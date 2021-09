Un mémo du syndicat national des vendeurs au cabinet de l’Economie

Le sit-in annoncé hier mardi 28 septembre 2021 par le Syndicat National des vendeurs du Congo devant le cabinet du ministère de l’Economie a bel et bien eu lieu.

«Les importateurs des produits surgelés défient le gouvernement en refusant d’appliquer les nouveaux prix sur le marché ; l’application des textes réglementaires interdisant aux étrangers d’exercer les petits commerces ainsi que le commerce de détail ; la suppression de la taxe Ram (les unités des pauvres commerçants ainsi que de la populations sont volées) ; la réduction à la baisse des prix de la taxe sur l’octroi des numéros import et export de l’impôt qui coutait jadis 45 dollars majoré actuellement à 250dollars. Tel est le contenu du mémorandum déposé au cabinet du ministère de l’économie par le président du bureau national du syndicat des vendeurs du Congo, Guylain Lokofo.

Selon lui, les préjudices subis par les commerçants sont énormes. Les expatriés font le petit commerce en violation de la loi. Ils sont fabricants, importateurs, grossistes et détaillants en même temps. Selon la loi en matière de commerce, ils ne peuvent pas exercer le petit commerce sans la patente. « Par exemple, nous achetons un mètre carré de carreaux à 5,5 dollars chez eux pour le revendre à 6 dollars. Et eux vendent en détail à 5 dollars. Tous les clients qui devraient acheter chez nous petits commerçants ne viennent plus. Ils préfèrent les expatrié», a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter que le ministre s’est engagé dans le combat pour le juste prix. Ce n’est pas pour rien que nous avons organisé ce sit-in, parce que le ministre avait signé un protocole d’accord avec les importateurs et ces derniers ne veulent pas respecter les prix convenus avec le gouvernement. C’est pourquoi nous avons organisé ce mouvement de pression pour que les textes règlementaires soient appliqués. Nous avons dit au directeur de cabinet qui nous a reçu que les textes existent. L’ancien ministre de l’Economie nous avait dit que c’est la faiblesse du gouvernement qui n’arrive pas à appliquer les textes, je ne sais pas si cette faiblesse continue jusqu’ aujourd’hui ».

« L’actuel ministre a la volonté de travailler, de soutenir la vision du chef de l’Etat et nous en tant que syndicat, en tant que population, nous ne pouvons pas laisser ces indo-pakistanais faire des activités commerciales en violation de la loi. On n’a pas voulu manifester devant leurs magasins pour éviter qu’ils considèrent cela comme une menace et les autorités risqueraient d’envoyer des policiers pour tirer sur nous. Comme le ministère de l’Economie fait d’office l’avocat des commerçants de la RDC, c’est comme ça que nous sommes venus voir le ministre afin de s’en charger et faire rapport au Premier ministre. Et ce dernier va faire rapport au Président de la République pour que cela devienne le problème du gouvernement », a martelé Guylain Lokofo.

Le président du bureau national de syndicat du Congo a ajouté que les tracasseries que subissent les commerçants de la part de la police judiciaire qui sillonnent des boutiques et magasins pour faire le contrôle économique, les font en violation de la loi. Ils considèrent les commerçants comme leurs ligablo. Cette pratique doit cesser.

Certains magasins ont suivi le mot d’ordre du syndicat national des vendeurs. Ils ont fermés leurs portes, mais d’autres ont fonctionné normalement.

Murka