UA : le rapport de la 9me réunion des ministres du Commerce fin prêt

C’est sur une note de satisfaction que de hauts fonctionnaires du

secteur du commerce en Afrique ont procédé, le mardi 2 juillet 2019, à

la clôture de la neuvième réunion des ministres en charge de ce

secteur. Cette rencontre, qui s’est tenue durant deux jours, soit du

1er au 2 juillet 2019 à l’Hôtel Radisson Blue de Niamey, avait pour

objectif principal d’examiner les différents rapports d’activités,

afin de mieux préparer les travaux préparatoires du 12ème Sommet

Extraordinaire des Chefs d’Etat de l’Union Africaine prévu le 7

juillet 2019 à Niamey.

Il sied de relever que bien avant la validation proprement dite du

document élaboré les experts en charge du commerce, ild l’ont

préalablement débattu puis adopté en plénière, sous la coordination

d’Amelia Kyambadde, présidente du bureau et ministre en charge du

Commerce, de l’Industrie et des Coopératives de l’Ouganda, ainsi que

de Waoti Seydou Touré de la Cote d’Ivoire comme rapporteur.

Elle s’est réjouie, à l’issue des échanges, de la participation des

délégués de la quasi-totalité des Etats membres de l’UA. Amelia

Kyambadde a remercié les ministres du Commerce pour leur précieuse

contribution à ces assises et salué l’engagement de la Commission de

l’Union Africaine pour l’organisation logistique.

Il faudrait signaler que hormis l’adoption du rapport de la neuvième

réunion des ministres du Commerce de l’Union Africaine, les

participants ont également examiné des points tels que le lancement de

la phase opérationnelle de la Zlecaf (Zone de libre-échange

continentale en Afrique), la mise en place de l’Observatoire Africain

du Commerce, dont le rôle sera de renforcer le commerce intra-africain

et l’intégration, la mise sur pied d’un portail en ligne pour des

offres tarifaires, l’usage de l’application mobile et web de la Zlecaf

par les entreprises, la structure du Secrétariat de la Zlecaf, le

passage en revue du comité panafricain du secteur privé sur les

politiques de commerce et d’investissement (PAFTRAC), la proposition

d’Eswatini d’abriter la première réunion du Conseil des ministres du

Commerce, etc.

Plusieurs pays ont pris part à cette réunion ainsi que plusieurs

représentants des organisations telles que la Commission de l’Union

Africaine (CUA), la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD),

la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), la CEEAC, la CEDEAO, la

SADC, la BAD, de la CEA (Commission Economique pour l’Afrique, la

Banque Afreximbank et la Conférence des Nations Unies pour le Commerce

et le Développement (CNUCED).

Le Commissaire en charge du Commerce et de l’Industrie de la

Commission de l’Union Africaine, Albert M.Muchanga, qui était

intervenu à l’ouverture, avait exprimé sa reconnaissance au

gouvernement et au peuple du Niger pour l’hospitalité offerte à toutes

les délégations. Dans la foulée, il a appelé les ministres à examiner

minutieusement la sélection d’un candidat africain au poste de

Directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Pour sa part, Sadou Seydou, ministre du Commerce et de la Promotion

du Secteur privé de la République du Niger, s’est réjoui du fait que

la Zlecaf venait de franchir le seuil de sa ratification. Il a precisé

que c’est en sa qualité de leader désigné pour la promotion de la

Zlecaf que le président Mahamadou Issoufou et ses pairs vont lancer

sa phase opérationnelle lors du Sommet extraordinaire du 7 juillet

2019.

Melba Muzola,

Envoyée spéciale

à Niamey