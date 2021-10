Sama Lukonde promet des «colis» de fin d’année aux fonctionnaires

Pas de crainte pour les employés de l’État en rapport avec les festivités de fin d’année. Le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde vient d’instruire les membres de son équipe, des secteurs concernés par le dossier lié aux fêtes de Noël et Bonne année, d’accélérer la préparation des «colis» de fin d’année au profit des fonctionnaires de l’Etat afin de leur permettre de fêter en familles en cette période de festivités.

C’est au cours de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique, qu’il a présidée hier mercredi 27 octobre, que le chef du gouvernement a donné cette instruction à ses ministres concernés par la question.

D’abord, il a tenu à remercier les ministres du Budget et des Finances ainsi que la gouverneure de la Banque Centrale du Congo pour le travail réalisé dans le cadre du programme avec le FMI, lequel a permis au gouvernement de respecter ses engagements avec cette institution financière internationale.

Faisant la restitution de la réunion, le ministre d’État au Plan, Christian Mwando, a indiqué que le cadre macro-économique reste stable. Le taux d’inflation est maîtrisé. Depuis le début de l’année, il est maintenu à 3,5 %, et d’ici à la fin de l’année il pourrait arriver au maximum à 4,5%. Alors que dans le programme avec le FMI, ce taux devrait atteindre plus ou moins 6%. Toutefois, des dispositions sont prises pour maintenir la stabilité du cadre macro-économique.

Par ailleurs, le Premier ministre a insisté pour qu’il y ait fluidité au niveau des frontières afin de permettre le ravitaillement du pays en cette période des festivités. La frontière de Kasumbalesa a été particulièrement citée à cette fin.

Le chef du gouvernement a également recommandé aux ministres faisant partie de la troïka économique de poursuive l’encadrement des dépenses en vue de respecter le pacte de stabilité budgétaire et de ne pas faire déraper le cadre macro-économique.

Le FMI rassure pour la 2ème tranche de 230 millions USD

Dans la même journée d’hier mercredi 27 octobre, le Premier ministre Sama Lukonde a reçu les assurances de la cheffe de mission du FMI, Mercedes Vera Martin, sur le décaissement de la deuxième tranche de son intervention fixée à 230 millions de dollars, dans le cadre de l’accord triennal conclu avec le pays.

L’audience accordée à la cheffe est intervenue en marge de l’atelier d’information sur la mission du FMI sur la 1ère Revue du programme économique du Gouvernement, soutenu par la facilité élargie des crédits. Les échanges ont porté sur la situation macro-économique du pays et l’accord trouvé au niveau des services en rapport avec la 1ère Revue de la facilité élargie de crédits.

On rappelle que l’accord formel conclu en juillet 2021 entre le Gouvernement et le FMI est assorti d’une Facilité Élargie de Crédit (FEC) de 1,5 milliard USD à décaisser en 7 tranches durant 3 ans. La 1ère tranche de 216 millions USD était décaissée en juillet 2021. Et à la suite de la’première revue effectuée par les services du FMI, la 2ème tranche semble acquise au regard de l’atteinte par la RDC des objectifs quantitatifs et structurels convenus avec cette institution de Bretton Woods. Dom