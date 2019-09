Présidence de la République ; ouverture d’un atelier pour la validation du Plan National du Numérique

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parraine aujourd’hui, mardi 03 septembre 2019, l’ouverture d’un atelier pour la validation du « Plan National du Numérique, dénommé ‘Horizon 2025’ ». Cette cérémonie est prévue au Pullman Grand Hôtel Kinshasa, du 03 au 05 septembre 2019. Une activité qui vise à planifier et à vulgariser l’utilisation du numérique, de l’internet dans les services publics et même privés de l’Administration publique, du commerce, etc.

De nos jours, la vulgarisation de l’internet et la numérisation des données et de l’information symbolisent le progrès qui conduit, à coup sûr, au développement d’un pays. Ne pas s’y habituer reviendrait à se vautrer dans le sous-développement. Ici au pays, aucun opérateur économique ou social n’est prêt à oublier les conséquences des coupures de l’internet imposées vers la fin du processus électoral de l’année dernière.

Ayant saisi parfaitement l’importance du Numérique pour l’avenir du la Rd Congo, la Présidence de la République a donc organisé cet atelier pour convier les invités et experts en la matière à approfondir cette problématique et à concevoir à valider un plan numérique adapté aux réalités de notre pays. Un proverbe conseille à celui qui veut aller loin de ménager sa monture. C’est justement le cas de le dire pour la RD Congo qui se prépare à pousser loin son développement et qui, pour ce faire, prépare son plan numérique.SAKAZ