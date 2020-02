UA : F. Tshisekedi élu président pour 2021

Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo, a été doublement élu hier dimanche 09 février 2020 à Addis-Abéba, en Ethiopie, à la 1ère vice-présidence de l’Union Africaine pour l’année 2020 et à la présidence de cette même organisation pour l’exercice 2021. C’est là le résultat du vote effectué par une quarantaine de Chefs d’Etat et de gouvernement, peu avant l’ouverture de la 33me Session de l’Assemblée Générale de cette structure, dont les travaux se tiennent du 09 au 10 février courant.

C’est le Président de la République de Djibouti, en sa qualité de Doyen de l’UA, qui a annoncé la bonne nouvelle aux participants à ladite session. Félix Antoine Tshisekedi se positionne ainsi comme le deuxième Chef de l’Etat de la RDC à diriger l’Union Africaine, le premier à assumer la fonction étant feu le Maréchal Mobutu Sese Seko, élu à la présidence en 1967, lorsque le Congo/Kinshasa avait accueilli le 4me Sommet de l’OUA (Organisation de l’Union Africaine), l’ancêtre de l’UA. C’est du reste à l’occasion de la tenue de ce Sommet que l’ancien Président de la RDC avait fait ériger une somptueuse cité sur les collines du Mont-Ngaliema, baptisée Cité de l’OUA.

La double élection de Félix Antoine Tshisekedi à la première vice-présidence et la présidence de l’UA est saluée, par nombre d’observateurs, comme l’expression du grand retour de la RDC sur la scène africaine et internationale. Il s’agit là de la marque de confiance que ses pairs témoignent au nouveau Président congolais, une année seulement après sa prise de fonctions et son entrée dans la « Cour des Grands » du continent.

Après ce succès diplomatique, la RDC vise la Secrétariat général de la ZLECAF (Zone de Libre Echange Continental Africaine) pour lequel il a placé un candidat, que l’on dit se trouver en ordre utile.

Selon le vote des Chefs d’Etat et de gouvernement participant à la 33me Session de l’Union Africaine, son Bureau pour l’exercice 2020 se présente comme suit :

– Région de l’Afrique Australe : République d’Afrique du Sud (Président) ;

– Région de l’Afrique Centrale : République Démocratique du Congo (1er Vice-Président)

– Région de l’Afrique de l’Ouest : République du Mali (2me Vice-président);

– Région de l’Afrique de l’Est : République du Kenya (2me Vice-Président) ;

– Région de l’Afrique du Nord : République Arabe d’Egypte (Rapporteur).

Signalons que ce Bureau est piloté par le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui a placé son mandat sous le thème : « Faire taire les armes ». Il succède au président égyptien Al Sisi.

Kimp

Communique

L’Ambassade de la République de Djibouti en Ethiopie et Représentante Permanente auprès de l’Union Africaine (UA), de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) et en sa qualité de Doyen Général du Corps diplomatique africain présente ses compliments à la Commission de l’Union Africaine (Département des Affaires Juridiquesà et a l’honneur de lui communiquer ci-dessous la composition du Bureau de la 33ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine au titre de l’année 2020.

Région de l’Afrique Australe, République d’Afrique du Sud (Président)

Région de l’Afrique Centrale : République Démocratique du Congo (1er Vice-Président)

Région de l’Afrique de l’Ouest : République du Mali (2ème Vice-Président)

Région de l’Afrique de l’Est ;: République du Kenya (3ème Vice-Président)

Région de l’Afrique du Nord ;: République Arabe d’Egypte (Rapporteur).

Aussi, j’ai l’honneur de vous informer que la République Démocratique du Congo a été retenu pour la Présidence de la Conférence de l’Union Africaine au titre de l’exercice 2021.

L’Ambassade de la Répuboique de Djibouti en Ethiopie et Représentation Permanente auprès d el’Union Afriaine (‘UA) et de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) et en sa qualité de Doyen du Corps Diplomatique Africain saisit cette occasion pour renouveler à la Commission de l’Unpn AZfricaine (Département des Affaires Juridiques), les assurances de sa haute considération.

Addis-Abeba, le 03 février 2020

Commission de l’Union Africaine

(Département des Affaires Juridiques)

ADDIS ABEBA

Cc. : Secrétaire Général de la Commission de l’Union Africaine