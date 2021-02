Présidence de l’Assemblée Nationale : c’est Mboso

Les résultats tant attendus du vote du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale, organisé hier mercredi, 03 février 2021 dans la salle des Congrès du Palais du Peuple, sont enfin là. Mboso N’Kodia Pwanga Christophe – candidat unique car ses concurrents ayant été recalés par le règlement intérieur – l’a emporté à la Présidence de l’Assemblée Nationale avec 389 voix contre 77 bulletins nuls sur 466 votants.

Les députés l’ont ainsi choisi pour conduire le nouveau Bureau définitif de cette chambre basse jusque, on l’espère, la fin de la législature en cours en 2023. Il remplace à ce poste Mabunda Liyoko Jeanine, dont le Bureau a été désavoué par ses collègues le mois passé, à cause d’une kyrielle de griefs. Evidemment, Mboso N’Kodia Pwanga n’est pas sorti seul des urnes lors de ces élections tenues hier après-midi dans l’hémicycle du Palais du Peuple. Les six autres membres du Bureau définitif ont été également choisis par leurs pairs et sont venus compléter le Bureau.

Il s’agit notamment de Jean-Marc Kabund-a-Kabund élu au poste de 1er Vice-Présidence avec 365 voix contre 101 bulletins nuls sur 466 votants; de Banywesize Mukuza Muhini Vital élu au poste de 2ème Vice-Présidence avec 367 voix contre 99 bulletins nuls ; de Lembi Libula Joseph choisi au poste de Rapporteur avec 373 voix contre 93 bulletins nuls ; de Colette Tshomba élue avec 239 voix contre 197 à Chisso Nkongolo Hyacinthe et 28 bulletins nuls; de Tabu Makusi Angèle, élue en tant que Questeur et, enfin, de Ayobangira Safari Nshuti JP Questeur-Adjoint. Il convient de noter que le poste de Rapporteur-Adjoint au Bureau de l’Assemblée National est le seul qui est réservé à l’opposition, conformément aux textes en vigueur.

SAKAZ