Témoignages Immense vide

Je t’écris ces quelques mots avec un coeur rempli de tristesse très cher Editeur Polydor Muboyayi Mubanga

Les enterrements faisaient en quelque sorte partie de ta vie. Toi qui te rendais aux obsèques de tout le monde… Même des personnes que tu connaissais à peine. Tu le faisais pour tes proches, pour ceux qui restent» disais-tu»

Très cher chef Polydor Muboyayi Mubanga je garde de vous l’image d’un homme qui passait son temps a donner de son temps et de son amour à toutes les personnes qui croisaient.

Ton chemin ( et a moi bien sûr). Un homme intègre avec un grand cœur. Ta grande ouverture d’esprit et ton humour me manquerons beaucoup. Tu laisse un immense vide et tristesse dans mon coeur.

Tu avait la facilité d’exprimer ce que cachait ton coeur. La communication verbale n’était pas quelque chose de difficile pour toi. Tu me comprenais toujours, tu n’étais plus qu’un chef mais plutôt un père pour moi bien plus que tu ‘e pouvais parfois le penser. Tu avais d’office remplacer mon défunt papa mort il y a 4 ans a ce jours. Tu a réveillé la douleur dans mon coeur qui commençait à disparaitre éditeur Polydor Muboyayi Mubanga eh!

Tu étais l’homme de la situation, très sensible, aimant, tendre, généreux et fort à la fois. Ti a toujours fait de ton mieux pour me rendre heureuse et alaise. Que des bons souvenirs avec toi papa Polydor Muboyayi Mubanga… Que de fous rires partagés…je n’étais vraiment pas préparé a ton départ. Tu as été véritable pilier dans la presse congolaise.

«Je suis fier de toi muana bana, et j’aimairai que tu continues à défendre correctement ton diplôme académique… Garde bien mon beau- fils ainsi que mes koko… Et prend bien soin de ton menage» Me répétais-tu sans cesse papa Muboyayi ehh. Tu n’a cessé de m’encourager à avancer dans ma profession de journaliste. Sans tes encouragements peut être ne serais-je pas aujourd’hui ton employée au journal Le phare car j’avais un penchant pour la presse audiovisuelle et non la presse écrite. C’est grâce à vos conseils que j’avais accepté de travailler a la presse écrite.

Tu étais toujours présent dans ma vie quotidienne. Tu m’avais accompagné a la maison communale lors de la cérémonie de mon mariage civile ainsi qu’à la bénédiction nuptiale non seulement pendant le moment de joie, tu étais aussi présent lors que j’avais perdu mon père biologique en 2017.

Quels terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Repose en paix très cher papa Polydor Muboyayi Mubanga. Je suis fière de t’avoir eu pour chef.

Je n’ai pas ton talent pour écrire comme toi mais j’ai fait ce que j’ai pu.

Murka

Le journal doit

survivre à Polyfo

Je viens d apprendre le décès de Polypho Muboyayi éditeur du journal le Phare. Je perds un ami mais aussi un frère. Mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique mais aussi au journal le Phare sa deuxième famille. J émets les vœux de voir la famille biologique et tout le personnel de l’œuvre de Polyfo prendre toutes les dispositions pour que le journal survive. Paix à son âme.

*Honorable Joseph Kapika*

Il a été de tous

les combats

Horrible nouvelle. Grosse perte pour toute la corporation. Un baobab. Il a été de tous les combats pour la profession. Repose en paix, Polydor Muboyayi.

Patrick Muyaya

Le Phare, combattant de la démocratie

Monsieur le Coordonnateur et cher frère Jacques Kimpozo,

Au sein de RAREC/ASBL, nous sommes bouleversés et dévastés par la nouvelle foudroyante du décès inopiné de notre frère et ami Polydor Muboyayi Mubanga qui vient de nous parvenir à l’instant même. Cette nouvelle nous a tellement bouleversés d’autant plus que nous savions que Polydor devait assister personnellement à notre conférence du 14 mai dernier au CEPAS.

Ce deuil qui frappe la famille biologique du Fondateur du Journal Le Phare plonge dans la douleur non seulement la famille biologique et l’ensemble du personnel du Journal Le Phare mais aussi tous nos compatriotes qui ont milité depuis de longues années pour l’avènement de la démocratie dans notre pays et qui comptaient sans réserve sur le Journal Le Phare pour faire entendre leurs idées, leurs opinions et leurs voix dans la lutte visant à libérer notre peuple de l’oppression systématique à laquelle nous sommes subjugués depuis 1960 par les politiciens.

Dans notre société où les médias ne sont accessibles qu’à ceux qui ont les moyens de payer pour se faire entendre, le Journal Le Phare est le seul média de notre pays qui publiait toujours promptement les prises de position de RAREC/ASBL sur les questions brûlantes relatives à l’actualité politique de notre pays sans exiger de nous la moindre compensation financière.

Dans ce moment de profonde douleur, RAREC ASBL adresse ses très sincères condoléances à la famille biologique et à toute la famille professionnelle de notre ami et frère Polydor.

Nous faisons également monter nos prières vers notre Père Céleste pour qu’il accueille notre frère et ami Polydor Muboyayi Mubanga dans sa demeure et qu’il lui accorde sa paix sempiternelle.

Fait le 25 juin 2021

Prof Mpoy-Kamulayi Lumbala

Tshiamanyangala

Fondateur de RAREC/ASBL

Mme Muleka Mubikayi Thérèse

Cofondatrice de RAREC/ASBL

Le grand «Baobab»

Aujourd’hui est un jour sombre pour moi et toute la famille Muboyayi. Le grand Baobab de la grande famille Muboyayi vient de nous quitter, Mr Polydor Muboyayi Mubanga autrement dit « Le Phare» n’est plus de ce monde.

