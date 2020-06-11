PROGRAMME DES OBSÈQUES DE PAPA CELESTIN KAPIAMBA MUBOYAYI

VENDREDI 12 JUIN 2020
ADRESSE DOMICILE FAMILIALE : 1, AVENUE MBANGE Q.MAMAN MOBUTU C/MONT NGAFULA
9 HEURES 30 : ARRIVEE A LA MORGUE DE L’HÔPITAL MONKOLE
10 HEURES 30: CÉRÉMONIE ET RECUEILLEMENT A LA MORGUE
11 HEURES : TEMPS DE PRIÈRE ET EXHORTATION
11 HEURES 30 :
TÉMOIGNAGES ET DERNIERS HOMMAGES SUR LE DÉFUNT
12 HEURES 00 : LEVEE DU CORPS DE LA MORGUE DE L’HÔPITAL MONKOLE
12 HEURES 30 : DÉPART DE LA MORGUE POUR LE CIMETIÈRE «CHEMIN DU PARADIS»
14 HEURES : ENTERREMENT.
15 HEURES : RETOUR AU DOMICILE FAMILIAL
TENANT COMPTE DES DIRECTIVES EN VIGUEUR EN RAPPORT AVEC LE COVID-19 ET L’ÉTAT D’URGENCE , NOUS DEMANDONS A TOUS LE RESPECT STRICT ET RIGOUREUX DE TOUTES LES MESURES ET GESTES BARRIÈRES POUR CETTE BREVE CEREMONIE.
LA FAMILLE KAPIAMBAFAIT A KINSHASA, LE 10 JUIN 2020