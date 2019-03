Après sa rencontre avec le Président de République, Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l’Union Africaine le lundi 18 février 2019, Monsieur Gabin Tshiteya Miabi W. K., Initiateur de la Fondation MGT, a mis en place un programme dénommé «Programme Citoyen pour le Développement Participatif», en sigle « PROCIDEP », en vue d’accompagner le Président de la République dans ses lourdes missions par la participation de la population au développement du pays et même à la gestion de la chose publique, à travers ce programme qui est aussi un cadre ouvert à tous pour des réflexions, informations, suggestions et stratégies.

C’est à l’issue de cet entretien que l’initiateur de la Fondation MGT s’est exprimé en ces termes :

« La Fondation MGT félicite le peuple congolais d’avoir fait le bon choix du Président de la République en la personne de Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Ce choix judicieux garantit l’avenir de la RDC, laquelle vient de commencer une nouvelle ère par la passation démocratique et civilisée du pouvoir dans la paix et l’effervescence populaire, ce qui consolide désormais la voie de l’alternance du pouvoir consacrée par la Constitution de notre pays.

Le rêve congolais tant attendu s’est réalisé par l’engagement indéfectible, sans relâche et aussi par la ténacité du peuple congolais.

La concrétisation de ce rêve ne sera pas le fait du seul Président de la République, qui du reste n’est pas un magicien, comme le disait feu-Marechal Mobutu, sinon l’égoïsme le submergera, mais aussi avec le concours, le soutien, l’accompagnement et la participation active du peuple congolais, animé par ses aspirations au bien-être et au développement intégral de son pays.

Ainsi, l’implication du peuple dans la gestion de ses propres ambitions, de la base au sommet de l’Etat, la sérénité et la vigilance à tous égards permettront de sécuriser les acquis, de faire le suivi et le contrôle de l’exécution effective des orientations et autres actions pouvant amener le pays à un développement rapide et certain.

Dans la perspective du développement participatif qui veut tout simplement dire l’implication du peuple aux activités de développement de la société et dans le cadre du soutien au Président de la République dans l’accomplissement de ses lourdes tâches, entre autres l’instauration de l’Etat de droit, la bonne gouvernance, l’amélioration du bien-être social, etc. afin de mener le navire à bon port, donner une nouvelle image de la RDC vis-à-vis du monde et la mettre sur orbite, la FONDATION MGT, avec ses Experts multisectoriels, à travers son Programme Citoyen pour le Développement Participatif « PROCIDEP », intervient par les opérations telles que :

• L’organisation des campagnes de civisme et de citoyenneté en faveur du droit, de la paix et de la justice ;

• La lutte contre les antivaleurs ;

• La création des emplois en faveur de la jeunesse;

• Les actions populaires et participatives favorables à l’amélioration du bien-être social ;

• La promotion des initiatives privées pour l’auto-prise en charge.

La réussite de FATSHI est une réussite de tout un peuple et de la même manière que son échec.

La Fondation MGT lance donc un appel à la population d’apporter son soutien total aux actions du Président de la République par la vigilance, la dénonciation des antivaleurs, les suggestions positives afin que ses aspirations ne soient plus jamais étouffées ni anéanties ».

« Car soutenir FATSHI c’est se soutenir soi-même ».

C’est donc dans cette perspective qu’il faut appréhender la dynamique déclenchée par cette rencontre dont les retombées seront certainement comptabilisées dans la renaissance du Grand Congo tel que souhaité par l’ensemble du peuple congolais à travers son choix non équivoque porté sur Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI qui incarne la vision du réveil de la RD.Congo.

Contact Fondation MGT

3, Av. Kimbuta, Q/ Golf, C/ Gombe

0999918647, 0818938822

contact@fondationmgt.org