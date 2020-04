T/ crise du Covidb19: ONU Femme a la rescousse des femmes et filles de Kinshasa

La crise qui prévaut actuellement à Kinshasa suite à la pandémie du Coronavirus met plus en danger les femmes et les filles sur le plan économique. Pour palier à cette situation, l’ONU Femme et l’ambassade de Suède ont procédé à la remise de 800 kits de résilience au Consortium de Solidarité des organisations féminines, le mercredi 08 avril 2020. La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre d’État, ministre du Genre, Famille et Enfant Béatrice Lomeya, celui de la santé, Dr Eteni Longondo ainsi que la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, Irene Esambo.

Outre ces membres du gouvernement, les représentants de l’Oms et du secrétariat technique du mécanisme de Riposte ont aussi pris part à la rencontre.

Les kits permettront à 800 femmes et familles de compenser l’absence de revenus en cette période de crise où elles ne peuvent pas mener leurs activités traditionnelles.

Signalons que les kits comprennent des denrées alimentaires et produits d’hygiène indispensables aux femmes, notamment des serviettes hygiéniques, des tablettes pour purifier l’eau, les savons, l’eau de javel, le gel hydroalcoolique et les mouchoirs en papier. Le choix de ces produits est liee au respect des mesures-barrieres.

Prenant la parole à cette occasion, la représentante de l’Onu Femme en Rdc, Awa Ndiaye, a souligné que les femmes sont les plus exposées, étant donné qu’elles sortent pour faire le marché d’une part, mais aussi elles s’occupent généralement des enfants quand ceux-ci sont malades d’autre part. En clair, les femmes courent des risques importants.

Les autorités politiques présentes à la cérémonie ont invité la population au respect strict des mesures et instructions édictées par les autorités afin d’éradiquer ce virus en Rdc. Dorcas NSOMUE