Chose inexplicable. La douleur est grande mais tout ce qu’on peut dire, à Dieu soit la gloire

Noé Muboyay

L’homme attaché aux valeurs positives

Mes chers frères et sœurs

Nous déplorons la mort de ce baobab de notre presse, un homme d une intelligence extraordinaire, dévoué à la nation,attaché aux valeurs positives, prêt à se battre pour son pays,un visionnaire et formateur des plusieurs journalistes. Dieu a donné et il a repris.

Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille et aux membres de son groupe Le Phare.

Fondation Kadima

MERCI POLYDOR

MUBOYAYI MUBANGA !

( Par Nila Mbungu, 2017)

Je viens de lire un bel article consacré à POLYDOR MUBOYAYI MUBENGA, l’Editeur –Directeur général du Journal LE PHARE de Kinshasa.

« Pour son parcours exemplaire, historique et courageux », l’Ambassadeur de France, LUC Hallade, l’a décoré de la médaille de l’Ordre National du Mérite Français !

POLYDOR est un héros. « Combattant insatiable de la liberté d’expression », il a rendu d’éminents services à la Presse que vous ne pouvez imaginer. Je ne peux oublier ce que cet homme a fait pour moi.

Voici l’histoire :

En juillet 1981, je suis cruellement licencié du Journal ELIMA. Lettre reçue un jeudi vers 11h. Soutenu par mon chef direct en qui j’avais placé une confiance aveugle, j’introduis un recours le vendredi.

Le lendemain, ESSOLOMWA NKOY ea LINGANGA confirmait ma révocation. La lettre disait : « Suite au rapport nous adressé par votre Chef direct NNN, nous sommes au regret de suspendre notre collaboration avec vous…Nous ne pouvons pas accepter que vous désertiez la Rédaction pour aller vous promener avec les musiciens à travers la ville. Veuillez passer à la caisse pour retirer votre décompte final… »

Avouez que c’est un drôle de motif pour révoquer un Chef de rubriques qui produit sept à huit pages hebdomadaires dans le Journal ! Citons :

1/Elles parlent de leurs maris ; les vedettes

2/Ces Filles qu’on chante

3/Pointez l’Idole

4/La chanson de la semaine

5/Poster

6/Les Potins de Nila Mbungu (Musique et Faits divers)

7/Dans le Temple de Shaolin(Arts martiaux)

8/Surprise (Nouveaux talents de divers métiers).

Avant l’arrivée des journalistes Lilo Miango, Eale Ikabe, Sakombi B’Akonzo et M’Biya Tshikala à Elima-Dimanche, j’ai bossé comme un dingue pour réaliser seul ces rubriques.

Je sortais chaque matin sans savoir à quelle heure je regagnerais ma maison. Ma journée commençait dans les restaurants à la Gombe pour rencontrer mes informateurs. Le soir, je devais, quoiqu’il arrive, honorer des rendez-vous à l’Inter, au Memling ou au club Vatican.

Ce sacrifice s’imposait pour assurer les bons résultats. L’arrogance de cette vision me met aujourd’hui mal à l’aise. Passion aveugle pour un travail mal rémunéré ! Sans portable, sans internet, sans WhatsApp j’étais contraint de quadriller la ville en taxi…J’étais un solitaire, un aigle royal. L’enthousiasme était mon meilleur compagnon.

J’avais toujours soif des scoops. Des défis à réaliser pour chaque édition. Très satisfait par notre travail, ESSOLOMWA se montrait très courtois avec l’Equipe d’Elima-Dimanche.

Il passait toujours par notre bureau pour jeter un coup d’œil sur les maquettes. On le connaissait très avare des compliments, mais lorsqu’on était seuls, il se révélait chaleureux. Une bonne compensation morale pour le travail abattu. Et j’en avais besoin pour évoluer.

En ces temps-là, c’est Mobutu en personne qui signait le « bon à tirer » des quotidiens Zaïrois. “Ces filles qu’on chante” et les “Faits divers” étaient ses rubriques préférées.

Je n’oublierai pas les paroles prophétiques de Nzita Mabiala quand il me raccompagna jusqu’au Boulevard Lumumba.

« Sois fort. Tous ceux qui ont été persécutés dans ce Journal ont été finalement bénis par Dieu. La réussite est devenue leur compagne de route! »

Depuis ce samedi-là, je n’ai plus remis mes pieds à la Rédaction de ce journal où je comptais quand même beaucoup d’amis. Ma mémoire a surtout effacé cette date maléfique où l’on a attenté à ma vie.

Un journaliste renvoyé d’Elima ou Salongo était banni à jamais de la corporation. Les deux patrons respectaient rigoureusement cette règle.

«BONDO NSAMA te veut»

Monsieur POLYDOR MUBOYAYI MUBANGA est parvenu à briser cet omerta pour me ressusciter. Comment a-t-il fait pour me recruter ?

Au lieu de rentrer directement chez moi, j’ai décidé de faire un crochet à la Rédaction de SALONGO, sur la 10ème Rue Limete. Pour “fêter” ma révocation avec mon ami Malanda Nsukula.Une bonne cuite m’aiderait à oublier ces événements. La perte de mon emploi et la trahison de l’homme que je considérai comme mon Coach. Comble de malchance, Mick était absent. Je m’apprêtais à repartir quand une secrétaire m’informa que le Directeur Muboyayi (qui m’avait aperçu dans le couloir) voulait me parler.

La nouvelle de ma révocation avait bien entendu fait le tour des Rédactions. D’emblée il me dit :« Nous savons que tu as été victime d’une cabale. J’ai parlé avec le Patron Bondo Nsama. Salongo te veut. On ne peut pas laisser ces gens détruire un talent comme toi. Si tu es d’accord, tu commences dès la semaine prochaine dans l’Equipe de SALONGO SELECTION (SS) ».

J’étais sceptique, mais MUBOYAYI me dit comment faire pour redémarrer ma carrière. Sur le champ, il m’aida à faire un recours à l’UPZa (Union de la Presse du Zaïre) avec copie à la Présidence de la République ! Et c’est lui-même qui se chargea de l’expédition de la lettre par le canal de son réseau.

