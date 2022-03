Transport aérien : solution d’urgence pour le désenclavement des provinces

Le gouvernement congolais a mis en place le Programme de développement local de 145 territoires (PDL) pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Ce projet vise principalement à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales, et transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base.

D’aucuns pensent que parmi les solutions immédiates à privilégier pour le développement de l’arrière-pays, il y a le désenclavement des provinces car la plupart des routes pouvant faciliter leur accessibilité sont en mauvais état. Des régions entières sont enclavées, à peine accessibles à moto dans certains cas. Pourtant, de ces routes dépendent le développement des populations rurales et toute l’économie locale reposant sur l’agriculture.

Au regard de l’urgence qui s’impose, un jeune leader et cadre de l’UDPS répondant au nom de Patrick ONAYA, vient de rendre publique une étude qu’il a réalisée au sujet de l’apport du transport aérien dans le cadre du désenclavement et au développement de 26 provinces ainsi les 145 territoires de la RDC. C’était au cours d’un point de presse tenu samedi dernier dans la salle de conférence de la paroisse Fatima.

Conscient du fait que le transport par route est très dominant en RDC (représentant 80% du trafic des marchandises et des passagers), Patrick ONAYA fait constater que les tronçons bitumés sont peu praticables en toutes saisons. En plus de la mauvaise qualité du réseau routier en RDC, les liaisons correspondent surtout aux anciennes routes du commerce des matières premières de l’époque coloniale. Aussi, souligne-t-il, les axes routiers qui pourraient favoriser le développement du commerce provincial restent insuffisants.

« Les statistiques de la Commission Economique Africaine (CEA) montrent qu’en Afrique, les routes qui permettent une mobilité permanente représente 50% de l’ensemble du réseau routier, dont la densité est de 6,84km/100km2. Le réseau routier en Afrique est considéré comme le plus faible dans le monde. Toujours selon la CEA, il y a seulement 24,56% de routes revêtues. En considérant les principaux indicateurs précités, on constate que les pays d’Afrique subsaharienne, telle que la RDC, sont très en retard par rapport aux autres pays en développement », a indiqué ce jeune leader et cadre de l’UDPS.

Transport aérien :

solution d’urgence

Face à cette problématique, Patrick ONAYA est d’avis que le réseau aérien constitue une alternative au faible réseau routier. Dans plusieurs pays à travers le monde, poursuit-t-il, les handicaps des transports de surface (route et chemin de fer) sont facilement surmontés par le transport aérien. De plus, il demeure un facteur essentiel de croissance des économies et du tourisme.

Malheureusement, fait-il constater, ce secteur est également peu développé et souffre d’un manque criant d’investissements, plus précisément en ce qui concerne le développement du réseau domestique. En effet, les infrastructures, les installations et équipements aéroportuaires, les pistes, tarmac, aérogares, etc. sont pour la plupart vétustes.

Recommandations

Afin de permettre au transport aérien de jouer pleinement son rôle dans le désenclavement des provinces, Patrick Onaya recommande ce qui suit :

– Financer en fonds propres et en urgence l’asphaltage et la mise en conformité des pistes et tarmac des aéroports nationaux de 20 Chefs-lieux de provinces sur les 26 qui sont dans un état de délabrement avancé pour la plupart. (Projet à très court terme avec un budget global estimé à 300 millions de dollars).

– Financer en fonds propre l’aménagement des pistes en terre battue stabilisée de 130 aérodromes. (Projet à court terme avec un budget global estimé à 200 millions de dollars).

– Renforcer la flotte de la compagnie aérienne nationale Congo Airways afin de lui permettre de faire face à l’augmentation du trafic qui va en résulter (Projet à court terme).

– Doter d’une subvention à caractère spécial la Régie des Voies Aériennes (RVA) appelée «subvention de désenclavement» afin de permettre au management de la RVA d’une meilleure prise en main de nouveaux aéroports et aérodromes publics que va déléguer l’Etat congolais après la constitution de ces derniers.

Perside Diawaku