Promesse de l’USN à Lacroix : élections en 2023

Modeste Bahati Lukwebo, dans sa triple casquette de président du Sénat, Coordonnateur de l’Union Sacrée de la Nation et « Autorité morale » de l’AFDC (Alliance des Forces Démocratiques du Congo) a assuré Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint de l’Onu chargé des opérations de maintien de la paix, du ferme engagement du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d’amener le peuple congolais aux élections en 2023.

C’était en marge de la séance de travail, organisée tard dans la soirée du mercredi 23 février 2022, entre le diplomate onusien, et des représentantes de « grandes composantes » de l’Union Sacrée de la Nation, notamment l’AFDC, l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès social), Ensemble pour la République, MLC (Mouvement de Libération du Congo et Palu (Parti Lumumbiste Unifié).

On signale que Jean-Pierre Lacroix, qui séjournait en RDC dans le cadre de l’évaluation de la situation sécuritaire à l’Est du pays et de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba, en a profité pour échanger avec des décideurs politiques, des acteurs politiques et des activistes de la société civile sur la situation générale du pays, avec un accent particulier sur l’état d’avancement du processus électoral. Il lui a été donné d’apprendre, à cette occasion, que la méga plate-forme politique qui soutient les actions du Chef de l’Etat est en ordre de bataille en prévision des échéances électorales de 2023.

On rappelle que le même mercredi, Jean Pierre Lacroix avait échangé avec les membres de deux bureaux du Parlement, conduits par leurs présidents respectifs, à savoir Modeste Bahati pour le Sénat et Christophe Mboso pour l’Assemblée nationale. Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix avait déjà reçu, à la même occasion, les assurances de ces deux personnalités quant à la volonté du gouvernement congolais d’organiser les élections en 2023, dans les délais constitutionnels, mais aussi de ne ménager aucun effort pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie Est de la République, en étroite collaboration avec les Nations Unies, notamment à travers la Monusco, sa structure appropriée à cette fin.

