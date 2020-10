Témoignage d’un ancien DG ICCN :les enjeux cachés de Minembwe

Un ancien Directeur général de l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature), cette structure officielle chargée de la gestion des jardins zoologiques et botaniques ainsi que des parcs nationaux, s’est invité, sous le sceau de l’anonymat, dans le dossier « Minembwe », où l’installation, le 28 septembre dernier, d’un nouveau bourgmestre appelé à gérer un « monstre » géographique, a soulevé un terrible tollé aux quatre coins de la République. Bien que le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, ait décidé de remettre les compteurs à zéro et de mettre en place une commission d’experts non originaires pour un examen approfondi du dossier, la patate reste encore chaude. Et son témoignage vaut tout eon pesant d’or.

Hormis l’enjeu politique de Minembwe, en termes d’espace territorial géographiquement démesuré, susceptible de pousser un jour ses occupants à réclamer leur « autonomie » vis-à-vis de la République Démocratique du Congo, l’ancien mandataire de l’ICCN parle d’une « réserve naturelle » baptisée « Rift Albertin », qui part du Mozambique jusqu’en Ethiopie, en passant par Gatumba, Minembwe, Itombwe et le parc des Virunga, en Ituri. Il s’agit d’un authentique « Jardin d’Eden », plein de « merveilles » au plan de la « biosphère ».

Un safari effectué en son temps, en avions, par des écologistes et géologues allemands, témoigne-t-il, avait confirmé l’existence des merveilles de la flore et de la faune de cette partie de la République, qui attirent la convoitise non seulement des pays voisins comme l’Ouganda et le Rwanda, mais aussi de grandes puissances planétaires.

C’est du reste, à cause de ces richesses que l’Est du pays a du mal à retrouver une paix durable.

S’exprimant comme lanceur d’alerte, cet ancien mandataire de l’ICCN soutient que le plan d’érection du Kivu en Etat autonome s’est précisé en 1990, sous le mandat de Léon Kengo wa Dondo à la Primature. Si la balkanisation de la RDC peine à se matérialiser, indique-t-il, c’est à cause d’un sentiment trop fort des Congolais à rester ensemble, de rester un seul peuple, en dépit de leurs diversités culturelles et linguistiques, mais aussi de leurs divergences politiques.

Décrété «patrimoine mondial» par l’Unesco, souligne-t-il, le Parc des Virunga héberge des familles d’espèces animales rares, telles que les gorilles de montagnes, en plus grand nombre que celle du Rwanda et de l’Ouganda réunis. Au plan touristique, ce serait une source certaine de recettes en devises fortes, de nature faire concurrence à celles qui proviennent des exportations minières mais, ici aussi, des forces occultes s’emploient à y entretenir une insécurité récurrente, de manière à empêcher la RDC de devenir une puissance touristique.

Minembwe représente aussi, aux yeux de cet ancien gestionnaire de l’ICCN, un coffre-fort ignoré du commun des Congolais. Pourtant, en dehors de l’or de haute teneur sortant en fraude en direction du Rwanda, qui en est devenu un grand producteur et exportateur, le sous-sol de cette « commune rurale » héberge aussi de l’uranium. Bien que non encore exploité, ce produit stratégique est surveillé de près par les experts occidentaux, américains et asiatiques.

A l’en croire, la « maquette » de Minembwe, futur «micro-Etat », serait déjà en circulation, sous les manteaux, dans certaines capitales occidentales, avec son aéroport, ses routes modernes, ses zones d’exploitation minière, etc.

D’où, il conseille aux décideurs politiques de ne pas être distraits et de prendre très au sérieux l’initiative controversée d’installation du tout premier bourgmestre de cette « commune rurale ». L’architecte de ce coup fourré, Azarias Ruberwa pour ne pas le citer, fait remarquer l’ancien Directeur général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, a renoncé aux célébrations du massacre de Gatumba, pour se focaliser à présent sur le Minembwe. Ce ne serait pas, indique-t-il, un fait du hasard. Dernier conseil au gouvernement congolais : le pays ne perdrait rien à bâtir une armée républicaine, mais surtout à reconstruire ses bases militaires à Rumangabo (Nord-Kivu), Kamanyola (Sud-Kivu) et à envisager l’aménagement d’une troisième en Ituri. La RDC a besoin d’une solide ceinture de sécurité pour sa défense.

Kimp