La Sécurité présidentielle fit une enquête pour savoir si j’étais réellement impliqué dans la grève qui avait secoué la rédaction d’ELIMA en Juillet 1981 !

L’enquête permit d’établir que je me trouvais officiellement en tournée à Kisangani avec PAPA WEMBA et l’orchestre Viva la Musica au moment des faits. Qui a signé à ma place la fameuse pétition qui mettait en cause la gestion d’Essolomwa ?

Quoique mon innocence fut reconnue, ESSOLOMWA refusa de me reprendre. Puisque je n’avais commis aucune faute professionnelle, Salongo m’accueillit en septembre 1981.

Quelques semaines après, j’obtins les galons de Secrétaire de Rédaction chargé de Salongo Sélection en remplacement de «père NGOIE» recruté par le Journal LIBERATION de Paris.

Pendant 17 ans, BONDO NSAMA m’a fait confiance, protégé et orienté. C’est lui qui m’a appris le journalisme d’investigation et conseillé de m’investir également dans la rubrique sportive ! Et le sport m’a élevé. Alléluia !

Durant mes dix sept ans passés à SALONGO, il m’est arrivé des choses que je n’aurai jamais imaginées. A peine engagé, j’ai accompagné Tabu Ley Rochereau et M’bilia Bel au Kenya où j’ai rencontré le mythique Jimmy Cliff ; en Angola où je failli perdre la vie et au Congo Brazza. Souvenirs impérissables. J’ai ensuite enchainé les tournées en Afrique avec M’Pongo Love (Côte d’Ivoire), Mopero Wa Maloba (Gabon), Victoria Eleison, Grand Zaiko Langa-Langa Stars (Congo), Viva la Musica (dans toutes les provinces du Zaïre) et tant d’autres orchestres.

En Sport, j’ai couvert deux phases finales de CAN (Dakar et Tunis), les 5èmes Jeux africains du Caire, les Jeux Olympiques de Barcelone et autres matches de qualification des Léopards football,V.Club, Lupopo…

J’ai collectionné les titres et les honneurs.

Plusieurs fois Conseiller au Ministère de la Jeunesse et des Sports, Meilleur Chroniqueur de musique en 1986, Co-fondateur et Vice-président de l’Association des Chroniqueurs de musique du Zaïre (ACMZa), Secrétaire général adjoint de la Francophonie Sous région de l’Afrique Centrale.

Quand SALONGO fut détruit par des éléments incontrôlés de l’AFDL, je rejoignis en février 1998 mon ami Modeste Mutinga qui me confia allègrement la direction de l’Hebdo COMPATRIOTE DETENTE.

J’ai fini ma carrière au Congo dans Visa 2000 avec rang de Directeur de Rédaction.

Prolongation fructueuse à Paris avec “Ébène Magazine”,”Ngambo na Ngambo”, ”Artistes Press” et “Mosakoli News”.

Merci Polydor Muboyayi Mubanga. Merci Bondo Nsama. Merci Père Ngoie a Tshiluila !

Que Dieu vous bénisse !

Nila Mbungu/MOSAKOLI News

Polydor Muboyayi : un papa pour moi

Arrivée au journal «Le Phare» comme stagiaire venue de l’Institut Facultaire des Sciences de l’information et de la Communication en 2009, j’avais eu la chance de prendre langue avec lui déjà à nos débuts. Nous tous stagiaires de l’époque étions très étonnés de remarquer que c’était lui même le patron du journal qui dirigeait les conseils de rédaction. Polydor Muboyayi Mubanga avait fait de nous des collaborateurs du journal bien que nous ne soyions pas «journalistes».

Nous avions eu la facilité d’échanger avec lui régulièrement durant les conseils de rédaction. Mais, moi, j’avais la chance de discuter à tout moment parce, je l’accompagnais souvent dans les ateliers, conférences et colloques pour que je fasse des reportages sur ses différentes interventions. Et arrives sur terrain, il avait l’habitude de dire aux gens, «c’est ma fille «et moi, je l’appelais aussi «Papa».

Moi, je l’appelais ‘’Papa’’ parce qu’il portait le prénom de mon ‘’pere’’ biologique.. Je veux être surprise le jour où il va me dire qu’il connaissait mon ‘’pere’’.. Certes, en complicité avec le coordonnateur Jacques Kimpozo, j’ai été engagée et fini par touchée mon premier salaire, quelques mois plustard..

Ton départ me laisse sans mot, papa. Tu ne cessais de me conseillé comme un père. Après la disparition de ma grande sœur et de mon grand frère, tu m’as dit, ‘’Dorcas, tu as des grands défis à relever vu ta situation familiale. Ne te maries pas à n’importe qui et ne te comportes pas comme une petite fille parce tu es déjà «Mere».

Ses paroles sont restées gravées dans ma tête jusqu’à ce qu’il voyage pour les États-Unis.

A son retour, il me posa la question, qu’en est-il de ta vie affective ? «Je lui ai répondu : «Papa» dès que je trouve quelqu’un de bien je n’hésiterai pas à me décider. Il va me dire, sois sage et prudente. Fais un effort de bien prendre soin de ta mère ainsi que ses pauvres orphelins, le Seigneur finira par te récompenser. Tu ne connais pas ce que Dieu paie à celui qui prends soins des autres. En sortant ce jour là de son bureau, il me dit ‘’ à celui qui donne, le Seigneur le bénit de plus en plus. A celui qui est chiche, le Seigneur sèche ses mains».

Je marchais avec ses paroles de sagesse chaque jour. Et dans chaque relation amoureuse que j’entretenais, je devais miser sur ses conseils. Un jour, je lui ai posé des questions sur les hommes. L’éditeur s’est mis à m’expliquer les types d’hommes qui existent au monde; comment ils réfléchissent; les hommes divorcés se comportent à l’égard de nouvelles relations. Bref, mon patron était un ‘’Papa’’ pour toute personne qui lui donnait ‘’la place’’ d’un ‘’Papa’’ dans sa vie.

