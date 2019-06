Profonds regrets de l’Honorable Charles Nawej

Je viens par la présente manifester mes plus profonds regrets et solliciter le pardon de Son Excellence Monsieur le Président de la République et de tout le peuple congolais suite au grave malentendu des propos tenus au sein de l’Assemblée Nationale.

Rien, ni personne ne peut justifier une atteinte à la plus haute instance de notre pays, c’est pourquoi, je regrette sincèrement être à l’origine de cette entame dans notre cohésion nationale, et réitère la demande de pardon de notre Nation.

Fils de cette Nation, je n’ai jamais été dans le passé, ni aujourd’hui et certainement pas demain un acteur de sa déstabilisation et de la rupture de la paix. C’est pourquoi, je ne voudrais pas que des personnes utilisent ma faute pour asseoir des agendas incompatibles à ma démarche et à elle de ceux qui me sont proches.

En renouvelant mon serment d’engagement patriotique et mes hommages les plus déférents au Chef de l’Etat, je ne peux qu’implorer son pardon et solliciter la clémence du peuple.

Salutations patriotiques.

Fait à Kinshasa, le 15 juin 2019

Charles Nawej

Député National