TGI/N’Djili : affaire Kabangu, 10 militants de l’Ecide lourdement condamnés

Le Tribunal de Grande Instance de N’Djili a condamné, le lundi 28 février 2022, dans un jugement rendu en procédure de flagrance, 10 militants de l’Ecide (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement) à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement, chacun, des dommages-intérêts de l’ordre de 10.000 dollars américains en faveur du plaignant.

Cette juridiction a retenu à leur charge des infractions de « vols, coups et blessures volontaires et destruction méchante » pour s’être rendus coupables, le samedi 26 février 2022 au quartier 3, dans la commune de Masina, d’une agression délibérée sur la personne du député national Bruno Kabangu, élu de l’UDPS (Union pour la Démocratie). Selon le plaignant, son péché était d’avoir porté un T. Shirt à l’effigie du Président de la République et « Autorité morale » du parti précité, Félix Antoine Tshisekedi. Quatre prévenus mineurs ont été acquittés mais mis à la disposition de leur juge naturel, le tribunal pour enfant de N’Djili, qui examinera leur cas en temps opportun.

Les observateurs voient, dans cette décision judiciaire, une réponse appropriée à l’intolérance politique qui tend à gangréner l’espace politique congolais, à Kinshasa comme en provinces. Ce virus semble toucher particulièrement des cadres et militants de certains partis de l’opposition, dont l’Ecide de Martin Fayulu, candidat malheureux à l’élection présidentielle du 31 décembre 2018. En dépit de la fermeture de la page de la « vérité des urnes » par une écrasante majorité de Congolais, et de l’imminence de nouvelles élections (présidentielle, législatives nationales et provinciales, sénatoriales et locales), cet acteur politique et ses partisans donnent la nette impression d’avoir du mal à la tourner.

Le dérapage enregistré le samedi 26 février à Masina exigeait une riposte cinglante, au risque de laisser s’installer, à Kinshasa comme en province, un climat de haine politique et tribale de nature à vicier le futur processus électoral, que tous les Congolais et Congolais voudraient pourtant apaisé. Il est à espérer que la lourde condamnation des dix inciviques de l’ Ecide va calmer les velléités de violences qui s’observent dans certains états-majors politiques, où la pluralité d’opinions a du mal à passer.

LP