Je manquais de mots pour decrire les qualités de cet homme qui à tout moment était là pour m’écouter et écouter son personnel. Un homme qui ne supportait pas les bêtises. Muboyayi fut un bosseur, un grand écrivain. Au début de la carrière professionnelle, il prenait soin de lire calmement mes articles tout en corrigeant les fautes de français.

Avec moi, c’était des relations d’un père et d’une fille mais aussi d’un patron avec son agent. L’éditeur est l’homme qui ne cessait de m’assister. Le jour de mon mariage, il était là présent aux côtés de son épouse ‘’Maman Sisca’’. Ils sont restés là, jusqu’à ce que nous soyions bénis… Polydor Muboyayi, l’homme que j’imitais et quand il me surprenait, il me disait souvent: «Omoni masumu». Et les gens qui étaient autour se mettaient à rire aux éclats. C’était là l’ambiance de notre rédaction.

Depuis que je suis dans la presse, je me disais que le jour où je quitterai Le «Phare», soit j’irai à la Radio Television Nationale Congolaise (RTNC) soit à l’Agence Congolaise de Presse (ACP). Il considérait tout le monde. Il faisait un effort de rendre l’assesseur à tous ceux qui lui rendaient service. Devant l’ingratitude de quelqu’un, il disait toujours, «le monde est petit comme une paume de mains». Raison pour laquelle, il cessait de me dire, «apprends à dire la vérité» cela te sauvera partout.. Merci infiniment Papa pour tes conseils.

Dorcas Nsomue Mpia

Editeur Muboyayi, un travailleur

méticuleux

C’est en lisant des messages dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021 que, dans un groupe Whatsapp, j’ai appris le décès de l’éditeur Polydore Muboyayi. J’ai douté, mais à cette heure-là, je ne voulais déranger personne. Le matin, j’ai vérifié l’information auprès du « sénateur » Jacques Kimpozo. Il a confirmé cette mauvaise nouvelle.

Je me suis dit que la RDC vient de perdre un de ses journalistes travailleurs et méticuleux.

Polydor Muboyayi aimait sa profession de journaliste. Etant l’éditeur d’un grand quotidien de la capitale, il ne quittait jamais la rédaction tant qu’il n’était pas sûr d’avoir recueilli toutes les informations importantes de la journée. Cette assiduité permettait au journal. Le Phare d’être à la pointe de l’actualité en RDC. Souvent, dans mes jours de marbre, nous quittions au même moment la rédaction après avoir bouclé l’édition.

Il était un journaliste méticuleux parce qu’il enrichissait beaucoup les textes avant leur publication. Je me souviens de cet article que j’avais écrit sur l’incendie de la boulangerie Upak. Un événement que j’ai rencontrée au hasard de mes déplacements. Le matin, j’ai trouvé que l’information était à la «une» du journal avec d’autres ajouts. En fait, c’était des informations que j’avais négligées en collectant les faits, notamment l’incapacité de différents services pompiers de la capitale de venir à bout de cet incendie, faute d’eau.

De tels ajouts ne pouvaient venir que d’un homme qui connaissait bien son métier, qui l’aimait et maîtrisait les arcanes de la vie nationale, surtout de la politique congolaise. Polydor Muboyayi Mubanga en était un.

Longtemps accrédité à la Monuc, actuelle Monusco, je couvrais régulièrement les conférences de presse hebdomadaires de la mission onusienne. Souvent, des informations, les bonnes, étaient livrées par les porte-paroles de la mission lors de la séance des questions et réponses. Les jours où j’écrivais un article sur base des informations écrites sur papier et lues par les porte-paroles lors de la conférence, l’éditeur me faisait remarquer qu’il faut plus s’intéresser aux informations que les porte-paroles livraient dans leurs réponses aux questions posées que dans ce qu’ils lisent. J’avais pris alors l’option de m’intéresser davantage à ce qui est dit lors de la séance de question et réponse qu’à la documentation que le service de presse de la mission onusienne remettait aux journalistes.

Après une formation universitaire, travailler à côté d’un professionnel expérimenté ou d’un journaliste expérimenté de la trempe de l’éditeur Muboyayi est toujours un grand plaisir car cela permet d’apporter un plus à son travail.

Que la terre de nos ancêtres lui soit légère.

Jean- René Bompolonga

(Attaché de presse/CENCO)

Editeur Muboyayi, merci pour tout

C’est à travers un message WhatsApp transféré par un collègue dans le forum de ma rédaction (Top Congo), que j’ai appris la triste nouvelle. J’étais dans un taxi sur le chemin de retour vers 19h de samedi 26 juin, lorsque je suis tombé sur ce message qui disait exactement ceci : « Papa Polydor Muboyayi est décidé maintenant».

Je me suis exclamé : « non, c’est pas vrai ! L’éditeur du journal Le Phare ?

Je me suis dit qu’il ne s’agissait pas de lui, qu’il était question d’une autre personne qui portait juste le même nom ou que c’était seulement une Fake news comme c’est devenu courant avec les réseaux sociaux.

Je me suis précipitée d’appeler ma collègue et amie du journal Le Phare, Perside Diawaku, pour en avoir le cœur net. En échangeant nos premières phrases, j’ai compris qu’elle n’était pas encore au courant. Ce court instant m’a procurée un certain répit en me disant : « Si Perside ne sait rien, donc ça doit être une fausse information.»

Malheureusement, ce répit n’a pas duré longtemps. Deux minutes après, Perside me confirmait la nouvelle : «Oui, il est décédé».

C’est là que j’ai commencé à réaliser ce qui venait de se produire. L’irréparable, l’irréversible, l’inattendu, Polydor Muboyayi s’en est allé.

