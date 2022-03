Qatar 2022 face au Maroc ce soir à Casablanca : Léopards, le paradis ou l’enfer﻿

Après l’Acte 1 joué le vendredi 25 mars au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, sanctionné par un score de parité (1-1), l’équipe nationale du Maroc et celle de la République Démocratique du Congo se retrouvent ce soir (20 H 30), au stade Mohamed V de Casablanca, pour la conquête du billet de la coupe du monde 2022, prévue au Qatar en novembre-décembre. Les Léopards de la RDC n’ont qu’une alternative : le paradis ou l’enfer. Des millions de leurs supporters, après la petite déception du match aller, ne rêvent que d’une qualification pour la fête mondiale du football, 48 ans après y avoir pris part en République Fédérale d’Allemagne. Bien que les Marocains partent avec les faveurs des pronostics sur leur terrain et devant leur public, le Congo sportif n’en croit pas moins aux chances des coéquipiers du capitaine Dieumerci Mbokani de créer la surprise en terre marocaine.

En effet, le décryptage du match aller indique que si les attaquants, notamment Mbokani, Bakambu, Wissa (le buteur du jour), Akolo et même Ben Malango s’étaient montrés suffisamment adroits devant la cage du portier marocain, une marge de deux à trois buts d’avance aurait pu être creusée à partir de Kinshasa. Car, en dépit de leur cohésion technique et de leur engagement physique, les footballeurs marocains ont connu de longues minutes de doute, spécialement après l’ouverture du score par les Léopards, au bout de dix minutes de jeu. Si les internationaux congolais se présentent ce soir avec la même détermination de gagner sur le terrain, couplée à un maximum de réussite, ils pourraient réécrire une nouvelle et belle page d’histoire du football nationale, à l’image de leurs aînés Kibonge, Kidumu, Kakoko, Mayanga, Kazadi, Buanga et autres Kembo.

Le vœu des sportifs congolais est que l’entraineur Hector Cuper aligne les joueurs les plus en forme du moment, par exemple Meschack Elia (le grand absent du match aller), Kakuta (absent aussi), Mpoku (également absent), Mbokani, Bakambu, Mbemba, etc. Limités au plan du jeu collectif, les Léopards pourraient compenser cet handicap par des initiatives individuelles du genre de celle prise par Wissa pour l’ouverture du score. Si le défenseur Ngonda, parti à la limite du hors-jeu en première mi-temps, avait eu la présence d’esprit de tirer directement au but au lieu de faire une passer hasardeuse à Bakambu, alors qu’il se trouvait dans le petit rectangle fatal, le stade des Martyrs aurait salué un second but, qui aurait peut-être semé davantage le trouble dans le camp adverse.

Rappel de quelques points

du règlement

Contrairement à l’Union européenne de football, qui a supprimé la règle du but marqué à l’extérieur comptant double en cas d’égalité entre deux équipes, la CAF (Confédération Africaine de Football l’a maintenue. Concrètement, en cas de match nul supérieur à un but entre le Maroc et la RDC ( par exemple 2-2, 3-3 ou 4-4), celle-ci serait qualifiée. A l’inverse, si le match se termine par 0-0, la qualification serait marocaine.

Dans l’hypothèse d’un second match nul d’un but partout, les équipes seraient soumises à une prolongation de 2 x 15 minutes, soit 30 minutes. Si l’égalité persistait, le verdict viendrait des tirs au but. Bref, la défaite est interdite au Maroc comme à la RDC, car synonyme d’élimination automatique.

LP