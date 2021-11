Sous le haut patronage de Bahati et Flahaut : 1ère Foire Internationale des Entrepreneurs, un succès

La 1ère Foire Internationale des Entrepreneurs, organisée le 05 novembre 2021 dans la Salle des Spectacles du Peuple du Peuple, à Kinshasa, sous le haut patronage du Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et du ministre d’Etat belge, André Flahaut, a été un succès total. Compte tenu de sa haute portée politique, économique et sociale, elle a été rehaussée de la présence du Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, et de quelques membres du gouvernement.On y a enregistré aussi la participation des ambassadeurs occidentaux accrédités en République Démocratique du Congo, des diplomates, de sénateurs et députés, des opérateurs économiques, de chercheurs, etc.

Dans son discours d’ouverture de ce forum, le professeur Modeste Bahati a souligné qu’il s’inscrivait dans la droite ligne de la vision du Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, singulièrement dans son volet social. Selon le numéro un de la chambre haute du Parlement, la Première Foire Internationale des Entrepreneurs est en phase avec les « 7 propositions clés » appelées à sous-tendre la réforme de son institution, notamment la redynamisation de la diplomatie parlementaire, le mécénat scientifique, les œuvres sociales, etc.

La rencontre de Kinshasa devrait permettre aussi au Sénat de s’assurer si le cadre légal régissant les PME (Petites et Moyennes Entreprises) et l’inclusion financière est à même de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, principalement à travers les startups et les activités génératrices des revenus.

Modeste Bahati a fait savoir également qu’à la lumière du contrôle parlementaire, la 1ère Foire Internationale des Entrepreneurs était l’occasion indiquée, pour les participants, d’approfondir les réflexions sur les difficultés de mise en œuvre des petites et moyennes entreprises ainsi que de l’inclusion financière. Aussi a-t-il émis le vœu de les voir formuler, à ce sujet, des recommandations pertinentes au gouvernement et à la Banque Centrale du Congo.

Quant au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, il lui a été demandé d’innover afin de favoriser la création et le financement des entreprises et des startups pour les jeunes et les femmes.

Signalons qu’en marge de ce discours d’orientation générale des travaux, les participants ont été conviés à suivre les exposés ficelés par des panélistes sur les opportunités d’investissements en RDC, notamment dans les secteurs des assurances, de l’agro-pastorale, des mines, des télécommunications, de la santé, de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, etc. La visite des stands d’exposition était égalent inscrite à l’agenda des organisateurs.

La cérémonie de clôture a été présidée par Carole Agito Amela, Questeur du Sénat, en l’absence du président Modeste Bahati empêché.

Rendez-vous est pris pour 2022 à Goma, dans la province du Nord-Kivu, pour la 2me édition. Dans l’intervalle, la ville de Lubumbashi va accueillir, ce 11 novembre 2021, une variante du même forum. Rappelons que la Foire Internationale des Entrepreneurs est une initiative de l’Asbl Credassur/Nord-Sud.

Kimp

MOT D’OUVERTURE DU PRESIDENT DU SENAT,

L’Honorable Sénateur Modeste BAHATI LUKWEBO « Forum sur l’Inclusion financière et professionnelle des PME, PMI, Entrepreneurs »

Dans le cadre de la Grande foire Internationale des Entrepreneurs, organisée par le Groupe CREDASSUR que représente ici Madame Esther MISHENG MBIDI en collaboration avec le Sénat, j’ai l’honneur de vous accueillir aujourd’hui en cette salle de spectacle du Palais du peuple et de vous remercier pour votre présence en dépit des multiples occupations qui sont les vôtres.

Je salue particulièrement la présence parmi nous de son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat et Vice-Président du Parlement du Royaume de Belgique, Monsieur André FLAHAUT, ainsi que tous les membres de la délégation qui l’accompagne.

Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, je vous prie de recevoir mes chaleureuses salutations doublées des souhaits de cordiale bienvenue en République Démocratique du Congo. Vous avez toujours oeuvré pour l’excellence des relations qui unissent nos deux pays.

Votre Présence parmi nous donne un témoignage évident de notre engagement commun à promouvoir la diplomatie parlementaire entre le Parlement Congolais et le Parlement Belge.

En effet, le thème central de ce forum qui est « l’Inclusion financière et professionnelle en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) », tombe à point nommé car au cours des dix dernières années, le secteur des PME, a été identifié comme un secteur stratégique important dans les objectifs généraux du gouvernement de la RDC avec notamment la création en 2014 du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Ce secteur est considéré comme un facteur de changement pour la croissance économique inclusive, le développement régional, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. Il joue un rôle essentiel dans le développement durable, l’égalité des sexes et la viabilité environnementale. C’est donc un secteur qui contribue significativement aux objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies.

Le secteur des PME devra contribuer à transformer la RDC d’une région en retard en une région émergente et prospère tel que soutenu par la vision du Président de la République son Excellence Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Les PME constituent la plus grande partie du tissu économique et représentent plus de 90 pourcents de toutes les entreprises. Elles sont une source importante d’emploi et contribuent à la réduction des écarts de croisement économique. Elles favorisent un développement équitable sur une large base et offrent plus de possibilités pour les femmes et la participation des jeunes dans le développement économique du pays. Avec la mondialisation, le secteur des PME est non seulement considéré comme un secteur de «protection et de promotion » mais aussi comme une force pour «la croissance et le développement».

