PROGRAMME DES OBSÈQUES DE PAPA CELESTIN KAPIAMBA MUBOYAYI

Par
lephare
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VENDREDI 12 JUIN 2020

ADRESSE DOMICILE FAMILIALE : 1, AVENUE MBANGE Q.MAMAN MOBUTU C/MONT NGAFULA

9 HEURES 30 : ARRIVEE A LA MORGUE DE L’HÔPITAL MONKOLE

10 HEURES  30: CÉRÉMONIE ET RECUEILLEMENT A LA MORGUE

11 HEURES : TEMPS DE PRIÈRE ET EXHORTATION

11 HEURES 30 :

TÉMOIGNAGES ET DERNIERS HOMMAGES SUR LE DÉFUNT

12 HEURES 00 : LEVEE DU CORPS DE LA MORGUE DE L’HÔPITAL MONKOLE

12 HEURES 30 : DÉPART DE LA MORGUE POUR LE CIMETIÈRE «CHEMIN DU PARADIS»

14 HEURES : ENTERREMENT.

15 HEURES : RETOUR AU DOMICILE FAMILIAL

TENANT COMPTE DES DIRECTIVES EN VIGUEUR EN RAPPORT AVEC LE COVID-19 ET L’ÉTAT D’URGENCE ,  NOUS DEMANDONS A TOUS LE RESPECT STRICT ET RIGOUREUX DE TOUTES LES MESURES ET GESTES BARRIÈRES POUR CETTE BREVE CEREMONIE.

LA FAMILLE KAPIAMBAFAIT A KINSHASA, LE 10 JUIN 2020

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