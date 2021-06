Post-Nyiragongo à Goma : l’épouse du Chef de l’Etat ravitaille deux écoles et un centre hospitalier en vivres et non-vivres

24 heures après la reprise des activités dans la ville de Goma, principalement les cours, l’épouse du chef de l’Etat, Denise Nyakeru Tshisekedi, est descendue personnellement dans cette ville, pour apporter sa contribution, en appui aux efforts déjà déployés par les gouvernements central et provincial. Les dons remis à l’école primaire d’application de l’Institut de Goma (EP AIGO) et au Lycée AMANI, s’ajoutent aux différentes aides que les membres de sa fondation avait déjà distribuées dans cette partie de la République. Après les deux écoles précitées, Denise Nyakeru Tshisekedi s’est rendue à l’hôpital Kyeshero.

C’est le mardi 15 juin 2020 que la Première Dame de la République Démocratique du Congo avait décidé de descendre en personne sur le terrain, après le sinistre qu’a connu la ville de Goma à la suite de la coulée des laves du volcan Nyiragongo, entré en éruption le 22 mai dernier.

Un jour après la reprise des cours, suspendus à cause de cette catastrophe naturelle, la Première Dame, en sa qualité de Présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (FDN), a visité d’abord dans la matinée, l’ École primaire d’application de l’Institut de Goma (EP AIGO ) et le Lycée Amani. Dans les deux écoles, l’épouse du Chef de l’État avait procédé à la remise des dons en vivres et non-vivre, essentiellement constitués de bancs, d’uniformes et de cahiers aux élèves ainsi que des vivres aux enseignants.

Denise Nyakeru Tshisekedi avait, à cette occasion, réconforté élèves et enseignants victimes de l’éruption du Nyiragongo. Profitant de sa présence au Lycée Amani, Denise Nyakeru Tshisekedi y a vulgarisé le programme « EXCELLENTIA ». Le terrain était d’autant favorable à son lobbying que deux finalistes de cet établissement, lauréats de l’année scolaire 2019-2020, avaient obtenu la bourse « Excellentia ».

2,6 tonnes de médicaments pour l’Hôpital Kyeshero

Selon les informations en notre possession, c’est vers midi que le cortège de la Première Dame s’est arrêté à l’Hôpital Kyeshero de Goma. Ici, Denise Nyakeru Tshisekedi a remis 2,6 tonnes de médicaments à la Division Provinciale de la Santé du Nord-Kivu (DPS-NK). Cette division constitue le principal centre de distribution pour différentes antennes de santé, dans le but d’assurer une bonne prise en charge médicale des patients en cette période de crise humanitaire.

L’occasion faisant le larron, la Première Dame a saisi l’opportunité pour offrir au personnel de l’hôpital ainsi qu’à celui de la DPS-NK des vivres, don de sa fondation, afin d’encourager ces derniers pour les efforts déployés au moment des événements douloureux qui ont frappé la partie Est du pays.

Il sied de noter que le couple présidentiel est arrivé à Goma le samedi 12 juin a. La Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers sa fondation, est restée proche des sinistrés de l’éruption volcanique du Nyiragongo. On signale que dès les premiers jours de cette catastrophe naturelle, elle avait déjà pris en charge une multitude de victimes avec des dons en vivres et non-vivres.

Dorcas Nsomue Mpia