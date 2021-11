Usine de fabrication des batteries et les véhicules électriques en RDC : Nicolas Kazadi, « la hausse du taux de croissance de l’économie congolaise est assurée »

L’Afrique veut désormais transformer sur son sol ses ressources naturelles au lieu de les exporter à l’état brut. Au regard d’importants minerais dont regorge son sous-sol, elle est cette fois-ci déterminée à fabriquer elle-même les batteries électriques, les véhicules électriques et développer les énergies renouvelables à partir de ses minerais. La République Démocratique du Congo, compte tenu de la position stratégique qu’elle occupe avec 70% dans la production mondiale des mines, a été ciblée comme pays-solution dans cette transformation des produits miniers. Elle va ainsi offrir à l’Afrique la possibilité d’être au cœur de la chaîne de valeur dynamique des batteries, de la révolution du marché des véhicules électriques et du déploiement des énergies renouvelables, de manière à ce que le continent soit placé comme leader mondial sur le marché. Une occasion pour l’Afrique de diversifier son économie et de réduire sensiblement la pauvreté à travers notamment la création des emplois et des opportunités d’affaires.

Il sera question d’abord de transformer localement trois principaux produits, à savoir le manganèse, le nickel et le cobalt, et de construire une usine de production de 100.000 tonnes de précurseurs qui coûteraient 39 millions de dollars.

C’est pour cette raison qu’il s’est tenu du 24 au 25 novembre au Palais du Peuple, un grand forum réunissant des présidents africains, les membres des gouvernements et des partenaires financiers. Ce forum a été dénommé «DRC-Africa Business forum 2021 ». Parmi les interventions enregistrées, lors de l’ouverture présidée par le Chef de l’Etat de la RDC, il y avait notamment celle du ministre national des Finances, Nicolas Kazadi.

Dans son exposé, il a démontré l’impact positif que ce grand projet va avoir sur la population et sur l’économie de la RDC. « Alors que lorsqu’il s’agit de l’industrie de la transformation, la création d’emplois est du moins plus importante. Et nous aurions eu pour cette sorte d’usine, 875 emplois directs et des milliers d’emplois indirects. Mais des emplois qualifiés, des emplois avec un contenu réel, des emplois transformateurs », a affirmé le ministre des Finances.

Perside Diawaku

DISCOURS DU MINISTRE NICOLAS KAZADI AU DRC-AFRICA BUSINESS FORUM 2021

Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, Chef de l’État et Président en exercice de l’Union Africaine ;

Excellence Monsieur le Président de la République de Zambie ;

Excellence Monsieur les Ministres et représentants des Chefs d’États ;

Honorable Président de l’Assemblée nationale et du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs, distingués invités,

Il m’est fait l’honneur d’échanger avec vous au sujet de l’impact macroéconomique que peut avoir l’annonce de cette transformation des produits miniers en République Démocratique du Congo et, en effet, le modèle qui nous a été présenté ici aussi bien par le Ministre de l’Industrie Julien Paluku que par le représentant de Bloomberg, est un modèle de production intégrée et à multiples effets et impacts. Production intégrée, car il s’agit d’abord de transformer localement trois principaux produits, à savoir le manganèse, le cobalt et le nickel, tous produits dont disposent la RDC, mais principalement en ce qui concerne la RDC, c’est le cobalt qui est le produit phare. Nous sommes bien entendu, le premier producteur mondial du cobalt et plusieurs hypothèses ont été présentées ici. Le ministre de l’Industrie a fait référence à l’hypothèse d’une unité de production de 10.000 tonnes de précurseurs qui coûteraient 39 millions de dollars. Dans l’exercice fait par Bloomberg, il y a eu plusieurs hypothèses : 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 tonnes. Pour produire 100.000 tonnes de précurseurs des batteries, il faut en moyenne 16.000 tonnes de cobalt, 48.000 tonnes de nickel et 15.000 tonnes de manganèse.

