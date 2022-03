RDC – Jordanie : plusieurs accords dans le pipeline !

Après les Émirats Arabes Unis où il s’est exprimé, en marge de la journée réservée à la République Démocratique du Congo à l’Expo Dubaï 2020, pour mettre en exergue les richesses de la République Démocratique du Congo en vue d’attirer les investisseurs, Félix Antoine Tshisekedi, en compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivé hier mercredi en milieu de journée en Jordanie.

Le Président Congolais répond à l’invitation de son homologue jordanien, le Roi Abdullah II, pour participer à un mini-sommet, que le monarque jordanien organise du 23 au 24 mars 2022.

Après l’accueil par des officiels, le Chef de l’Etat congolais a eu un tête-à-tête en début de soirée avec le Roi Abdullah II, au Palais royal d’Aqaba.

Félix Antoine Tshisekedi a saisi l’occasion pour remercier Sa Majesté Abdullah II pour l’appui de son pays aux troupes de la Monusco en vue de sécuriser la partie orientale de la République Démocratique du Congo.

Puis, les deux personnalités sont entrées dans le vif du sujet pour échanger sur des domaines où les deux États comptent coopérer. La sécurité, la coopération militaire, les infrastructures, l’agro-industrie, les énergies renouvelables et les mines intéressent particulièrement Amman et Kinshasa.

Exprimant sa satisfaction à l’issue de l’entretien qui a duré une demi-heure, pour le nouveau départ notamment le raffermissement des relations entre les deux pays, dont la coopération passait jusque-là par des intermédiaires, le Souverain jordanien s’est immédiatement engagé à parrainer des missions économiques des deux États.

Par ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi et Abdullah II se sont accordés de régler des aspects juridiques liés à cette coopération bilatérale naissante, par le biais de leurs gouvernements respectifs.

Pour la circonstance, le Président de la République s’était fait accompagner de trois de ses conseillers, à savoir son conseiller privé Fortunat Biselele, son conseiller militaire, le Général Kabamba, ainsi que son conseiller en investissements Jean Claude Kabongo.

Il sied de noter que le Président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, n’est pas le seul Chef de l’Etat africain invité à ce mini-sommet de deux jours qui se tient en Jordanie à l’initiative de Sa Majestéle RoiAbdullah II.

Le Président rwandais Paul Kagame, celui du Mozambique Felipe Nyusi ainsi que le Premier ministre tanzanien Kassim Maaliwa, participent également audit sommet pour le compte du continent africain.

On renseigne que l’économie, le commerce et la sécurité, avec à l’affiche la lutte contre le terrorisme international, figurent parmi les sujets qui seront débattus au cours de cette rencontre des Chefs d’États et de gouvernements, dite «rencontre de haut niveau».

C’est par la ville d’Aqaba que le Président de la République Démocratique du Congo est arrivé hier mercredi en terre jordanienne, en provenance de Dubaï, la capitale des Émirats Arabes Unis, où il venait de faire le plaidoyer à l’attention des investisseurs des opportunités qu’offre la République Démocratique du Congo pour les investissements.

Retenons, à titre d’information, que la Jordanie est un État monarchique, créé en 1946, dans l’Ouest du continent asiatique, plus précisément au Moyen Orient. Sa langue officielle est l’arabe. Mais, l’anglais y est considéré comme la deuxième langue officielle, parce que dominant particulièrement dans les domaines éducatif et médiatique.

Dom