En réalisant la lourdeur de cette nouvelle, je me suis sentie tellement mal de n’avoir pas eu l’occasion de lui dire combien j’étais reconnaissante que le bon Dieu l’ait mis sur mon chemin. J’étais abbatue de savoir que je n’aurais plus jamais l’opportunité de lui dire merci. Merci d’avoir été non seulement un patron, mais aussi un père pour moi. Merci de m’avoir permis par ses conseils, d’avoir confiance en moi et de réaliser le potentiel que le bon Dieu a mis en moi.

Je regrette tellement de ne plus pouvoir lui dire combien mon passage sous ses ailes au journal Le Phare a marqué ma vie.

J’aimerais pouvoir revenir en arrière et lui dire : « Merci papa, merci d’avoir cru en moi, en mon potentiel et en mon avenir. Je n’oublierais jamais ce jour où dans votre bureau, vous m’aviez sévèrement réprimandée en me disant : Myriam, je ne savais pas qu’une fille aussi intelligente comme toi pouvait interrompre ses études. Ce jour-là, vous m’aviez fortement encouragé à poursuivre mon deuxième cycle pour décrocher mon diplôme de licence. Vous m’aviez fait comprendre que je n’avais pas le droit de penser petit, mais plutôt grand. Et aujourd’hui, je vous donne raison. Merci d’avoir contribué à mon succès d’aujourd’hui et de demain. Merci d’avoir accepté de guider mes premiers pas dans la profession.

Je me rappelle aussi de ce jour à mes débuts au journal. Vous m’aviez envoyé en reportage à la semaine de neuroscience. Je suis rentrée à la rédaction pour écrire mon papier. Vous êtes resté à m’attendre terminer ma rédaction. Et avant de rentrer chez vous, vous avez pris mon manuscrit et êtes retourné à votre bureau. Vous vous êtes mis à saisir vous-même mon article devant moi, et vous êtes parti juste après.

Le lendemain, à la lecture de mon article, j’étais tout simplement impressionnée, j’étais tellement dans la joie. Je n’arrivais pas à réaliser que mon patron, la grande et belle plume Muboyayi, le rigoureux, avait validé mon texte. Vous aviez pratiquement repris l’essentiel de mon texte à plus de 90%. Ce que vous aviez fait ce jour là, m’a marquée à jamais et m’a permis de croire en moi. Merci pour tout papa Polydor. Vous pouvez être fier de ce que vous avez apporté dans la vie de nombreuses personnes autour de vous, car je sais que je ne suis qu’un exemple parmi tant d’autres.

Repose en paix Éditeur !

Témoignage de Myriam Iragi,

(Top Congo FM)

Polydor Muboyayi

Mubanga : altruiste et travailleur acharné

Au début des années 80’, deux quotidiens seulement, à savoir Salongo et Elima, l’un paraissant le matin et l’autre le soir, étaient parvenus à imposer leur suprématie sur le marché kinois de vente des journaux. Ils étaient donc considéré comme les porte-voix du Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR-Parti Etat). Et pour y travailler, qui que vous soyez, vous devrez avoir un parrain, sinon une relation d’influente. Ayant fait l’essentiel de mon stage professionnel à la Gecamines, à Lubumbashi, je n’avais pas tellement des contacts professionnels ici dans capitale. Mais j’avais décidé de postuler au début des années 80’ à Salongo qui me paraissait plus attrayant.

Lorsque je m’étais présenté sur la 10ème Rue, siège de ce journal, j’ai été accueilli par le directeur de publication, Lubabu, à qui j’avais remis ma demande d’emploi. Rien ne présageait une difficulté quelconque à mon embauche. Il m’a versé immédiatement dans l’équipe de « Musique » que dirigeait à l’époque Père Ngoie. Ensuite, je devais combiner cette rubrique avec celle des faits divers qu’on intitulait « La vie comme elle va ». Pendant tout ce temps, j’avais fait la connaissance des journalistes et cadres du journal, y compris celle de Polydor Muboyayi Mubanga (alias Polyfo), qui était alors directeur de rédaction. Avec l’ambiance du journal, rien ne présageait que j’allais faire plusieurs mois sans salaire.’

Et pourtant, ce c’est qui n’est arrivé. Lubabu me faisait toujours patienter et, avec les à-côtés que je percevais ici et là, je parvenais tout de même à patienter. Un jour, un ami de ma famille qui connaissait Polyfo est venu lui rendre visite. En me voyant, il lui a dit qu’il était content de me trouver là. Immédiatement j’ai répliqué en soulignant que je n’avais aucun salaire jusque-là. L’étonnement de Polyfo était visible. Dans un premier temps, il a pensé à une blague, mais devant mon insistance, il a fini par me demander de lui amener mon dossier. Et à la fin du même mois, j’ai touché mon premier salaire chez Salongo.

Un bourreau du travail bien fignolé appelé

« Fléau »

A partir de cet instant, j’ai commencé à faire attention à sa présence et surtout à son rythme de travail. J’ai découvert alors qu’il était redouté au sein du journal à cause d’un rythme soutenu de travail. C’est pratiquement le directeur qui n’était jamais satisfait par l’approximation ou « l’à-peu-près ». Pour lui, un article doit toujours être bien écrit et bien présenté. Le journal ne doit contenir aucune faute, erreur ou coquille. A Salongo, lorsque Polyfo débarquait à la rédaction, il mettait tout le monde au travail. Aussi longtemps que le travail du journal n’était pas fini, il n’aimait pas voir un groupe des journalistes perdre son temps dans des discussions stériles. En outre, à son arrivée, même si « les maquettes de toutes les pages du journal » étaient déjà faites et approuvées par d’autres responsables du journal, lui récupérait tout le travail pour le parfaire. Si les journalistes responsables des rubriques étaient encore présents, il les obligeait à refaire tous les articles et maquettes jugés comme « bâclés ». A la fin, les journalistes reporters et autres l’avaient surnommé « Fléau », parce qu’il restait très exigeant pour la qualité du journal.

