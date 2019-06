Rapt du député Mbemba : trois suspects aux arrêts

Après le suspect appréhendé tôt le jeudi 6 juin 2019, dans l’affaire

scabreuse de l’enlèvement du député national Samuel Mbemba Kaku Tanda,

le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, s’est

réjoui le même jour, de ce coup de filet qui allait vraisemblablement

éclairer plusieurs zones d’ombre dans l’enquête ouverte autour de ce

dossier. Dans un communiqué de presse rendu public hier dans la

journée, cette unité de la police a réaffirmé une fois de plus sa

détermination à traquer les auteurs de cet acte ignoble, afin de les

déférer devant les autorités judiciaires compétentes.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a exprimé pour sa part, toute sa

satisfaction en apprenant que son membre enlevé dans la nuit du 3 au 4

juin 2019, dans le secteur de Kintambo Magasins, a été relaxé par une

bande des malfaiteurs non identifiés. Le député Mbemba dont on dit

qu’il paraissait drogué, se tenait debout quand il a été retrouvé hier

jeudi vers 1 heure du matin, non loin de l’hôtel Kin-Malebo à Kintambo

Magasins. Immédiatement, il s’est dirigé au poste de police le plus

proche pour signaler sa relaxation. Il était accompagné d’un chauffeur

dénommé Makashi, un de ses petits qui l’a reconnu comme son vieux du

quartier.

Dans la même journée, le Groupe de lutte contre la criminalité et les

stupéfiants s’est intéressé au téléphone de la victime. Cet outil de

communication, avait été retrouvé en même temps que la voiture du

député national Samuel Mbemba, écartant la thèse d’un vol destiné à le

dépouiller de son véhicule. Cependant, en compulsant les derniers

appels reçus par l’élu de la Lukunga, un certain Etienne, agent d’une

société de gardiennage, a été identifié comme le propriétaire du

téléphone utilisé par les ravisseurs. A deux reprises, le député

national avait reçu du même numéro, des menaces annonçant que des gens

lui voulaient du mal, sans préciser le motif. Et l’enlèvement est

intervenu sur le chemin du retour vers sa résidence, sise avenue Allée

Verte, à Ma Campagne. Et deux jours plus tard, il a été relaxé. On ne

sait pas quelles péripéties il avait vécues durant sa captivité.

Toujours est-il qu’il a été relaxé sans conditions. Ce qui rend

l’affaire plus mystérieuse.

Hier, deux autres suspects se sont ajoutés sur la liste. L’on pense

que les enquêteurs de la police seraient sur la bonne piste devait

conduire aux fameux ravisseurs non identifiés.

Dans cette ténébreuse affaire d’enlèvement, les observateurs

s’interrogent sur les mobiles qui auraient conduit les malfaiteurs à

passer à l’acte. Y avait-il des antécédents fâcheux entre le député

Samuel Mbemba et un groupe de gens faisant partie de ses connaissances

? Il lui appartiendra d’éclairer les enquêteurs sur des ennuis

éventuels avec ses proches ou ses amis. Pour l’instant, il est encore

interné dans un centre médical où les médecins sont occupés à le

soigner, afin qu’il se remette de son état de somnolence.

Avec la série d’interrogatoires serrés de trois suspects, le Groupe

de lutte contre la criminalité et les stupéfiants saura certainement

identifier les vrais auteurs de l’enlèvement du député Samuel Mbemba,

et peut-être les mobiles de leur acte.

J.R.T.

COMMUNIQUE OFFICIEL DU BUREAU

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Le Bureau de l’Assemblée nationale informe l’opinion publique

nationale et internationale que l’Honorable Mbemba Tanda Samuel, après

avoir subi des menaces téléphoniques, avait été enlevé dans la nuit du

03 au 04 juin 2019 par des ravisseurs non autrement identifiés.

Informé de la situation, le Bureau a saisi le Procureur Général et a

sensibilisé, en même temps, les services de Police nationale

congolaise et de sécurité à enquêter sur cet enlèvement.

Ayant appris, tard dans la hit du 05 au 06 juin 2019 , la relaxation

de l’Honorable Mbemba Tanda Samuel, le Bureau encourage la poursuite

des enquêtes et le déferrement des auteurs de cet ignoble acte devant

les autorités judiciaires pour des sanctions exemplaires.

Le Bureau tiendra informées, l’opinion publique nationale et

internationale, de l’issue des enquêtes.

Fait à Kinshasa, le 06 juin 2019

Hon. Célestin Musao Kalombo Mbuyu

Rapporteur