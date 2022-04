Produits pétroliers : files d’attente persistantes devant les stations-services à Kinshasa

Malgré les assurances du gouvernement clamant qu’il n’y aurait pas de pénurie du carburant à Kinshasa, le constat est tout autre sur le terrain. Depuis le week-end dernier, on observe de longues files d’attentes devant plusieurs stations-services de la capitale. Certaines stations-services sont restées fermées jusqu’à hier lundi, alors que d’autres ont réduit les heures de service. Cette situation alimente une fois de plus les spéculations autour d’une probable rupture des stocks alors que le gouvernement réfute catégoriquement cette hypothèse. Le ministre des Hydrocarbures continue de soutenir que le pays dispose d’un stock suffisant qui peut servir pendant au moins 3 mois.

Le ministre Didier Budimbu pense qu’il y aurait plutôt rétention des stocks de la part des «pétroliers» pour des raisons qui leur sont propres. Du côté des sources proches des «pétroliers», on indique que le gouvernement ne s’est toujours pas acquitté de ses obligations au sujet du fameux manque à gagner enregistré dans leur trésorerie. A les en croire, les compensations de l’Etat par rapport au taux de change tardent à leur bénéficier. Ces mêmes sources renseignent par ailleurs, qu’il n’y aurait pas assez de stocks pour approvisionner les usagers.

Pour y remédier, poursuivent-elles, le gouvernement devrait absolument payer ces manques à gagner ou revoir les prix du carburant à la hausse, de manière à leur permettre de renouveler les stocks et de reprendre à fonctionner normalement. On se rappelle que l’ancien ministre de l’Economie sortant, Jean-Marie Kalumba, avait transmis au Premier Ministre une note portant révision des prix des produits pétroliers en vue de son examen urgente en Conseil des Ministres. Il avait proposé au gouvernement, au regard de cette dette évaluée à plusieurs millions de dollars, d’accepter le rajustement des prix du carburant à la pompe afin de permettre au gouvernement de ne plus subventionner les pétroliers ainsi que de compenser cette perte.

Il a, par ailleurs, rappelé la volatilité actuelle des cours mondiaux du pétrole brut et ses répercussions sur les prix des carburants, la modification des paramètres économiques due au conflit militaire russo-ukrainien. Le désormais ex-ministre de l’Economie Nationale a en outre expliqué, dans sa note adressée au chef du Gouvernement, que les produits pétroliers font partie des quatre produits stratégiques dont les prix sont fixés par le Gouvernement à travers le ministère de l’Economie. Selon lui, la réglementation en vigueur prévoit que la structure des prix des carburants devrait faire l’objet d’une actualisation lorsque l’un des trois paramètres principaux qui la constituent connait une variation de l’ordre de 5% à la hausse ou à la baisse. Il s’agit du Prix Moyen Frontière Commercial (PMFC), du taux de change et du volume mis en consommation. Or, le pays se retrouve justement face à cette situation.

A l’en croire, si on ne réajuste pas les prix à la pompe, le pays va continuer avec ce cycle de compensation de l’Etat face au manque à gagner des pétroliers avec le risque d’atteindre 353 millions de dollars à la fin de cette année.

Face à ce tableau, les observateurs pensent qu’il est temps que le gouvernement se prononce rapidement soit pour la hausse des prix du carburant ou le maintien des prix à leur état actuel. Mais si on les maintient, il est important qu’on garantisse l’approvisionnement régulier des stations-services car les mouvements des personnes et des biens dépendent directement du carburant.

Le gouvernement devrait donc lever les équivoques et résoudre définitivement cette question. Les usagers de route et les consommateurs craignent d’être effectivement frappés, à brève échéance, par une rupture totale des stocks si le gouvernement traine à trouver une recette durable à cette crise qui devient répétitive.

Entre-temps, le calvaire continue dans les stations- services de Kinshasa. Certains gestionnaires disent attendre la nouvelle grille tarifaire pour éviter des pertes considérables.

Perside Diawaku