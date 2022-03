Programme de Développement Local de 145 Territoires : Fatshi sensibilise les députés provinciaux sur la lutte contre la pauvreté

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tient à la matérialisation de sa vision, celle d’impulser le développement de la République Démocratique du Congo à partir de la base. Après les premiers décaissements opérés par le gouvernement en faveur des agences d’exécution, le Chef de l’Etat a estimé qu’il fallait actionner le travail de sensibilisation en vue de maximiser les chances de réussite du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL – 145T).

Voilà le sens de la convocation à Kinshasa des députés provinciaux, des 26 provinces que compte la RDC, pour un «séminaire de sensibilisation et d’appropriation du Programme de développement local des 145 territoires».

Deux communications ont été faites à l’ouverture de ce séminaire, le samedi 19 mars 2022, dans la salle des Congrès du Palais du peuple. Il s’agit du mot de bienvenue du Premier ministre et du discours d’ouverture solennelle du Président de la République.

Le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a tenu à rappeler à l’intention des élus locaux que le programme de développement local dit des 145 territoires est une initiative du Président de la République, endossé par le gouvernement. Et pour la première fois, depuis l’institution des assemblées provinciales, tous les députés provinciaux sont réunis à Kinshasa à l’invitation du garant de la Nation. Motif : informer et sensibiliser les élus locaux pour qu’à leur tour, ils fassent de même auprès de leurs électeurs, en vue de soutenir et s’approprier le programme que le gouvernement venait de lancer pour leur bien-être.

Un budget de 1,6 milliards USD est mobilisé par le gouvernement et les partenaires traditionnels de la République Démocratique du Congo pour l’exécution du PDL-145T, a dit le chef du gouvernement.

Par ailleurs, le PDL-145T s’articule autour de 4 domaines d’intervention, à savoir les infrastructures, la redynamisation des économies locales, le renforcement de la gouvernance locale, ainsi que le développement d’un système de partage d’informations.

Dans son discours d’ouverture officielle du séminaire d’information, de sensibilisation et d’appropriation du programme de développement local des 145 territoires, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a expliqué en résumé le sens de son initiative et l’impact attendu par le monde rural qui représente, suivant les diverses études menées, 70% de la population congolaise. Les mêmes données renseignent que 7 Congolais sur 10 vivent dans la précarité.

C’est pourquoi le PDL 145T vise à vaincre la pauvreté et réduire les inégalités sociales entre les milieux urbains et ruraux. Pour ce faire, les élus locaux qui vivent au quotidien avec la majorité des compatriotes, devraient d’abord en être informés pour mieux sensibiliser les compatriotes du Congo profond de l’impact dudit programme.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a rappelé aux députés provinciaux l’appel qu’il leur avait lancé dans son discours sur l’état de la Nation, prononcé le 13 décembre 2021. Il s’agit de la nécessité de promouvoir un climat de cohabitation pacifique et responsable avec les exécutifs provinciaux. Car, la réussite du PDL 145T reste tributaire de la stabilité des institutions provinciales.

Il sied de signaler que le Président a rendu hommage aux trois députés provinciaux du Kwilu qui ont perdu la vie dans un accident de circulation, pendant qu’ils venaient à Kinshasa pour prendre part au séminaire avec leurs collègues d’autres provinces. Il a présenté ses condoléances à la province du Kwilu et aux familles biologiques des disparus.

Dom