SCTP : le nouveau DG, Martin Lukusa, accueilli par des pneus brûlés !

Pendant que les uns jubilaient de joie dans l’avant-midi au Département du Port avec l’élevation du Directeur de département, Martin Lukasa, au rang de Drecteur Général intérimaire, d’autres travailleurs de la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP), ex-Onatra, en furie, regroupés devant le bâtiment administratif, étaient occupés à brûler des pneus.

C’était de véritables cocktails Molotov hier mardi 8 mars 2022, traduisant la colère par des travailleurs couroussés suite au non paiement du salaire du mois de février 2022, promis par l’ancien Comité de gestion de l’ex-Onatra.

Cette fois-ci, il n y avait pas eu de concert, seulement une colonne de feu devant de la porte principale pour accéder au bâtiment du siège.

Pour la énième fois, le Comité de gestion n’a pas tenu promesse, d’où le malaise qui règne actuellement dans l’enceinte du bâtiment administratif en face du boulevard du 30 juin.

De l’avant midi jusque vers 16 heures passées, des pneus brûlés à souhait pour exprimer leur colère étaient un signal fort lancé à l’endroit de l’équipe Lukusa, qui pourrait retarder la cérémonie de remise et reprise, après la réunion du Conseil d’Administration, prévue, croit-on savoir, pour ce mercredi 9 mars 2022.

Il y a lieu de rappeler que le ministre Chérubin Okende Senda avait promis à la place Gogotha, au mois de nombre dernier, que de commun accord, la tripartite (Ministère du Portefeuille-Ministère des Transports et le banc syndical) avait décéidé de régulariser la paie des cadres et agents, pour chaque 25 du mois. Un plan de paiement progressif devarait être arrêté définitivement pour commencer à éponger les arriérés des salaires cumulés de plus 40 mois.

Pour le ras-le-bol d’hier, les manifestants ont soutenu qu’à ce stade, c’est le paiement de leurs salaires qui compte pour faire face à leurs charges familiales.

Ils ont promis de revenir en force ce mercredi à la place Golgotha, devant le bâtiment administratif avec le même mode opératoire, à savoir des pneus en feu dès les premières heures de la matinée.

On espère que le Comité Lukusa, fils-maison qui maîtrise les arcanes de l’ex-Onatra, pesera de tout son poids trouver une solution idoine afin de libérer la paie de février 2022.

Il sied de rappeler que l’ancien DG intérimaire, Masambuka, accusé de détournement, et mis à la disposition de la justice, a été démis de ses fonctions et mis à la disposition de la justice.

Son intérim avait été confié à Jean-Pierre Bambi, Directeur Général adjoint, qui va certainement procéder à la remise et reprise avec le Comité Lukusa.

Jean-René Ekofo