Un pacifiste convaincu

Une autre qualité, non la moindre, de l’Editeur du journal « Le Phare » reste son caractère pacifiste. Depuis plus de 40 ans que je le fréquente, je ne l’ai jamais vu se quereller ou encore injurier une personne ou un confrère. Toute la corporation avait suivi, à l’époque, dans quelles conditions il avait quitté Salongo. Il avait même failli perdre la vie en prison. Malgré ce calvaire injustement subi, Polyfo n’a jamais voulu rendre le mal pour le mal ou simplement injurier.

En outre, l’épisode de « Casprom » (aide à la presse donnée par Mze LD Kabila) géré par Luya, éditeur de « Le Palmares » qui avait tout fait pour diaboliser et injurier Polyfo dans les médias pour l’écarter de cette subvention, mais ce dernier n’avait jamais voulu rétorquer ou chercher à « quémander » son droit que Luya lui a refusé jusqu’au bout. Cependant, il n’a jamais voulu que son propre journal « Le Phare » réplique.

SAKAZ

On l’appelait « Le Fléau »

Mon premier contact personnel avec le « chef » Polyfo (Polydor Fortunat Mubayayi Mubanga) remonte à juillet 1977. Cela fait presque 44 ans. Je suis finaliste en 2me Licence/Journalisme à l’ISTI (Institut des Sciences et Techniques de l’Information), aujourd’ IFASIC (Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la Communication). Alors que nous sommes en train de deviser avec mes condisciples Jean-Chrétien Ekambo, Honoré Mulangu, Emmanuel Babindimina, Raphaël Sapu, José Kalenda… autour de tout et de rien, avant d’affronter les tout derniers examens de la première session, le jeune frère du « chef » Polyfo, Hubert Kalonji Kabasele Muboyayi, aujourd’hui médecin, qui est en 2me graduat et en même temps journaliste sportif au quotidien Elima, nous appelle à part, Ekambo et moi. Et c’est pour nous confier que le quotidien Salongo est à la recherche de deux journalistes sportifs, dans l’immédiat, et que si cela nous intéresse, nous pouvons à aller voir son frère aîné sur la 10me Rue, à Limete. Tout ce que nous lui demandons, c’est de nous accorder un délai de grâce, le temps de boucler la session.

Une fois libérés de nos obligations académiques, nous nous présentons à son bureau. Engagement immédiat, sans diplômes ni test ! Notre petit CV de collaborateur extérieur à Salongo pour Ekambo et à Elima pour moi lui suffit. Alors que nous le remercions pour le geste et voulons repartir, il nous prie d’attendre un peu. Quelques deux heures après, il nous embarque dans sa VW «Puma» de couleur verte, pour la couverture de deux matches de football du jour, au Stade Tata Raphaël. Le travail a ainsi commencé. Secrétaire général adjoint (Rédacteur en chef adjoint), le « chef » Polyfo a la mainmise sur toutes les rubriques du journal : politique, économie, régions (provinces), Kinshasa (communes), faits divers, miettes judiciaires, culture et arts, santé, musique, sports, etc.

Nous apprenons, dès nos premiers jours au sein de la rédaction de Salongo, qu’on l’appelle « Le Fléau ». Nous pensons, d’emblée, avoir affaire à un responsable sans cœur, invivable, casse-pieds, hostile à l’épanouissement des autres, etc. Mais, au fil du temps, nous constatons que cela est lié à sa rigueur dans le travail, à son souci du perfectionnisme dans la collecte comme le traitement de l’information. « Chef » Polyfo, c’est l’encadreur capable de vous faire recommencer plusieurs fois un « papier », le même jour, tant qu’il n’est pas satisfait. Il est aussi capable de vous bloquer toute la journée, pour le travail, s’il découvre en vous un fidèle adepte de son « école », celle de la perfection. Ekambo et moi devenons rapidement ses reporters préférés. Nous finissons par réaliser qu’en fait de « Fléau », le « chef » Polyfo est un bourreau du travail, un laboratoire à idées, un « maître d’école ».

Après le départ d’Ekambo pour l’Europe en 1979, pour ses études post-universitaires, je suis au fur et au moulin, sous la main de fer de Polydor Muboyayi, qui passe presque pour un grand-frère. Lorsqu’il propose à l’Editeur Bondo Nsama la création d’un hebdomadaire de détente, en 1980, je suis dans les petits secrets de Dieu. Àu lancement de « Salongo Sélection » ou « SS » en février de la même année, il me charge du Secrétariat de rédaction, que je combine avec des reportages, commentaires, interviews, etc.

Ma carrière prend un tournant décisif dans cette édition spéciale qui pulvérise les records de tirage, entre 15.000 et 20.000 exemplaires, « prépayés » la veille par les revendeurs des journaux. Trop pris par ses responsabilités dans l’édition quotidienne, il me laisse le gros du travail de « SS ». Ma petite notoriété monte en flèche, de même que mon sobriquet « Kimp », qui supplante progressivement mon nom propre, jusqu’à l’effacer presque.

Lorsqu’en mars 1983, il est démis de ses fonctions, pour des mobiles que nous nous gardons de dévoiler ici, je prends automatiquement la direction de « Salongo Sélection ». Comme lui, j’ai alors un pied dans le quotidien et un autre dans cette édiction spécialisée, jusqu’à ma démission en juin 1993. Ma signature étant connue, je suis appelé par feu Adam Sombo Dibele pour assumer la fonction de Rédacteur en chef dans son journal, « La Nation en Chantier », sous la supervision de Nawej Karl comme Directeur de la publication. Une année plus tard, je démissionne de nouveau et me retrouve « Directeur de rédaction » à l’hebdomadaire « Le Point Zaïre » du Béninois Belmonde Magloire Missinhoun. Ici, mon parcours s’arrête en 1995, après l’arrestation et l’emprisonnement du précité, pour un délit de presse (outrage au Premier président de la Cour Suprême de Justice, le professeur Balanda et au Procureur général de la République, Mongulu Tapangane). Entre 1995 et 1997, j’opère comme un indépendant mais avec des charges de rédacteur en chef dans plusieurs hebdomadaires : « La Manchette », « Le Méridien » et « L’Enjeu Sportif ».

