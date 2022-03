Trophée International Mandela-Lumumba : Bahati sur le podium﻿

Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du bureau du Sénat, a reçu hier mercredi 16 mars 2022, dans son cabinet de travail, au Palais du Peuple, le prix du « Trophée International Mandela-Lumumba », des mains de Yves Mudimbe, qui conduisait la délégation de cette fondation venue tout droit de Lubumbashi, où se trouve son siège. Le numéro un de la chambre haute du Parlement, a-t-on appris, est le tout premier lauréat originaire de la République Démocratique du Congo à bénéficier de cette distinction honoraire. Selon Yves Mudimbe, trois critères ont milité en faveur du choix de Modeste Bahati, à savoir : 1°) son engagement politique ; 2°) son combat politique pour faire réélire le Chef de l’Etat à la magistrature suprême aux prochaines élections prévues en 2023 ; 3°) son engagement sans faille à promouvoir la classe moyenne en République Démocratique du Congo.

Selon ses statuts, la « Fondation Mandela-Lumumba » œuvre pour la paix, l’éducation et le développement. C’est comme par hasard, le même idéal que poursuit Modeste Bahati à travers son combat politique mais aussi ses activités de formateur de la jeunesse dans le créneau de l’enseignement supérieur et universitaire et d’opérateur économique. Cette triple casquette du président du Sénat et l’autorité morale du regroupement politique AFDC-A (Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés) a tellement frappé Yves Mudimbe qu’il a promis d’accompagner cet acteur politique de premier plan, au pays comme dans sa province d’origine, le Sud-Kivu, dans sa campagne de soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi en vue de sa réélection en 2023, pour un second mandat présidentiel. Kimp