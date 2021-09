Rivières Kasaï et Tshikapa : Bazaiba parle d’une avancée majeure pour la réparation

Invitée à éclairer la lanterne des Congolais en rapport avec la pollution des rivières Kasaï et Tshikapa, dans le cadre du programme de «Briefing» institué par le gouvernement, la vice-première ministre en charge de l’Environnement et Développement durable a subdivisé son exposé en 3 parties. A savoir l’évolution du dossier de la pollution des rivières Kasaï et Tshikapa, les mesures d’urgence prises pour assurer la protection de l’environnement, et la participation de la RDC à la COP26.

Parlant de la pollution, Ève Bazaiba a fait un bref rappel des événements en soulignant que c’est le 26 juillet 2021 que la population riveraine avait remarqué le changement de coloration des eaux desdites rivières, avant que la situation s’empire le 31 du même mois avec la mort des poissons. Puis, des cas de diarrhée ont été constatés chez plus de 4000 personnes.

Après un examen rapide, on s’était rendu compte que la cause était en amont, au niveau de l’Angola. C’était une usine d’exploitation de diamants qui polluait les eaux des rivières Kasaï et Tshikapa.

Face à la situation, le gouvernement avait pris ses responsabilisés. Une note verbale avait été adressée à l’usine pollueuse qui avait reconnu sa responsabilité en faisant savoir qu’il s’agissait d’un accident. Car, elle procédait au nettoyage des machines sans se rendre compte que cela allait causer des dégâts en aval. Le gouvernement angolais avait également reconnu le fait. Ce qui est une grande avancée pour ce qui va suivre, notamment la réparation des dégâts suivant le principe « pollueur paye». Avant de conclure qu’avec cette reconnaissance, la mission conjointe à dépêcher ne connaitra pas de difficultés sur le terrain.

Concernant le bilan, on note que 4 des 5 territoires de la province du Kasaï sont touchées par la pollution, tout comme 13 des 18 zones sont également touchées.

On a enregistré des cas de décès après la diarrhée qui avait attaqué plus de 4000 personnes, sans compter la mort des poissons et la destruction de l’écosystème.

Ne pouvant pas rester insensible aux malheurs de sa population, le gouvernement a dépêché une double mission sur place, humanitaire et scientifique, que la VPM Ève Bazaiba venait de conduire à Tshikapa.

Abordant la question de la participation du pays au prochain sommet de la COP 26, elle renseigne que la RDC y participera comme pays-solution. Cela pour trois raisons, à savoir :

– le pays dispose d’un massif forestier encore intact;

– son réseau hydrographique ;

– ses minerais stratégiques lui permettant de se débarrasser de tout ce qui pollue. Par exemple, la construction du grand Inga pour mettre fin à l’abattage des arbres pour raison de bois de chauffe. Les matières premières pour la construction des voitures (cobalt et lithium) se trouvent en RDC.

Dom