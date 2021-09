Regal Mining n’appartient pas à Modeste Bahati﻿

Le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, ne se reconnaît dans la peau de propriétaire de la société Regal Mining, accusée d’exploiter illégalement des concessions minières dans la province du Sud-Kivu. Il met quiconque au défi d’apporter la preuve du contraire. Il lance le même défi aux réseaux sociaux et médias qui prétendent que ladite société serait la propriété d’un membre de sa famille.

En un mot comme cent, le speaker de la chambre haute du Parlement soutient n’être lié ni de loin, ni de près, à l’existence de Regal Mining. La même observation vaut pour ses proches.

Les observateurs pensent que celui qui fait office de Coordonnateur de l’Union Sacrée de la Nation, en attendant la finalisation de ses statuts et la mise en place de ses structures définitives, est diabolisé par certaines officines politiques à cause de son alliance avec l’actuel Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi. Serein, Modeste Bahati se dit déterminé à soutenir la vision du Président de la République jusqu’aux échéances électorales de 2023.

Et contrairement à certains chefs des partis et regroupements politiques de l’Union Sacrée de la Nation qui tardent à abattre leurs cartes pour la présidentielle attendues dans deux ans, Bahati et l’AFDC-A (Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés) ont déjà jeté leur dévolu sur la candidature de Félix Antoine Tshisekedi, qu’ils entendent soutenir sans réserve.

Transfuge du FCC (Front Commun pour le Congo), auquel il a tourné le dos l’année dernière, après avoir été victime des coups bas sans nombre à l’occasion des élections législatives nationales et en provinciales, en 2011 comme en 2018, avec des opérations de rabattement des suffrages au détriment de ses membres, Modeste Bahati a choisi son nouveau camp politique. Et cette option ne semble pas plaire à ceux qui s’évertuent à le déstabiliser politiquement avant 2023. Mais fort de sa position de première force politique de l’Union Sacrée de la Nation, en termes d’élus nationaux comme provinciaux, on le dit déterminé à tenir bon, jusqu’au bout.

LP.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le vendredi 3 septembre 2021, faisant passer le Professeur Modeste BAHATI LUKWEBO, Président du Sénat, pour le propriétaire de l’entreprise REGAL MINING, qui exploiterait illégalement les minerais dans la province Sud-Kivu, nous tenons à informer l’opinion que ladite société n’appartient nullement au Président du SÉNAT, ni à aucun membre de sa famille. Ces intox sont l’œuvre des détracteurs du professeur Modeste BAHATI LUKWEBO, qui cherchent à salir son image pour son engagement d’accompagner le Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI, dans sa vision de faire de la RDC un véritable État de droit. Nous mettons au défi et en garde les auteurs de ces insinuations mensongères qui s’exposent à des poursuites judiciaires.

Fait à KINSHASA, le 04 /09/2021

POUR LA CELLULE DE COMMUNICATION

DU PRÉSIDENT DU SÉNAT, Jimmy MUKELENGE MULUMBA, COORDONNATEUR