ne lui avaient pas permis une gestion rationnelle du pays. On doit reconnaître que malgré le chaos qui battait son plein, la situation n’était pas catastrophique et difficilement réparable comme elle l’est actuellement. Au bout de cinq ans, c’est sur ces entrefaites que le Colonel Joseph Désiré Mobutu avait pris le pouvoir pour l’exercer pendant 32 ans.

Pendant ce long règne, l’Administration publique était devenue un dépotoir, une décharge dans laquelle on déversait tout celui qui devenait inutile dans un secteur ou dans un autre. On ne tenait pas compte du mérite ou de la qualification de l’individu. On demandait seulement qu’il s’installe et l’expérience viendrait avec le temps. Le critère le plus considéré était le militantisme au sein du MPR-Parti Etat (Mouvement Populaire de la Révolution). Malheureusement pour les adeptes de cette vision, ils n’avaient pas inventé un « militantomètre » pour mesurer le degré de soumission ; car une fois en fonction, tous ces « heureux promus » se servaient copieusement au lieu de servir le pays. A cet effet, les entreprises publiques étaient également sollicitées pour récompenser les serviteurs qui se seraient montrés les plus serviles ou plus fidèles au régime mobutiste.

Doublons et fictifs : une gangrène difficile à éradiquer

Cette équation de la pléthore d’effectifs du sureffectif dans l’Administration publique avait viré au cauchemar en 1990, à la fin du MPR-Parti Etat avec l’instauration du multipartisme. Le MPR-Parti Etat avait plusieurs structures hautement budgétivores qui regorgeaient des milliers d’individus, souvent sans aucune qualification ; recrutés seulement pour faire le clown, chanter, danser et glorifier le Président-Fondateur du MPR et Président de la République, Chef de l’Etat. C’était le cas de la MOPAP (Mobilisation, Propagande et Animation Politique), de la JMPR (Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolution), de la Condifa (Condition Féminine et Famille), de la Forcad (Formation des Cadres), de l’Ecole du Parti «Makanda Kabobi», etc. Pour les tenants du pouvoir mobutiste, il n’était pas question d’abandonner tous ces « troubadours » sur la route et le seul endroit choisi pour les déverser était la Fonction publique et – pour ceux qui avait des soutiens – les entreprises du portefeuille. La pléthore ne signifiait rien pour les Mobutistes.

De là, chaque ministre qui venait amenait de son sillage une longue liste des partisans et membres de familles à qui il confiait des postes de responsabilités dans le secteur qui lui était confié. Ce que faisait le ministre était également fait pas tous les dirigeants d’entreprises. Une pratique qui a fait naître des « générations spontanées » au sein des entreprises et de l’Administration publique.

AFDL : un conglomérat des prédateurs impénitents

En laissant le pouvoir, le Maréchal Mobutu l’a abandonné entre les mains des groupes que leur Chef, Mzee Laurent Désiré Kabila a qualifié d’être « un conglomérat d’aventuriers » assoiffé seulement par le pouvoir. Ce groupe était composé non seulement des Congolais, mais aussi et surtout des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, etc. Il prétendait être là pour libérer le Congo et en faire un bien commun pour toute l’Afrique centrale. Ce régime qui sc ’est finalement arrêté avec la fin du régime kabila (qui en était le légitime héritier) a laissé le pays sans en faire un bilan.

Tellement la prédation était la règle de gouvernance. Chaque responsable pouvait bien « bouffer » (sans être inquiété) à condition de continuer à servir l’idéologie de l’AFDL. La pléthore faisait partie des stratégies de récompense des partisans, amis, frères qui se montraient flatteurs etc. Il y a eu même un Premier ministre qui avait signé un décret interdit tout contrôle dans les entreprises publiques et qui avait ainsi totalement paralysé le travail de l’Inspection Générale des Finances jusqu’à l’arrivée de l’actuel régime.

Aujourd’hui, le fichier unique, informatisé et interconnecté semble être la meilleure solution pour couper la tête à ce monstre à plusieurs branchements qui se nomme doublons et fictifs dans l’Administration publique.

Plus d’un million de fonctionnaires

Selon les statistiques disponibles, la Fonction Publique aligne plus d’un million de fonctionnaires. Dans ces effectifs, on compte plus de 600.000 enseignants et agents de l’Enseignement Primaire et Secondaire. Selon un audit mené par l’IGF (Inspection Générale des Finances) sous le mandat de Willy Bakonga à l’EPST, les doublons et fictifs s’élevaient à plus de 200.000 unités. En début des opérations de désactivation des enseignants et fonctionnaires fictifs, des milliers d’autres continuent de «polluer» le fichier du personnel de l’EPST.

Le week-end dernier, le Vice-Premier ministre et ministre de la Fonction Publique, a fait état de la découverte de près de 50.000 doublons et fictifs dans son secteur. Il y a deux ans, un contrôle effectué au sein de l’administration de la Santé avait révélé la présence de plusieurs dizaines des milliers fictifs de médecins, infirmiers et agents administratifs.

Le constat est que plusieurs réseaux maffieux de tripatouillages des listes de paie de fonctionnaires se sont installés dans les rouages de la Fonction Publique. En dépit de l’organisation des opérations régulières de contrôles physiques, des titres scolaires et académiques, la maffia, métastasée, continue de saigner à blanc le Trésor public. JP Lihau va-t-il s’en sortir? La question reste posée.SAKAZ