Alors que je n’ai plus de contact avec mon mentor, je suis interpellé un jour par Sakaz, un ancien condisciple à l’ISTI et ancien confrère à Salongo et La Nation en Chantier, au rond point Kimpwanza, à Kasa-Vubu, à l’instant je sors de la rédaction de « La Manchette », logée à l’immeuble de feu le bourgmestre Malua.

Il descend de son taxi et me force à le suivre à la rédaction du journal Le Phare, sur l’avenue Lukusa à Gombe. Selon lui, je suis recherché par « Le Fléau » depuis belle lurette. Quand je me présente effectivement dans le bureau de l’Editeur Muboyayi, il m’apostrophe en ces termes : « Pourquoi me fuies-tu depuis 1983 (année de la création du Phare) ? » Je suis sans réponse. Il m’informe que son journal, qui est hebdomadaire, doit devenir bi-hebdomadaire et il a besoin de moi pour animer deux pages de la rubrique « A travers Kinshasa ». Il me donne un ultimatum de 48 heures pour lui amener deux reporters pour mon équipe. Dieu merci, j’ai Guy Marin comme collaborateur à « La Manchette » et Jean-René Bompolonga, en chômage après son renvoi de l’Avenir. A trois, nous formons une équipe du tonnerre, sous sa direction personnelle, mais aussi Jean Kenge, Rédacteur en chef, et Tshivis Tshivuadi, Rédacteur en chef adjoint.

En 2000, après le départ de Tshivis pour JED (Journaliste en Danger), je prends sa place. Disciple de mon maître, il s’appuie sur moi pour les papiers de fond, comme à l’époque de Salongo. Nous tenons ainsi des « huis clos » réguliers, pour parler du travail. Et les dimanches, jour de repos pour Kenge, nous bossons à deux, de la mi-journée jusque tard la nuit.

Après la démission de Kenge, en 2009, j’accède à la fonction de Coordonnateur. Notre complicité se consolide davantage. Il se dépense en énergie et en production médiatique comme s’il venait d’entrer dans le métier. J’ai parfois du mal à tracer la ligne de démarcation entre le chef d’entreprise et le journaliste. Comme il y a 44 ans, il m’appelle toujours par mon sobriquet de « Kimp ». Il a une confiance telle en moi qu’il se permet d’aller en congé, aux USA, parfois pour des séjours de six mois, compte tenu des menaces de tous ordres qui pèsent sur lui sous l’ancien régime, à cause de notre ligne éditoriale. En 2018, à la suite des velléités de Joseph Kabila de se représenter pour un troisième mandat, il doit se planquer pendant plus d’une année en dehors du pays, pour ne revenir qu’en janvier 2010, après la validation de l’élection de Félix Antoine Tshisekedi par la Cour Constitutionnelle.

Mais grâce à la magie de l’internet, il est omniprésent dans chaque édition du journal.

Notre dernière rencontre remonte au mardi 15 juin 2021. Pétillant de santé, il nous réunit, Michel Luka (Délégué commercial) et moi, pour les dernières instructions. A ses dires, il part pour un court séjour aux USA. Le lendemain, il me signale son arrivée à destination. Grâce aux NTIC, nous sommes en contact presque permanent. Le dernier message qu’il m’envoie date du samedi 26 juin à 6 heures. Il a trait aux rencontres entre les présidents Tshisekedi et Kagame à Rubavu et Goma. Le soir vers 18 heures, je reçois la nouvelle de sa mort subite comme un coup de massue. Le grand défi qui se présente à vous, c’est péréniser son oeuvre. Adieu Editeur.

Jacques Kimpozo Mayala/Coordonnateur

Polydor Muboyayi : un encadreur hors pair de jeunes journalistes

Venant d’Italie en 1972, avec la tête pleine de nombreux projets, ne sachant par où commencer les démarches pour dénicher un emploi, dans un pays où les demandes d’embauche prenaient toutes à l’époque, la route de la corbeille, sinon pour être lues, requéraient une enveloppe et une chèvre de bonne chair et de bonne race, pour soubassement attendu ; l’attente du miracle de Dieu se fit dans la prière.

Dans l’espoir de récolter des échos favorables à mes courriers, un matin doux de la saison sèche, Kolonga Moley, illustre patron de l’Hebdo Zaïre, magazine en couleurs de bonne facture, qui appréciait mon regard caricatural particulier sur les travers de la vie, m’offrait la possibilité de correspondre à son journal. Et c’est vers fin 1973 et au début 1974 que fort de cette expérience enrichissante que Salongo m’ouvrait grandement les portes de sa rédaction où je découvrais la race de grandes plumes de l’époque. Lubabu Mpasi-a-Mbongo, Polydor Muboyayi, Eddy Mavomo, Mundele Ndombe, Mbongo Iyeme, Pierre Ndombe, pour ne citer de mémoire que ceux-là. J’attacherais à cet aéropage, d’autres talents aux empreintes indélébiles dans les médias qui se reconnaitront dans ce témoignage.

Au cours de mon immersion dans cette moule, encadré par des aînés rigoureux dans le métier et façonné comme une œuvre d’art, à coups de remarques et de critiques, voire même des humiliations, Polydor Muboyayi si affectueux à mon égard, a su quelques fois avec Musangi Ntemo, défendre mon rendement sur le plan journalistique et plaider pour ma promotion, non sans arguments de taille.

