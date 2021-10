Sous le haut patronage du président du Sénat : «Grande Foire Internationale des Entrepreneurs » à Kinshasa

La ville de Kinshasa va abriter, le 05 novembre 2021, dans la salle des Congrès du Palais du Peuple, la première « Grande Foire Internationale des Entrepreneurs ». Organisée par le « Groupe Credassur », elle est placée sous le haut patronage du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et du ministre d’Etat belge André Flahaut. Plusieurs milliers de participants, dont des membres du gouvernement, du Parlement, des collectivités locales, du secteur privé, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des entrepreneurs individuels et même des étudiants, y sont attendus.

Des acteurs politiques et économiques en provenance de l’étranger, notamment de Belgique, France, Angleterre, Suisse, USA, Autriche, Congo/Brazzaville, Zambie… y sont également annoncés.

Les thématiques retenues pour ce forum vont porter entre autres sur l’accès à l’emploi et au stage ; l’accès au financement pour les Startups, PME et entrepreneurs ; les assurances et la santé ; l’entrepreneuriat des jeunes ; l’économie transfrontalière ; l’économie rurale et agricole ; l’entrepreneuriat des femmes dans tous les secteurs ; l’accès à la formation ; investir en RDC ; les raisons de la faillite des entreprises et pistes de solutions, etc.

Cette manifestation foraine vise comme objectifs d’accompagner l’émergence d’une classe moyenne congolaise ; de booster et encourager l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes ; faciliter l’accès à l’emploi aux demandeurs ; faciliter l’accès à la formation ; faciliter l’accès aux soins de santé ; renforcer la collaboration belgo-congolaise ; valoriser l’économie agricole et transfrontalière.

Il est également prévu, pour la même journée du 05 novembre 2021, des expositions.

Selon ses initiateurs, la première « Grande Foire Internationale des Entrepreneurs » sera ouverte et bouclée en une journée. Mais les éditions à venir s’étendraient chaque fois sur deux journées. Ce sera ainsi le cas l’année prochaine, plus précisément le 09 juillet 2022, lors de la 2me Foire Internationale des Entrepreneurs à Kinshasa. Il s’agit d’une opportunité pour améliorer le climat des affaires entre pays voisins d’abord et de mobiliser les investisseurs en faveur de la République Démocratique du Congo.

Historique du Groupe Credassur

Le Groupe Credassur a vu le jour en 2017, à l’initiative d’Esther Misheng Mbidi, sa fondatrice et Directrice générale, une technocrate de renommée internationale ayant déjà occupé de hauts postes de responsabilité dans des banques et compagnies d’assurance en Belgique et aux Pays-Bas, avant de s’installer, pour son compte personnel, pour faire valoir son expertise dans les filières des crédits, assurances, audits, gestion des risques et management d’entreprise.

Le Groupe Credassur s’est déjà signalé avec son forum annuel baptisé « CredassurConnect » sur l’inclusion financière et professionnelle des PME/PMI, Staturps et entrepreneurs du 03 au 06 avril 2021 au Salon Congo de l’Hôtel Pullman à Kinshasa ; du 01 au 03 juillet 2021 dans la salle Bukavu de l’Hôtel Pullman à Lubumbashi ; et le 06 juillet 2021 à l’hôtel Moon Palace de Kolwezi. Kimp