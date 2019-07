Session des Premières Dames Africaines à Niamey: baptême de feu pour Denise Nyakeru

En marge de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de

l’Union Africaine qui s’est tenue à Niamey, au Niger, du 7 au 8

juillet 2019, à laquelle son époux, Félix Antoine Tshisekedi, a pris

une part active, la première Dame de la République Démocratique du

Congo, Denise Nyakeru, a eu des échanges fructueux plusieurs de ses

consoeurs présentes dans la capitale nigérienne. C’était en marge de

sa participation, pour la toute première fois, à la troisième

Assemblée générale de l’Organisation des Premières Dames Africaines

pour le Développement (OPDAD).

On retient que cette rencontre s’inscrivait dans la droite ligne du

Sommet extraordinaire de l’UA, avec comme principal thème : «

Collaborer pour transformer l’Afrique: répondre aux besoins des

populations vulnérables ».

Il sied de signaler qu’au cours de cette session, Antoinette Sassou

Nguesso a été portée à la tête de cette organisation. Naturellement,

au regard des liens d’amitié et de fraternité qui lient les peuples

des deux Congo, Denise Nyakeru a chaleureusement salué l’élection de

son aînée, lui souhaitant un fructueux mandat.

Il est prévu, dans les semaines à venir, une session spéciale sur la

lutte contre le cancer, qui devrait se dérouler sous l’égide de la

première Dame du Niger, Aïssata Issoufou Mahamadou, en sa qualité de

présidente sortante.

Amira El Fadil Mohamed, Commissaire aux Affaires sociales de la

Commission de l’Union africaine, devrait faire, à cette occasion, une

importante déclaration à l’intention des bailleurs de fonds, des

délégués de la Société civile et des Agences des Nations Unies, etc.

C’est le lieu de noter aussi que la première Dame de la RDC a

rencontré des Congolaises de la diaspora à Niamey. Ces dernières lui

ont remis un mémo en rapport avec les difficultés auxquelles elles

font face loin de la mère patrie. Tout en prenant acte de leurs

doléances, elle leur a recommandé de travailler dur et la main dans la

main pour vaincre les vicissitudes de la vie, même en dehors du pays.

Melba Muzola, Envoyée spéciale à Niamey