Il a sacrifié et consacré sa vie pour la cause de la presse en RDC

En somme, il ne fallait pas me laisser dans l’illusion que le métier de journaliste est facile, démuni des règles normatives et dépourvu de code d’éthique et de déontologie. Non, qu’on ne se trompe pas. Le journalisme est comme le métier des armes. Avec ses durs entrainements, ses risquants sauts d’obstacle, ses épreuves de survie et son baptême de feu. Même si aujourd’hui, beaucoup de loups et des hyènes se sont infiltrés dans la bergerie. C’est au demeurant, un apostolat qui ne demande qu’à être exercé par des « personnes consacrées, appelées ». En somme, il est vrai que ne devient pas journaliste qui le veut. Il faut une vocation, une passion pour le métier, et l’esprit de sacrifices pour y tirer l’essentiel de ses ressources, et y forger un nom. Polydor Muboyayi, directeur de rédaction, qui ne cessait de m’aider à fignoler mes papiers, m’avait permis de me plonger d’abord dans « les eaux boueuses » de nouvelles de communes, avant de me précipiter dans la mare des crocodiles qu’est la justice, et d’être enfin lâché après formation, comme capitaine au long cours dans la chronique économique. C’est dans la jungle de la justice où pour identifier un magistrat, un sobriquet construit avec son nom et postnom, lui est attribué. Pour le plaisir de mes amis magistrats, autant que des procureurs et des présidents de juridictions, j’ai opté pour le surnom de TANK.

A la rédaction du journal Salongo, quand les amis procureurs venaient chercher TANK, vite l’on comprenait qu’il s’agissait de votre humble serviteur. Et ce sobriquet est devenu mon nom de la famille judiciaire et professionnelle. «Salongo Sélection» qui regroupait quelques journalistes de renom, est son initiative qui m’a vu sous sa direction, mener de grandes enquêtes journalistiques. Malheureusement, avec son départ et plus tard, le changement de régime, après la chute du maréchal Mobutu a enfoui cet hebdo dans les tiroirs des archives de la presse écrite.

Quand Polydor Muboyayi a quitté Salongo, pour aller tailler son chemin dans le roc, je ne manquais pas de l’encourager avec de sages conseils. Le début difficile de Phare « Petites annonces », ce petit poisson d’aquarium, a fini par se retrouver un jour comme un dauphin au bord de l’océan médiatique, attirant tant des lecteurs. Et quand Le Phare, journal d’informations et d’analyses, a implanté ses racines, les attaques du nouveau régime se sont multipliées. Placé en détention préventive à Makala, je lui ai rendu des visites de réconfort, lui faisant comprendre que c’est dans ces dures épreuves qu’on mesure le degré de sa résilience, qu’on reconnait ses meilleurs amis et qu’on identifie ses pires ennemis et ses solides soutiens.

Entre 1999 et 2000, la rubrique «Vie et Société» de son journal était en quête d’une nouvelle sève vivifiante. Et c’est à cette époque, que je fis mon entrée dans l’atmosphère médiatique du Phare. L’atterrissage décidé par l’Editeur Polydor Muboyayi qui me connaissait personnellement, se fit de manière harmonieuse. Je reprenais aussitôt ma plume et relançait ma carrière aux côtés des pionniers qui m’ont entouré de leur affection.

Aujourd’hui que Le Phare, ce « lampadaire » qui éclaire la nuit des mers et guide les marins à atteindre le port le plus proche, perd son fondateur et son promoteur, hommages soient rendus à cet encadreur infatigable de journalistes, et qui quitte la terre des hommes sans avoir parachevé de nombreux projets dont celui de création de sa chaine de télévision qui le tenait tant à cœur. Dieu l’avait béni en matérialisant le plan merveilleux qu’il avait conçu pour lui. Rendons tous gloire à l’Eternel Dieu Tout-Puissant, le Maître des Temps et des Circonstances !

J.R.T.

Vous avez combattu

le bon combat Cher Editeur

Les mots ne suffisent pas pour exprimer mon chagrin, tellement que votre présence et votre expertise m’inspiraient, cher Editeur. Vous aurez toujours votre place parmi nous. Votre corps n’est plus parmi nous, mais votre esprit vivra éternellement dans nos cœurs.

Difficile d’accepter cette douloureuse nouvelle sur la mort de notre supérieur, notre papa, et notre formateur. Notre peine est immense devant cette perte qu’il nous faut affronter désormais. Cher Editeur, Vous aviez cru en moi alors que je n’étais qu’à mes débuts de carrière. Vous m’avez fait confiance malgré mes insuffisances et vous m’avez forgée jusqu’à devenir celle que je suis aujourd’hui. Je vous le dois, Editeur.

A quelques heures de votre disparition, nous avions personnellement échangé au téléphone sur l’angle que je devais prendre par rapport à l’article que vous m’aviez commandé d’écrire. Rien ne présageait que vous nous quitteriez dans les heures qui suivaient.

Vous partez trop tôt, bien trop vite alors que nous avions encore besoin de vous, cher Editeur… Et votre disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu’il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas…

Je suis particulièrement heureuse que vous ayiez été mon encadreur, mon formateur, mon papa professionnel… Vous, qui saviez faire beaucoup en si peu, vous qui saviez cultiver l’amour, l’amitié et la fraternité malgré la haute position que vous occupiez au sein du journal … Vous rendiez ces moments rares… vous laissez un vide immense derrière vous. En ces circonstances douloureuses, nous gardons le souvenir d’une personne au professionnalisme admirable et qui a su susciter le respect de tous ses collègues. Il continuera de vivre dans nos cœurs.

Oui, la perte de cette grande personne et figure de la presse en RDC a chamboulé nos vies tant professionnelles que privées. Elle faisait partie de ceux-là qui faisaient la fierté de notre journal. Elle restera toujours dans mes pensées.

Et c’est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à votre épouse (vos enfants /vos frères et sœurs) et toute la famille pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n’aurons qu’à nous souvenir de votre rire, de votre bonne humeur, de votre bonté, de votre éternel optimisme et surtout de votre rigueur pendant nos heures de travail. L’unique façon pour nous de vous rendre hommage, c’est de pérenniser votre œuvre qui n’est rien d’autre que le journal « Le Phare ».

Reposez en paix, cher Editeur !

Perside Diawaku/Le Phare