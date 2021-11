Rideau sur le 1er Congrès Sénat –Assemblées provinciales : la voie de la cohésion provinciale tracée﻿

Après avoir piloté la séance plénière ayant abouti au vote de la prorogation, pour la 12me fois consécutive, de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, hier jeudi 18 novembre 2021 au Palais du Peuple, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du bureau du Sénat, a procédé aussitôt après, à la clôture du Premier Congrès ayant réuni, du lundi 15 au jeudi 19 novembre à Kinshasa, la chambre haute du Parlement et les Assemblées provinciales. La configuration de l’auditoire n’a pas changé d’un iota puisque les présidents des organes délibérants provinciaux étaient exceptionnellement associés aux délibérations des sénateurs.

S’agissant précisément de l’atterrissage de ce qu’on a désormais coutume d’appeler le « Cadre de concertation et de dialogue entre le Sénat et les présidents des Assemblées provinciales », il a été sanctionné par une déclaration finale. Ainsi donc, le Congo profond devrait s’attendre à une collaboration plus efficace et apaisée entre institutions provinciales, de même qu’à une plus grande cohésion entre les institutions provinciales ainsi qu’à une plus grande stabilité institutionnelle.L’un des objectifs du «Congrès» de Kinshasa, à savoir faire l’état des lieux des provinces en vue de mieux orienter les actions de développementà la base, a été atteint.

En ce qui concerne le calendrier de la tenue de ce type de rencontres, les participants venus des 26 provinces de la République ainsi que les sénateurs ont adopté le principe de leur organisation une ou deux fois par an. Signalons que cette première édition, dont l’initiateur n’était personne d’autre que le président du Sénat lui-même, Modeste Bahati Lukwebo, a bénéficié de l’appui financier du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). Il y a lieu de noter que des brevets de participation ont été remis aux 26 présidents des assemblées provinciales ainsi qu’à leurs directeurs administratifs.

Ci-dessous, la Déclaration finale lue par la présidente de l’Assemblée provinciale du Haut Lomami, Isabelle Yumba Kalengayi. LP

DÉCLARATION DES ASSISES DE KINSHASA SUR LA MISE EN PLACE D’UN CADRE DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION ENTRE LE SENAT ET LES PRESIDENTS DES ASSEMBLEES PROVINCIALES

Nous,

Président du Sénat et Présidents des Assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, réunis à Kinshasa du 15 au 18 novembre 2021, en vue d’examiner les possibilités de construire ensemble des interactions qui renforcent une gouvernance des provinces vouée au développement local ;

Vu, telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 104 alinéa 2, qui dispose : « Le Sénateur représente sa province, mais son mandat est national » ;

Vu, telle que modifiée à ce jour, la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 61 alinéa 1 qui dispose: « Dans sa mission constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut à tout moment, consulter les

Présidents des Assemblées provinciales » ;

Considérant la nécessité pour le Sénat d’user de cette faculté de consultation pour mettre en place un mécanisme lui permettant d’interagir avec les Assemblées provinciales ;

Attendu que dans cette optique, le Sénat et les Assemblées provinciales pourront mutualiser leurs actions afin de renforcer leurs capacités institutionnelles respectives et de contribuer à l’amélioration de la gouvernance locale, à la consolidation de la décentralisation ainsi qu’au développement socio-économique des Provinces et ETD ;

Attendu que, ce faisant, le Sénat et les Assemblées provinciales donnent un contenu à la mission constitutionnelle spécifique de la Chambre Haute du Parlement de représentation des provinces ;

En cohérence avec les réformes majeures que le Sénat entend implémenter pour donner un relief particulier à ses prérogatives constitutionnelles ;

DECLARONS :

1. Notre volonté de saisir l’opportunité des présentes assises pour mettre en place un Cadre de Dialogue et de Concertation entre le Sénat et les Présidents des Assemblées provinciales, « CDC » en sigle.

2. Ce Cadre de Dialogue et de Concertation (CDC) aura, notamment, pour missions de :

– Établir et formaliser un rapport interactif entre le Sénat et les Assemblées Provinciales ;

– Informer le Sénat sur toute question touchant les

provinces et les ETD ainsi que celle relative au processus de décentralisation;

– Formuler des propositions au Sénat pour assurer la défense des intérêts et des compétences des provinces ;

– Formuler des propositions aux Présidents des Assemblées provinciales pour des initiatives à prendre à leur niveau ;

– Assurer un accompagnement aux Sénateurs, aux élus provinciaux et locaux en vue du renforcement de

leurs capacités et de l’amélioration qualitative de leurs rôles dans la gouvernance locale ;

– Œuvrer en faveur d’une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales ;

– Contribuer à la consolidation de la cohésion provinciale et à la stabilité institutionnelle ;

– Offrir un espace et une opportunité d’échanges aux Assemblées provinciales et promouvoir la coopération interprovinciale ;

– Attirer l’attention du Sénat sur les initiatives constitutionnelles et législatives ainsi que les actes réglementaires touchant aux compétences et intérêts des provinces ;

– Proposer des initiatives relevant de la fonction de contrôle du Sénat dans la défense des intérêts des provinces.

3. Le Cadre de Dialogue et de Concertation (CDC) se

réunira en session annuelle ou biannuelle.

4. Les signataires de la présente déclaration réitèrent leur soutien à la vision de Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l’Etat, sur l’amélioration de la gouvernance locale et du développement à la base.

Fait à Kinshasa, le 18 Novembre 2021

LES SIGNATAIRES

