Prorogation de l’Etat d’urgence :l’Assemblée nationale en plénière ce jeudi

L’Assemblée nationale organise, ce jeudi 23 avril 2020, une plénière en format réduit, avec une vingtaine de participants, en vue d’examiner la requête du Président de la République relative à la prorogation de l’état d’urgence, laquelle a été adressée à la présidente de son bureau en fin de semaine dernière. mais aussi à son collègue du Sénat, dans des couvriers séparés. En principe, le bureau de cette institution devrait se réunir avec juste les présidents des commissions et des groupes parlementaires, ceux-là mêmes qui ont pris part hier à la rencontre convoquée par Jeanine Mabunda en vue de se mettre d’accord sur l’ordre du jour et le format des participants.

Sauf imprévu, l’Assemblée nationale devrait donner suite à la requête présidentielle ce jeudi ou, au plus tard ce vendredi 24 avril, date de l’expiration officielle de l’état d’urgence, proclamé pour un délai de 30 jours. Quant à la prorogation, elle devrait s’étaler sur une période de 15 jours, renouvelable autant de fois que l’exigeraient les circonstances liées à la riposte contre le coronavirus. Aucun écho n’est venu du Sénat, également concerné par la réponse à la demande présidentielle de prorogation de l’état d’urgence. On rappelle que les deux chambres du Parlement devraient siéger séparément et répondre séparément à la requête du Chef de l’Etat. L’idée de la tenue d’un Congrès est d’ores et déjà hors de question, la Cour Constitutionnelle ayant déjà validé la conformité à la Constitution de l’ordonnance présidentielle du 24 mars 2020 proclamant l’état d’urgence sanitaire. Kimp