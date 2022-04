RDC : Caritas Congo Asbl informée sur le Programme de Développement Local des 145 Territoires

Le Staff de la Caritas Congo Asbl a été informé mercredi 13 avril 2022 sur le Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145 T) du Gouvernement congolais. C’était dans la salle Anuarite du Centre d’Accueil Caritas à Kinshasa/Gombe. Dans son exposé, le Conseiller aux Infrastructures du Ministre du Plan, Mr Didier Pholo, a indiqué que le PDL-145 T est organisé autour de quatre composantes suivantes : améliorer l’accès des populations des Territoires ruraux aux infrastructures socioéconomiques de base ; promouvoir le développement des économies rurales et des chaines de valeur locales ; renforcer les capacités de gestion du développement local ; et développer un système d’information géoréférencé de suivi à même de renseigner sur les progrès du programme.

Des effets perceptibles attendus à l’horizon 2023

Le coût estimatif du PDL-145 T est de 1.660.101.312 dollars US. Des effets perceptibles de ce programme attendus à l’horizon 2023, l’on peut citer notamment : réhabilitation de 8.844 Kms des routes de desserte agricole ; entretien de 30.091,5 Kms de routes de desserte agricole ; construction de 444 ouvrages d’art (ponts, bacs et dalots) ; construction des 418 microcentrales solaires ; éclairage public avec système solaire des lampadaires (1 à 3 km) sur 471 kms ; construction de 3.071 forages de plus ou moins 150 m avec pompe intégrée ; aménagement de 447 sources d’eau ; construction de 238 marchés modernes avec espace à vivre ; construction, réhabilitation et équipement de 1.210 écoles ; structuration et professionnalisation des 500.000 producteurs locaux par filières agricoles porteuses ; approvisionnement de 500.000 producteurs locaux en intrants et semences ; acquisition de 4.340 équipements de production de traitement ; etc.

Après l’exposé sur PowerPoint, le Cabinet du Ministre du Plan, sous la coordination de son Directeur, Mr Raphaël Pungwe, s’est fait le devoir d’éclairer la lanterne de l’assistance pour plus de précisons sur ledit programme. Après avoir présenté sa structure, le Secrétaire Exécutif de la Caritas Congo Asbl a souligné pour sa part, la disponibilité du Réseau national de Caritas en RDC à participer à la mise en œuvre du PDL-145T : « Nous avons toutes les ressources, les infrastructures et les structures pour exécuter ce genre de travail », a affirmé en substance Mr Boniface Nakwagelewi ata Deagbo.

Cette démarche de la Caritas Congo Asbl, dont le Réseau est opérationnel sur toute l’étendue de la RDC, démontre la volonté de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) d’appuyer le Programme de Développement Local des 145 Territoires du Président de la République, Mr Antoine-Felix Tshisekedi. En fait, grâce à sa forte capillarité, les actions sociales de l’Eglise catholique bénéficient au quotidien à la population congolaise. Le PDL-145T vient ainsi donner un véritable coup de pouce aux interventions du Réseau national de Caritas et d’autres acteurs sur le terrain.

Cette séance d’information sur le PLD-145T a été rehaussée de la présence du Chef de la Maison Civile du Chef de l’État, Dr Bruno Miteyo, qu’accompagnaient ses Collaborateurs.

Il sied de souligner que le Président de la République, soutenu par une large majorité parlementaire, a décidé de mette en œuvre, sous financement publics, et avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le Programme de Développement Local (PDL-145 T). Ce programme résulte de sa volonté politique de vaincre la pauvreté et les inégalités territoriales, pour remédier aux inefficacités des politiques de croissance pro-pauvres engagées depuis des décennies en RDC. Il est adossé au Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 2019-2023, au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2023 et au Programme Présidentiel Accéléré contre la Pauvreté et les Inégalités (PPALCPI).

Pour mémoire, Caritas Congo Asbl est l’organe technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise Catholique en RDC. Avec ses 47 Bureaux (Caritas-Développement Diocésaines) disséminés à travers tout le pays, elle s’occupe des activités liées à la promotion de la Santé, à celle du Développement durable et à la réponse d’urgence/Social. Elle est l’une des 162 Organisations membres de la grande Confédération Caritas Internationalis, dont le siège est en la Cité du Vatican.

Guy-Marin Kamandji