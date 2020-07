Sommet Russie-Afrique : Marie Tumba sollicite l’implication de la Russie dans l’industrie minière congolaise

Des échanges par vidéo-conférence ont eu lieu le mercredi 8 juillet 2020 entre les ministres des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo, Marie Tumba Nzeza, de la Fédération Russie, Serguei Lavrov, de la République Sud-Africaine, N. Pandora, et de la République Arabe d’Egypte, S. Choukri. L’Afrique du Sud, la RDC et l’Egypte constituent, pour le moment, la Troïka du staff de l’Union Africaine, au niveau de son Praesidium.

Au menu, il y avait le renforcement de la coopération russo-africaine dans plusieurs domaines d’intérêt commun, dont l’industrie, l’énergie et la santé. Ils ont également examiné les possibilités de renforcement de la coopération industrielle entre la Russie et l’Afrique. Ils ont également discuté de la garantie d’accès des produits africains sur le marché russe.

Les quatre ministres ont également évoqué le dossier lié à la propagation continue du Covid-19 et ses conséquences. A ce sujet, ils ont souligné la nécessité d’une coopération internationale renforcée dans le domaine de la santé publique.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie russe a confirmé la détermination de son pays à poursuivre son soutien aux Etats africains dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, dans le format bilatéral comme dans le cadre des structures multilatérales.

Pour la RDC, la ministre d’Etat Marie Tumba a indiqué : « Nous avons parlé en profondeur de la coopération en matière de la santé. Nous avons montré ce que nous faisons par exemple dans le domaine des laboratoires. Ils sont demandeurs de ce genre de choses, et nous espérons que dans un proche avenir, cela ne sera plus la parole et qu’on va faire une coopération payante entre nous et la Russie ».

En ce qui concerne les richesses potentielles dont regorge la RDC, elle a sollicité l’implication de la Russie pour leur transformation. « Nous demandons à la Russie de s’y impliquer. Nous, nous ne voudrions plus que l’on parle seulement du potentiel du Congo. Nous voulons qu’avec ce potentiel, on vienne avec ceux qui peuvent nous aider à le développer, nous donner la force de pouvoir le faire fonctionner pour que le peuple congolais puisse se développer », a-t-elle souligné en substance.

Il y a lieu de signaler que Julien Paluku et Eteni Longondo, respectivement ministres de l’Industrie et de la Santé publique, ont participé à cette vidéo-conférence, avec chacun un exposé sectoriel.

Jean-René Ekofo