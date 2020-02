SPÉCIAL «50 ANS DE LA FRANCOPHONIE»

Présentation de « CENT TAMBOURS MILLE TROMPETTES », Initiateur du Prix d’Excellence à Koffi Olomide, en tant que Meilleur Musicien et Auteur-Compositeur d’Expression Francophone de la République Démocratique du Congo.

Lancé en 1999 à l’Université de Kinshasa, en RD Congo, en association sans but lucratif, « Cent Tambours Mille trompettes » a été transformé en 2014, à Ottawa, au Canada, en Site d’informations et de Promotion du leadership de jeunes en langue française.

«Cent Tambours Mille Trompettes » a été à la fois participant, intervenant, organisateur aux/de diverses activités à travers le monde :

24-28 août 2015, Intervenant au 7ème Congrès International des Recherches Féministes de la Francophonie (CIRFF), Université du Québec à Montréal (UQÀM), Montréal, Canada

20-23 juillet 2015, Accrédité en tant que média en ligne au 2ème Forum Mondial de Langue Française, Liège, Royaume de Belgique

Novembre 2013, Publication de l’ouvrage « Un Cœur et Demi. La Convention relative aux droits de l’enfant en Histoires tragiques et dialoguées », Éditions « Melibée », Toulouse, France

29 août – 2 septembre 2012, Intervenant au 6ème Congrès International des Recherches Féministes de la Francophonie (CIRFF), Université de Lausanne, Lausanne, Suisse

1er juillet – 6 juillet 2012, Participant au Premier Forum Mondial de la Langue Française, Centre des Conférences de Québec, Québec, Canada

13 – 29 mars 2012, Participant à Afrika FilmFestival, Université Catholique de Louvain, Royaume de Belgique

18-20 novembre 2009, Intervenant au 2ème symposium international de l’Institut de Formation et de Recherche en Population, Développement et santé de la Reproduction sur « Migrations et Mondialisation : Enjeux actuels et Dédis futurs », à l’Université Cheikh Anta Diop, à Dakar/Sénégal

09 juillet 2009, Organisateur de la Grande conférence débat sur « Les Relations Belgo Congolaises, 50 ans après l’indépendance de la RD Congo », animée par Son Excellence Dominique STRUYE de SWIELANDE, Ambassadeur de Sa majesté le Roi des Belges en RD Congo et Monsieur le Professeur Eugène BANYAKU LUAPE, Spécialiste en Relations internationales, à l’Université de Kinshasa /République démocratique du Congo

10 août 2007, Organisateur d’une conférence-débat animée par Diener INGOLF (professeur à l’Université Paris VIII, saint Denis) autour du thème « Économie et écologie ou comment sortir du productivisme devenu contre-productif », Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Kinshasa/République démocratique du Congo

16-20 juillet 2007, Intervenant au 3ème colloque international sur l’Ajustement des Universités africaines au processus de Bologne, Université de Lubumbashi, Lubumbashi/RD Congo, organisé par la Commission Universitaire pour le Développement (CUD)/Belgique avec le soutien du Ministre de la Coopération au Développement du Royaume de Belgique et de la Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD)

19 décembre 2006, Organisateur de la conférence académique sur « Le Nouveau Regard du Royaume de Belgique et de l’Europe sur le République démocratique du Congo », animée par Son Excellence Johan SWINNEN, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Belges en République démocratique du Congo, à l’Université de Kinshasa

12-14 janvier 2006, Participant au Séminaire de formation civique sur « les Enjeux des élections en République démocratique du Congo », Kinshasa, organisé par l’Institut pour la Démocratie et le Leadership Politique (I.D.L.P.) et de la Fondation Konrad Adenauer (FKA)

13-20 décembre 2003, Participant et Exposant à la 7ème Foire du Livre de Kinshasa « BIBLIOPHILIE 2003 », Académie des Beaux-Arts, Kinshasa

17 au 20 mars 2003, Délégué du Gouvernement congolais et Intervenant aux États généraux de l’enseignement du Français en Afrique subsaharienne francophone, Libreville/Gabon, soutenus par l’Organisation de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (A.I.F.) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (A.U.F.)

Décembre 2001, Organisateur, avec Monsieur le Recteur de l’Université de Kinshasa, le Comité scientifique du Festival Michel de Ghelderode et Monsieur le Délégué de la Communauté Française de Belgique et de la Région Wallonie-Bruxelles Freddy JACQUET, du Festival MICHEL de GHELDERODE à l’Université de Kinshasa, sous le patronage de Monsieur Hervé HASQUIN, Ministre-Président de la Communauté française de Belgique et de Madame Marthe NGALULA WAFUANA, Ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo.

10 octobre 2001, Initiateur et Organisateur, en collaboration avec le Comité de gestion de l’Université de Kinshasa, de la cérémonie de remise du Prix d’Excellence à la Délégation de la Communauté française et de la Région Wallonne de Belgique représentées respectivement par les Ministres Présidents Hervé HASQUIN et Jean Claude Van CAUWENBERG. Prix décerné au regard du soutien sans interruption de cette délégation en faveur de la promotion de la Culture et des Arts congolais, à l’Université de Kinshasa.

8 septembre 2001, Initiateur et Organisateur, en collaboration avec le Comité de gestion de l’Université de Kinshasa, de la Cérémonie de remise du Prix d’Excellence au Royaume de Belgique pour son appui en matière de l’éducation. Ce Prix a été remis à Son Excellence Renier NIJSKENS, Ambassadeur de sa Majesté le Roi des Belges en République Démocratique du Congo, à l’Université de Kinshasa

1er au 3 avril 2000, Initiateur et Organisateur du concours d’orthographe française et d’une exposition des livres dans le cadre de la Kermesse UNIPAQUES 2000, en collaboration avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et la Délégation de la Communauté française de Belgique, à l’Université de Kinshasa (plus de 10.000 participants)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En marge de la célébration des 50 ans de la Francophonie, « CENT TAMBOURS MILLE TROMPETTES » tient une Conférence de Presse sur l’Octroi du Prix d’Excellence au Meilleur Musicien et Auteur-Compositeur Congolais d’Expression Francophone, ce 08 février 2020, au Salon Salonga de l’Hôtel Memling, à Kinshasa/RD CONGO, dans la commune de la Gombe, à partir de 10 heures.

Entrée et Participation sur invitation.-

Fait à Ottawa, le 04 février 2020

Claude KAZADI LUBATSHI