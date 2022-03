Tony Mwaba en itinérance à travers les provinces

Implanter et consolider la gratuité de l’Enseignement de base au cycle primaire et s’assurer de la bonne gouvernance du sous-secteur de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) sur l’ensemble du territoire national, est la justification avancée par le ministre de tutelle, professeur Tony Mwaba Kazadi, pour démarrer ses visites d’itinérance à travers les 58 provinces éducationnelles (entités qu’on appelle aussi divisions provinciales de l’EPST).

Après le Kongo Central, il s’est rendu au début de cette semaine à Tshangu, plus précisément à Saint Jean-Bosco, où il a effectué sa deuxième descente sur terrain. Il a été reçu par tous les responsables des cinq provinces éducationnelles que compte Kinshasa, à savoir : les provinces éducationnelles de Lukunga, Funa, Mont-Amba, Tshangu et Plateau.

A l’issue de ces deux sorties d’inspection à Kinshasa et au Kongo Central, le ministre de l’EPST a eu à jauger le niveau d’applications de ses orientations par différents directeurs provinciaux pour le redressement du sous-secteur de l’EPST et la consolidation de la gratuité de l’enseignement au niveau du cycle primaire. Plusieurs points positifs ont été ainsi épinglés et sont considérés comme des effets collatéraux de la gratuité. Parmi les résultats qui ont réjoui les participants figurent l’amélioration des conditions salariales des enseignants, l’augmentation des effectifs des écoles et du nombre d’enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école.

Obligation de résultats

A l’issue de ces visites, le ministre a également noté l’existence d’un certain nombre des bureaux gestionnaires non mécanisés et la problématique des bulletins scolaires qui sont toujours livrés en retard. Par ailleurs, tous les directeurs provinciaux ont assuré le ministre des efforts qu’ils fournissent – dans le cadre du redressement du sous-secteur de l’EPST – pour lutter contre les antivaleurs au sein de leurs établissements et préserver le bon état des infrastructures.

Par ailleurs, Tony Mwaba s’est dit soulagé de constater que la gratuité au niveau primaire est totalement d’application. Selon lui, cela permettra l’atteinte facile du redressement de ce sous-secteur. Il a martelé que ceux qui ne comprendront pas seront simplement sanctionnés. RSK