Une réunion sur Ebola à Addis-Abeba

C’est ce lundi 2 décembre 2019, qu’une grande rencontre entre les différents partenaires engagés aux côtés de la République Démocratique du Congo (RDC) dans la lutte contre Ebola, est prévue dans la capitale Ethiopienne, à Addis-Abeba, au siège de la Commission de l’Union Africaine.

Cette rencontre de haut niveau sera présidée par Moussa Faki Mahamat, son prédisent.

On signale que la délégation congolaise sera conduite par le ministre de la Santé Publique, Dr Eteni Longondo

Il faudrait rappeler que cette épidémie qui frappe la République Démocratique du Congo (RDC),est non seulement la plus grave mais aussi la plus complexe de ces dernières années, qui a déjà causé la mort de plus 2.181 personnes.

Comme d’autres partenaires, l’Union Africaine, par l’intermédiaire des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC pour l’Afrique), soutient les efforts du gouvernement de la RDC depuis le début de l’épidémie. Face à la menace sanitaire, économique et sécuritaire que cette maladie mortelle fait peser sur le continent, elle appelle à la mobilisation de tous les Africains et amis de l’Afrique afin de renforcer leur solidarité avec les communautés touchées.

L’UA estime que le leadership, l’appropriation et les solutions africaines sont indispensables pour faire face à ce fléau. Actuellement, plus de 500 volontaires de différentes disciplines (médecins, infirmiers, épidémiologistes, experts de laboratoire et experts en prévention des infections) ont manifesté leur intérêt pour soutenir ces efforts.Melba Muzola