Questions du prof. Ntumba Luaba : QUELLE EST LA NATURE DE LA RÉUNION TENUE PAR LE PM HIER ? SOUS QUEL FORMAT ET QUELLE DÉNOMINATION ?

On nous dit que se sont réunis autour du Premier ministre des Vice-premiers ministres, des ministres d’Etat, des ministres et vice-ministres, sans préciser lesquels.

Apparemment, le PM ne s’est réuni qu’avec une partie du Gouvernement, essentiellement les membres d’une composante.

On ne sait pas s’il s’agit d’une Commission interministérielle, laquelle ? Lorsque le Président de la République est présent au pays, le PM peut-il tenir une réunion de Cabinet sans obtenir l’autorisation ou prévenir le Chef de l’État ? Depuis quand le PM communique avec le Chef de l’État à travers un texte lu et rendu public par son porte-parole ? A-t-on convoqué le VPM à la Justice sur la base des propos tenus au Conseil des ministres ou sur la base des écrits fallacieux écrits et adressés à l’Assemblée nationale au nom du Gouvernement et du Conseil des ministres qui n’ont jamais été soumis à celui-ci ?

Que pense le professeur Ilunga Ilunkamba de cette substitution subtile et pernicieuse d’un ministre au Gouvernement, dans l’ignorance de celui-ci ? Lorsque le PM constate de tels faits, pourquoi n’a-t-il pas le courage d’en tirer conséquence ? Le VPM ministre ignore sa lettre et ses recommandations à ce sujet, il ne fait l’objet d’aucune demande d’explication et mise en demeure. Bien au contraire, le Conseil des ministres, sous la partie continuée par lui, constate que le VPM a envoyé les avis à son initiative personnelle, donc dans l’ignorance superbe du Gouvernement, et n’en tire pas conséquence, et cherche même à couvrir cette faute.Rien d’autre que de la complaisance.

Depuis quand, sur un ton péremptoire et dans des accents d’un chef ou représentant syndical d’une composante d’une partie du Gouvernement, le PM adresse des recommandations publiques au Président de la République et lui demande de faire respecter la Constitution ? Est-ce là la courtoisie, voire le respect, qu’un Premier ministre doit avoir à l’endroit d’un Président de la République. Qui assure le secret des délibérations du Consei des ministres ? Est-ce le Chef de l’État ou le Chef du Gouvernement ?

Ce texte de la Primature fait apparaître que celle-ci est aussi engagée dans la bataille de l’abaissement de la Justice. Le Premier ministre qui n’a pas su ou pu demander des explications ou sanctionner les fautes commises par le ministre de la Justice, le voilà qui sollicite du Chef de l’État d’obtenir la sanction de certains magistrats.

Non monsieur le PM, un Premier ministre en homme d’État ne s’adresse pas au Président de la République à travers un communiqué lu par son porte-parole.

C’est un déficit de courtoisie républicaine.

Ce n’est pas l’attitude d’un homme d’État.

C’est un agissement syndical d’un chef d’une composante gouvernementale.

Je signe et j’assume

Pr Ntumba Luaba

Dimanche 28 juin 2020