Table ronde inclusive sur les violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en RDC : pari gagné pour Denise Nyakeru Tshisekedi

Les assises sur la table ronde inclusive sur la mise en place d’un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en République Démocratique du Congo, se sont clôturées, le jeudi 21 octobre 2021, à Kempisky Fleuve Congo Hôtel. Organisée par le Bureau du Conjoint du Chef de l’État (donc le Bureau de la Première Dame), cette table ronde était une réussite totale pour son initiatrice, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le principal objectif était de redonner le sourire aux victimes des violences en période des conflits, auxquelles les vols ont aporté l’opprobre et l’humiliation sur tous les plans (économique, social, physique, psychologique, etc.).

La «championne» des Nations Unies pour la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits, Denise Nyakeru Tshisekedi, a tiré comme principal dividende de ces assises, l’appropriation par le gouvernement congolais de la création ainsi que de la mise en oeuvre d’un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en République Démocratique du Congo.

Cet engagement était pris par le premier ministre Jean Michel Sama Lukonde lors de la cérémonie de clôture, où il a souligné que son gouvernement ne peut qu’exprimer la volonté et la détermination impulsées par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bannir les affres des violences sexuelles qui dégradent la vie humaine. Selon lui, les défis sont nombreux, mais, le plus grand défi pour le gouvernement, c’est de trouver les moyens nécessaires pour assister les victimes survivantes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves.

«Donner aux victimes survivantes l’occasion de trouver une réparation à travers les mécanismes du Fonds national est un grand pas », a laissé entendre le 1er ministre, qui a précisé que « le plus important à faire maintenant est de lutter ensemble, par tous les moyens possibles, afin d’assurer aux victimes non seulement une réparation sociale mais aussi judiciaire, pour que la RDC cesse d’être une pépinière qui engendre des victimes des violences sexuelles liées aux conflits ».

Recommandations

Ces assises ont été sanctionnées par une panoplie de recommandations formulées selon les catégories, notamment, en ce qui concerne la mise en place effective du Fonds national de réparation et son opérationnalisation :

– Créer premièrement une Commission ad hoc multisectorielle sous le haut patronage du Président de la République et la coordination du Bureau du Conjoint du Chef de l’État, avec la participation effective des survivantes, de la société civile et des experts en réparations et autres experts thématiques, chargés d’étudier et de suivre les questions relatives à l’implémentation du Fonds national de réparation ainsi que les questions connexes à l’élaboration de la politique nationale de réparation telles que formulées autour de la présente table ronde ;

– Accélérer le processus d’élaboration de la loi nationale sur les réparations qui devra être adoptée rapidement par le Parlement ;

– Prendre en compte, dans l’adoption du projet de décret présenté par le ministre des Droits Humains, les amendements apportés par tous les participants de cette table ronde inclusive (voir documents annexés) ;

– S’assurer que le Fonds National de Réparation soit une structure technique indépendante dans son fonctionnement et dotée des services propres capable d’interagir avec les autres structures étatiques;

– Recueillir les jugements en suspens contre les auteurs des crimes de violences sexuelles liées aux conflits et les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité qui n’ont pas encore été exécutés afin d’en calculer le montant global et d’en assurer rapidement le paiement ;

• En ce qui concerne la Commission nationale de justice transitionnelle

– Mener préalablement des consultations au niveau national;

– Solliciter auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mise en place d’un Tribunal Pénal international ad hoc pour le RDC et des chambres spécialisées mixtes au sein du système judiciaire congolais ou d’un Tribunal Pénal Spécial pour la RDC ; etc.

• En ce qui concerne les détails de la politique nationale de réparations :

– Tenir compte des besoins spécifiques des victimes parti ulièrement les plus vulnérables telles que les enfants nés suite aux violences sexuelles ;

– Faire une distinction entre assistance humanitaire et réparation judiciaire et administrative ;

– Envisager la possibilité pour des victimes bénéficiant des réparations administratives de recourir avoir à une réparation judiciaire ;

– Assurer une inclusion maximale, quels que soient le type, le moment et le lieu de la violation, l’identité de la victime ou des auteurs et le statut socio-économique du bénéficiaire ; etc.

• En ce qui concerne les types et les modalités de réparations :

– Adopter en collaboration avec les survivantes une approche communautaire afin de déterminer les types de réparations et les modalités d’attribution des réparations ;

– Envisager d’inclure des mesures de réparations transformatrices qui ne traiteront pas seulement les préjudices subis par les victimes, mais aussi les conditions personnelles et sociales préexistantes qui ont permis aux violations de se produire ; etc.

En ce qui concerne son financement :

– Budgétiser adéquatement les mécanismes de réparations ;

– Contrôler et administrer de manière transparente les dépenses liées aux réparations ;

– Réclamer auprès de la Cour Pénale Internationale, la Cour Internationale de Justice et toute autre Cour à venir que soient reversés au Fonds National de réparation, les dommages et intérêts, les biens, les meubles et les fonds saisis dans les instances judiciaires internationales aux auteurs d’infraction (bourreaux) des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ; etc.

Dorcas NSOMUE MPIA