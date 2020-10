UCC: des agitateurs menacent de perturber la rentrée académique﻿

A l’approche de la rentrée-académique 2020-2021, l’Université Catholique du Congo (UCC), s’active à accueillir ses nouveaux et anciens étudiants dans ses deux sites universitaires des communes de Limete et de Mont-Ngafula. Cependant, une machine d’intoxication tourne déjà à plein régime, en vue de perturber cette reprise des cours.

En effet, des informations en circulation dans les couloirs de cette institution d’enseignement universitaire de renom, renseignent que le Comité de gestion dirigé par le Recteur, l’abbé Léonard Santedi, a strictement respecté les instructions du gouvernement pendant la période de l’état d’urgence décrété par le Chef de l’Etat. On rappelle qu’il avait été demandé aux chefs d’entreprises de payer, à plus de 50 %, les salaires des agents sur toute l’étendue de la République. C’est ce qui a été fait à l’Université Catholique du Congo. Cette université est même allée plus loin en payant à 100 % des salaires du corps professoral et administratif, jusqu’au personnel d’appoint (jardiniers, sentinelles, etc.) durant les mois de mars, avril et mai 2020.

Compte tenu de quelques difficultés d’ordre financier, aux mois de juin et juillet 2020, les agents ont tout de même été payés à 70 %, rapportent nos sources.

Par contre, grâce aux efforts réalisés par le Comité de gestion, sous le leadership du recteur, Abbé Santedi, les salaires des mois d’août et septembre 2020 ont été payés à 100 %. C’est-à-dire à la normale. Piqué par on ne sait quelle mouche, un groupe d’agents est occupé à intoxiquer le personnel pour réclamer, par des moyens non légaux, les reliquats de 30 % des mois de juin et juillet. Rien de plus normal que de revendiquer un droit. Le seul problème est que les personnes habilitées à receuillir leurs doléances ne sont pas saisies de cette situation. C’est plutôt une campagne d’intoxication du personnel qui est entreprise dans le but de perturber la rentrée académique prochaine. Cette voie non autorisée est mal perçue par l’ensemble de la communauté de l’UCC. Ledit groupe semble ignorer que pendant la grave crise de maladie à coronavirus, le Comité de gestion piloté par l’Abbé Recteur Santedi avait dû payer les salaires et continuent à les payer normalement. Déjà, des voix s’élèvent pour demander à ces pécheurs en eau trouble de poser le problème au Comité de gestion en bonne et due forme. Parce que, soutiennent-elles, cette alma mater a une réputation à préserver.

Il sied de rappeler que lors de la rentrée académique 2019-2020, l’Abbé Santedi avait déclaré : « Dans un esprit d’ouverture, l’UCC vise à construire des partenariats fructueux, productifs et loyaux, capables de construire des rapports productifs dans tous les accords à conclure. D’ici 2020, les résultats des transformations avec les partenariats devtont se manifester par des échanges universitaires multiples et la qualité au niveau national et régional, contribuant à l’amélioration des approches et pratiques d’enseignements, de recherches et de l’administration de l’UCC ».

Jean-René Ekofo