Le coût d’investissements pour ces 100.000 tonnes des précurseurs des batteries est estimé à 301 millions de dollars. Nous voulons Illustrer notre propos sur l’impact de ce projet à travers cette hypothèse de la construction dans une des capacités de 100.000 tonnes des précurseurs en République Démocratique du Congo. Si une telle usine avait été mise en place en 2022, quel aurait été l’impact sur l’économie et à quoi ressemblerait notre économie? D’abord cela voudrait dire que nous consacrerions 10% de notre production du cobalt à l’industrie locale. Ça veut dire que les 16.000 tonnes de cobalt sortiraient de la production primaire et entreraient dans ce que l’on appelle l’industrie. Et c’est tout l’intérêt de l’exercice, c’est justement de transformer l’économie pour accroître la part de l’industrie par rapport au secteur primaire. 16000 tonnes de cobalt récupérées sur la production locale, 48.000 tonnes de nickel essentiellement importées à l’heure actuelle, et le pays d’origine serait, bien entendu le Madagascar qui est l’un des producteurs aujourd’hui et 15.000 tonnes du manganèse essentiellement importées à l’heure actuelle, et le Gabon pourrait en être le pays d’origine.

La combinaison de ces trois produits pourrait donner lieu à un chiffre d’affaire d’environ 3 milliards 200 millions d’USD pour un coup de production de 200 milliards 600 millions. Mais les effets d’entraînement de ce processus de transformation se feraient dans plusieurs secteurs en amont et en aval et tout cela pourrait apporter une hausse du taux de croissance de l’économie congolaise d’environ 3 à 4 %. Ça voudrait dire que si nous avions cette usine aujourd’hui dans les conditions actuelles du pays, nous projetons, pour l’année prochaine, un taux de croissance de 6,4%, nous l’aurions eu uniquement grâce à cette usine, un taux de croissance de 9,1%. Également, si nous avions eu cette usine maintenant, l’année prochaine, la part de la croissance du PIB qui viendrait du secteur minier, serait beaucoup plus faible au profit de la part du secteur minier qui vient de l’industrie, c’est-à-dire, la transformation. Et comme cela a été bien dit, le secteur minier est un des piliers qui créent de l’emploi dans le secteur de l’économie. Alors que lorsqu’il s’agit de l’industrie de la transformation, la création d’emplois est du moins plus importante. Et nous aurions eu pour cette sorte d’usine, 875 emplois directs et des milliers d’emplois indirects. Mais des emplois qualifiés, des emplois avec un contenu réel, des emplois transformateurs.

Dans cette hypothèse, la part de la croissance du PIB qui viendrait du secteur minier chuterait de 10 % à 4,9 %, alors que la croissance du secteur (….) passerait de 4,9% à 11%. De la même manière, nous amortirions réellement notre transformation structurelle. La part du secteur primaire serait en réduction de 48 à 45 % la part du secteur secondaire en accroissement 14 à presque 17 % et la part du secteur tertiaire, 37,6 à 38,2. Également, nous aurions rendu notre économie un peu plus solide parce que nous serions en accroissement du compte courant de l’économie, c’est-à-dire la balance de paiement et également la balance commerciale. Mais ce qui est également très intéressant parce que nous le disons tous les jours et nous sommes engagés dans la zone d’échange continentale africaine, c’est qu’il y a un consensus au niveau africain pour dire que si le commerce intra africain était plus important, cela non seulement contribuerait à réduire la pauvreté beaucoup plus vite, mais cela contribuerait davantage à apporter plus de stabilité parce que les populations seraient réellement occupées dans les industries, dans la transformation, et dans les échanges du commerce, et ce serait une contribution à la stabilité du continent, à la réduction des tensions, des crises et des guerres. Et ce projet de transformation va dans cette direction.

