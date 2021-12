«Rumba» : la RDC tient à la rėappropriation de sa musique

Dans le cadre du briefing instauré par le gouvernement de l’Union Sacrée en vue de rendre compte de sa gestion aux Congolais, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole Patrick Muyaya Katembwe était face à la presse hier jeudi 9 décembre avec sa collègue en charge de la Culture et des Arts, Catherine Katunga Furaha. Au menu : «Inscription de la Rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l’humanité».

Pour les observateurs, après de longues années de lutte pour la reconnaissance de la «Rumba» comme sa propriété culturelle, la République Démocratique du Congo aura finalement gain de cause ce 14 décembre 2021.

Le Fonds des Nations unies pour la science, l’éducation et la culture, UNESCO, procédera le mardi 14 décembre prochain à la proclamation comme patrimoine culturel immatériel. C’est à cette que la «Rumba» sera reconnue comme une musique d’origine congolaise.

La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katunga Furuha, à confirmé le fait.

Dans son mot introductif, la ministre a fait savoir qu’une grande campagne visant la reconnaissance de tout ce qui relève du patrimoine culturel national congolais a été lancée et continue son chemin. Elle-même et ses collaborateurs sillonnent le monde quant à ce. Elle a été à Rome, en Italie, tandis qu’une délégation du ministère de la Culture et des Arts a été dépêchée à Djibouti, où elle a découvert le piratage des motifs des arts Luba, Kuba et Pende sur les tissus confectionnés dans ce pays de la corne de l’Afrique.

Le même combat est aussi envisagé pour les artistes d’outre-mer d’origine congolaise. Une délégation sera également dépêchée dans les prochains jours aux États-Unis et dans d’autres pays du continent américain pour prendre langue avec des stars qui se reconnaissent d’origine africaine, et singulièrement congolaise.

Catherine Katunga Furuha a aussi fait savoir son souci de voir la législation sur la culture nationale s’adapter aux réalités modernes.

C’est dans ce contexte qu’un travail est en cours en vue de la libéralisation des sociétés s’occupant des droits d’auteur et droits voisins.

Intervenant en guise de complément à sa collègue, Patrick Muyaya, qui faisait la modération, a exprimé son regret face au comportement des Congolais de la diaspora qui empêchent leurs compatriotes artistes musiciens de se produire, oubliant qu’en dehors du dividende qu’ils en tirent pour mener une vie aisée, ils vendent également la culture nationale. Il se propose d’entrevoir des mécanismes pour les rencontrer afin d’entendre leurs motivations, et leur faire voir les méfaits de leur comportement. Déjà, cela nous a fait reculer alors que la RDC occupait une place de choix dans ce domaine, a-t-il déclaré.

