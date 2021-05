Sonas: les agences les plus performantes primées

Le Conseil d’administration et la Direction générale de la Société Nationale d’assurance (Sonas) ont décidé de récompenser les agences de la capitale les plus performances dans la réalisation des recettes. C’était la mission dévolue à chacune d’elles au début de l’année 2021 sur l’ensemble de la République, à travers la signature des contrats de performance visant la maximisation des recettes.

La cérémonie de remise des brevets aux meilleurs producteurs des agences Sonas de la ville de Kinshasa s’est déroulée ce vendredi 14 mai 2021 à la salle Reine de la Paix à Kinshasa/Gombe. Cet acte important posé par l’hiérarchie de la Sonas a pour objectif de stimuler les personnes-ressources à être des apporteurs d’affaires pour le compte de l’Assureur National afin de maximiser les recettes régulièrement.

Content de ces réalisations, le Directeur Général de la Sonas S.A., Bonyeme Ekofo Lucien, s’est exprimé en ces termes : « tout employé de la Sonas est producteur ». C’est de cette façon que le secteur des assurances étant libéralisé fera face à cette concurrence rude. Certes, il était impérieux d’organiser cette cérémonie qui est une première dans l’histoire de la Sonas qui va impacter sur la vie professionnelle de ses cadres et agents afin de les rendre plus compétitifs et plus efficaces sur le marché des assurances avec un seul objectif que la Sonas demeure le leader des assurances en République Démocratique du Congo.

Ladite cérémonie a eu lieu en présence du président du Conseil d’Administration, du Directeur Général Adjoint, des Adm pour la circonstance, le Directeur Général de la Sonas a circonscrit son allocution en mettant un accent particulier sur une dame, Chef d’agence Socimat qui, au cours de l’année 2020, malgré la pandémie du covid19 qui a paralysé l’économie mondiale, elle et son équipe ont pu réaliser pour le compte de son entité la somme de 584.078,41 usd.

Pour le Top Manager de la Sonas, cette initiative tombe à point nommé. « Les efforts des uns et des autres et loin de nous la prétention d’entretenir un esprit de concurrence déloyale à l’interne, il nous revient de constater et d’encourager les prouesses particulières des producteurs dans les agences de Kinshasa qui ont mis à la disposition de la Direction Générale les données prises en compte pour une sélection objective des agents et cadres ayant sensiblement émergé dans l’acquisition des affaires, parmi lesquels figure la Responsable de l’Agence de Socimat, Madame BULONZA NTAMIRIRA Goretty, à qui nous décernons le Prix d’excellence du Directeur Général », a-t-il conclu.

Quant aux récipiendaires au nombre de cinquante-huit, leur voix commune a été portée par, Laurence NGITA,qui s’est exprimée en ce sen : « l’organisation de la cérémonie de ce jour pour reconnaitre nos mérites exceptionnels nous honore et démontre l’attention particulière que l’équipe dirigeante de notre société accorde aux efforts des agents et cadres dans la maximisation des ventes de différents produits que la Sonas offre sur le marché des assurances, aujourd’hui en mode concurrentiel. Et de saisir cette opportunité pour solliciter encore et toujours l’accomplissement de la Direction Générale dans la lutte

acharnée à laquelle nous soumettons très souvent les compagnies concurrentes qui s’adonnent sans état d’âme au bradage des primes d’assurance, faute des tarifs uniformes comme l’a toujours dénoncé Monsieur le Directeur Général de notre Entreprise ».

Notons que sur les 58 lauréats brevetés, on compte 33 hommes et 25 femmes. Cela montre à suffisance que la parité est une réalité vivante à la Sonas. La remise de brevets aux meilleurs producteurs au sein des agences de la ville de Kinshasa est la résultante de la signature des contrats de performance entre le Directeur Général et les Directeurs de Région intervenue au mois de février de l’année en cours.

Dorcas Nsomue Mpia