Au sein du COMESA, rien que par le fait que nous avons importé des produits importants des pays qui, aujourd’hui, ne sont pas dans le radar dans nos importations, j’ai parlé du Madagascar, nous allons accroître le commerce intra COMESA de 16% et au sein de la SADC, nous allons accroître le commerce de 5,6%. Nous allons également améliorer les débouchés puisque cela était expliqué tout à l’heure. Pour les introduire dans la finalisation des batteries, éventuellement le Botswana, le Maroc ça a été dit ; et donc, nous allons accroître la capacité de commercer entre africains et accroître la part du profit de la valeur ajoutée qui reste sur le continent, qui reste en salaire africain, en profit africain, en impôt africain. Voilà tout l’intérêt d’amorcer cette transformation structurelle, voilà en quoi l’événement d’aujourd’hui a un caractère historique parce qu’il est potentiellement celui qui peut changer la donne et nous permettre de passer de la parole aux actes, de la théorie à la pratique et amorcer cette transformation structurelle de l’économie. En terme fiscal également, le bénéfice serait rien qu’avec ce projet et ses effets induits un accroissement de l’impôt de l’ordre de 15 %.

Et pour ce qui est de la diminution de la pauvreté, le calcul opéré nous permet de dire que même si aujourd’hui, nous assistons à une baisse du taux de pauvreté, c’est-à-dire, du taux de la population qui est considéré comme vivant en dessous du seuil de la pauvreté, en 2012 on parlait de 64 % de congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté, en 2020 on est en 59.2, c’est-à-dire que le taux de pauvreté a baissé dans cette période, mais malheureusement, à cause des processus démographiques, le nombre de pauvres a augmenté parce que la croissance n’est pas suffisante pour faire réduire le nombre de pauvres. Le taux baisse globalement, mais le nombre de pauvres augmente. Mais grâce à ce projet et à ses effets, d’après les prévisions faites à l’horizon 2025, si ce projet est implémenté maintenant, le taux de pauvreté passerait de 59 à 50 % et le nombre de pauvres baisserait, passant de 53 à 52 millions de pauvres. Et donc, la première fois, on pourrait accélérer la lutte contre la pauvreté et avoir un impact réel sur les pauvres.

Dernier effet de ce processus, c’est qu’à cause de l’augmentation des revenus, à cause de l’élargissement des perspectives, le secteur minier aurait certainement un effet d’entraînement sur les autres secteurs, parce que le message qu’on nous donne lorsqu’on entre dans l’industrie de transformation, c’est un message de stabilité, un message de durée, de long terme. Et donc d’autres types d’investisseurs seraient plus en même de venir et d’investir dans le pays y compris dans l’agriculture et dans l’agro-industrie.

En bref, la RDC est réellement aujourd’hui sur la trajectoire de la transformation structurelle et de la transition énergétique en vue de créer un État fort, comme le souhaite le Chef de l’État Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour cela, des réformes ambitieuses sont menées pour améliorer l’attractivité du pays, pour diversifier l’économie et pour créer des conditions de croissance économique inclusive. Parmi ces réformes, il y a notamment la libéralisation de plusieurs secteurs économiques. Depuis 2014, une loi portant libéralisation du secteur a été mise en place et est en action. Plus récemment, l’année dernière, des autorités de régulation ont été mises en action et donc on peut envisager une accélération de la transformation par rapport au secteur énergétique. Mais également celui de l’eau, des Mines et d’autres secteurs, et tout cela pour accroître les investissements et booster la croissance. L’amélioration du climat des affaires est un impératif, le président de la FEC l’a martelé. Et pour cela, le Gouvernement sous la conduite du Premier Ministre ici présent, est en train de dérouler une feuille de route ambitieuse en vue d’améliorer ce que l’on appelle le Doing bussiness. Et en plus, le pays est fermement engagé dans l’adhésion à Compact with Africa du G20 et du Millennium Challenge Corporation ( MCC) des États-Unis d’Amérique. Toute initiative indiquant l’ouverture du pays, l’ouverture des investissements internationaux en recommandant que ces investissements internationaux se mêlent en investisseurs congolais et qu’ensemble, on construise cette économie pour le bien de la population, pour le bien de la transition énergétique mondiale et pour atteindre les objectifs du développement durable à l’horizon 2030.

Je vous remercie.