Turquie-Afrique : nouveau pas vers le partenariat gagnant-gagnant

Selon la Cellule de communication de la Présidence, après sa participation au troisième sommet Turquie – Afrique à Istanbul en République de Turquie, le Chef de l’Etat s’est rendu à Bruxelles où il a participé à une réunion de travail en prévision de la tenue du prochain sommet Union européenne – Union Africaine (UE- UA) qui aura lieu en février 2022. La rencontre était organisée par le président du Conseil européen, Charles Michel.

Le Président en exercice de l’Union Africaine, Félix Antoine Tshisekedi, n’était pas le seul dirigeant africain à prendre part à cette rencontre de Bruxelles. D’autres chefs d’État et des organisations continentales ont également participé à la réunion. Les présidents sénégalais et rwandais, Macky Salln et Paul Kagame, étaient de la partie. Le président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat et la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikwabo, y étaient aussi associés à la rencontre. L.P.

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR FÉLIX-ANTOINE

TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, CHEF DE L’ÉTAT, PRÉSIDENT DE L’UNION AFRICAINE AU « TROISIÈME SOMMET DE PARTENARIAT TURQUIE-AFRIQUE »

Excellence Monsieur RECEP TAYYIP ERDOGAN, Président de la République de Turquie,

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de Gouvernement ici présents ou représentés,

Excellence Monsieur MOUSSA FAKI MAHAMAT, Président de la Commission de l’Union africaine,

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs des missions diplomatiques accréditées en République de Turquie,

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales,

Distingués Invités, ,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais d’abord, remercier Son Excellence Monsieur RECEP TAYYIP ERDOGAN, Président de la République Turque, son Gouvernement ainsi que tout le peuple turc pour leur hospitalité et pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à ma délégation ainsi qu’à toutes celles venues prendre part à ce troisième Sommet Turquie-Afrique.

Je saisis également cette opportunité pour remercier tous les Chefs d’États et de Gouvernement africains ici présents ou représentés, pour leur engagement renouvelé de contribuer au développement du partenariat entre la République Turque et le continent africain, ainsi qu’entre nos peuples respectifs.

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de Gouvernement,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

En dépit de la pandémie de covid 19 qui touche la planète toute entière, nous avons tenu à l’organisation de ce sommet en présentiel, ceci illustre la profondeur de l’amitié et l’excellence des relations entre la Turquie et le continent africain.

Après le premier Sommet d’Istanbul de 2008 qui avait officialisé le partenariat et la coopération entre l’Afrique et la Turquie, nous revoici à Istanbul, carrefour des civilisations entre l’orient et l’occident, pour le 3e Sommet, après celui tenu en 2014 à Malabo, en Guinée Équatoriale.

Les résultats des ces deux derniers sommets montrent que la politique étrangère de la Turquie vers l’Afrique ne repose pas seulement sur les objectifs économiques et commerciaux mutuellement avantageux, mais elle intègre également une approche globale du développement de l’Afrique en couplant l’assistance technique au transfert de technologies. La Turquie accorde ainsi une importance toute particulière au développement et à la prospérité des peuples, ce qui lui vaut la confiance de ses partenaires africains.

Je salue ici, les progrès réalisés dans le cadre de ce partenariat qui a favorisé un resserrement des liens entre la Turquie et le continent africain avec notamment :

• L’augmentation du nombre des missions diplomatiques des pays africains en Turquie et celles conséquentes de la République Turque sur le continent africain ainsi que ;

• L’importance du volume des échanges commerciaux turco-africain qui ont atteint 25,3 milliards de dollars en 2020.

Je souhaite vivement que ce troisième Sommet Afrique-Turquie, soit une nouvelle opportunité de renforcement du partenariat entre la République turque et le continent africain. Celui-ci devait être également destiné à intensifier les échanges bilatéraux entre les pays du continent africains et la République de Turquie.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que lors de ma dernière visite en Turquie en septembre 2021, la République Démocratique du Congo et la Turquie ont conclu plusieurs accords pour renforcer leur coopération bilatérale.

Le thème de ce Troisième Sommet conjoint Turco-africain à savoir, « Partenariat renforcé pour le développement commun et la prospérité », m’offre l’ opportunité de plaider pour le renforcement des relations mutuellement avantageuses entre la Turquie et l’Afrique sur la base du principe d’une coopération « gagnant-gagnant ».

À cet égard, permettez-moi de saluer le développement croissant de la coopération turco-africaine, se basant sur les Déclaration d’Istanbul et de Malabo.

Ces deux Déclarations nous ont permis de stimuler les échanges commerciaux dans plusieurs domaines entre la Turquie et l’Afrique. Ce sont là, des acquis à sauvegarder et à renforcer dans le cadre de la Déclaration que nous adopterons à l’issue du présent Sommet.

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,

Depuis l’adoption en 2003, des « Stratégies pour le renforcement des relations commerciales et économiques entre la Turquie et les pays africains », le volume des échanges commerciaux entre le continent africain et la Turquie a été presque multiplié par cinq.

En effet, alors qu’il s’établissait en 2003 à 5,4 milliards de dollars, ce volume a atteint 25,3 milliards de dollars en 2020. Il y a lieu de souligner également que pendant la période considérée, les exportations turques vers l’Afrique ont été multipliés par 7. Soit de 2 à 15 milliards de dollars, alors que les exportations d’Afrique vers la Turquie ont été multipliés par 3, soit de 3 à 10 milliards de dollars.

Voilà pourquoi nous voulons encore plus développer nos relations sur base des partenariats gagnant-gagnant.

Il faut souligner que nos échanges commerciaux ne pourront que s’accroitre dans l’avenir, en particulier avec la mise en place effective de la Zone de libreéchange continental africaine (ZLECAf), qui est l’un des projets majeurs pour la matérialisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. La ZLECAf crée un marché unifié de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut (PIB) de 3 000 milliards de dollars et constitue potentiellement une base solide pour l’industrialisation du continent africain.

Conscients de ce que les échanges intra-africains représentent seulement 17% de leurs échanges globaux, les États africains considèrent que la ZLECAf constituera un instrument essentiel pour leur développement et permettra la transformation des matières premières du continent surplace, pour plus de croissance en Afrique, ce qui contribuera à résorber le chômage et augmenter les revenus des africains.

L’un des préalables, c’est de réussir l’intégration infrastructurelle de l’Afrique et d’augmenter drastiquement l’offre en énergie électrique dans le continent.

C’est dans ce domaine que l’Afrique compte beaucoup sur l’expertise turque en matière de construction et de son expertise dans la production de l’énergie renouvelable, indispensable pour lutter contre les changements climatiques.

Cependant, il n’y a pas de développement sans paix et sécurité. Malheureusement,

certaines parties du continent africain sont encore en proie à une insécurité recurrente , notamment à cause des groupes terroristes.

C’est ici le lieu pour moi de plaider aussi pour le renforcement de notre coopération dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,

En tant que Président en exercice de l’UA, j’ai cherché à mettre l’Union africaine au service des peuples africains. Ceci passe avant tout par la promotion de la culture africaine et l’amélioration du niveau d’éducation de nos populations. Voici

des domaines dans lesquels il faudrait également renforcer notre coopération avec la Turquie.

Vive le partenariat entre la République de Turquie et l’Afrique !

Je vous remercie pour votre aimable attention.