Cependant, le secteur des PME est confronté en RDC à un large éventail de défis institutionnel, financiers et autres parmi lesquels un accès très limité aux finances, aux technologies et aux marchés. A cela s’ajoutent la question de l’esprit d’entreprise, de gouvernance et les compétences de gestion au sein des PME. Ces problèmes sont aggravés par le manque d’information et l’absence d’un bon climat des affaires.

L’inclusion financière est un puissant outil de réinsertion professionnelle, de croissance économique et de lutte

contre le chômage car désormais les jeunes ne seront plus des demandeurs d’emplois, mais plutôt des

créateurs et participent au développement social et économique ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté.

Selon le rapport 2020 de l’UNCDF, l’inclusion financière occupe une place de choix en tant qu’élément propice à la réalisation de certains objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En effet, huit objectifs sur dix-sept en font une cible, à savoir : l’ODD 1 sur l’élimination de la pauvreté ; l’ODD 2 l’élimination de la faim, la réalisation de la sécurité alimentaire et la promotion de l’agriculture durable ; l’ODD 3 la bonne santé et le bienêtre ; l’ODD 5 l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes ; l’ODD 8 la promotion de la croissance économique et de l’emploi ; l’ODD 9 la promotion de l’industrialisation, de l’innovation et des infrastructures ; et l’ODD 10 la réduction des inégalités. Par ailleurs, l’ODD 17 sur le renforcement des moyens de mise en oeuvre prévoit implicitement que l’inclusion financière jouera un rôle plus important en mobilisant davantage l’épargne en vue de favoriser l’investissement et la consommation, qui sont porteurs de croissance.

En clair, ce forum a pour objectifs :

– d’accompagner l’émergence d’une classe moyenne congolaise ;

– de booster et d’encourager l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes ;

– de Faciliter l’accès au financement ;

– de Faciliter l’accès à l’emploi aux demandeurs ;

– de Faciliter l’accès à la formation et au renforcement des capacités ;

– de faciliter l’accès aux soins de santé ;

– de renforcer la collaboration belgo-congolaise ;

– de valoriser l’économie agricole et transfrontalière.

Ces objectifs s’inscrivent en droite ligne de la vision du Chef de l’Etat en rapport avec le social de nos populations.

Aussi, ils sont en phase avec deux des 7 propositions clés pour la réforme du Sénat à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du Mécénat scientifique et des oeuvres sociales.

Ainsi, dans sa fonction législative, ce forum est une occasion pour le Sénat de s’assurer que le cadre légal du secteur des PME d’une part et de l’inclusion financière d’autre part, favorisent l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes à travers les startups et les activités génératrices des revenus sinon ressortir les défis majeurs du secteur.

En outre, dans sa fonction de contrôle parlementaire, ce forum est une opportunité pour approfondir les réflexions sur les difficultés opérationnelles et tactiques pour la mise oeuvre de la stratégie nationale des PME et celle de l’inclusion financière en RDC et d’en sortir avec des recommandations à formuler à l’endroit du Gouvernement, de la Banque centrale du Congo et des partenaires techniques et financiers.

Pour ce faire, le Gouvernement devra prendre des mesures destinées à accroître la capacité des institutions financières à mettre au point des programmes durables et adaptés aux besoins spécifiques des PME appartenant particulièrement aux jeunes et aux femmes tant en milieu urbain qu’en milieu rural, tout en donnant la priorité à la recherche des solutions novatrices aux problèmes de garantie.

Ensemble avec les autres partenaires au développement, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises devra mettre en place un dispositif innovant facilitant la création et le financement des entreprises et startups appartenant aux jeunes et aux femmes. Il devra aussi créer un environnement qui stimule les PME à s’intéresser au secteur de l’agriculture, de la technologie et de l’énergie verte sans perdre de vue que l’éducation financière des porteurs de ces entreprises est un atout important pour la construction d’un cadre entrepreneurial solide.

Enfin, les banques et autres intermédiaires financiers devraient être incités à entreprendre des études sur les caractéristiques, les besoins financiers et les capacités des PME pour développer des produits financiers répondant à leurs attentes et leurs profils.

Je souhaite donc que ce forum puisse aboutir à des propositions innovantes et structurelles susceptibles de contribuer significativement à l’essor de la promotion des PME par l’accès au financement et aux marchés. Je souhaite que les institutions financières, les compagnies d’assurances et les autres parties prenantes à ce forum puissent être attentifs aux difficultés des PME afin d’être ingénieux dans la proposition des solutions adéquates.

C’est sur ces mots que je déclare ouvert le forum sur l’inclusion financière et professionnelle des PME, dans le cadre de la Grande foire internationale des Entrepreneurs.

Je vous remercie.

Pour le Sénat

L’Honorable Sénateur Modeste BAHATI LUKWEBO