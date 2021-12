Tshiunza Mbiye : adieu l’icône !

Son dernier passage, il y a deux mois environ au décanat de la FASEG, fut la dernière occasion pour moi de conférer avec lui, ce jour-là, autour du processus transformationnel de notre faculté et au-delà celui de l’université congolaise. L’avenir de notre faculté le préoccupait toujours, bien qu’il considérait qu’il y avait beaucoup des raisons d’espérer. Ses analyses étaient toujours profondément éprouvées et édifiantes sur l’actualité universitaire de notre pays.

Hélas, ce jour-là, j’étais loin de penser que c’était son ultime tour d’honneur dans ce bureau où il exerça comme Doyen il y a quelques décennies encore. Il fut parmi mes grands soutiens à la candidature au poste du Doyen. Je me souviens de sa présence et de ses ultimes encouragements dans la salle lors du scrutin. C’est une icône dans son domaine principal de recherche, la Monnaie. Il a réussi au plus haut niveau cette double carrière, comme théoricien et praticien de la monnaie. Il fut donc Académicien de talent et Vice-gouverneur puis administrateur de la Banque Centrale du Congo, un exploit dans ce domaine, quand on sait que les phénomènes Monétaires sont complexes et leur connaissance incertaine.

Sa disparition brutale a surpris beaucoup d’entre nous et rallonge encore la longue liste des éminents économistes de notre faculté qui nous ont quittés depuis l’avènement de cette crise sanitaire. Le Professeur Omer TSHIUNZA a brillamment contribué, par la somme de ses publications scientifiques, à la renommée de l’université congolaise, à la grandeur de l’Université de Kinshasa et au prestige de sa Faculté de Sciences Economiques et de Gestion.

Il rejoint donc les rangs des immortels, c’est-à-dire ceux qui n’acceptent de mourir que pour rentrer dans l’immortalité.

Que son âme repose en paix dans la félicité céleste.

Prof. Emile NGOY KASONGO-Doyen FASEG-UNIKIN