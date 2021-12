Port en eaux profondes de Banana : première pierre en janvier 2022

Enfin, ce qui était jusque-là comme un rêve est en voie de devenir une réalité. Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé, le samedi 11 décembre 2021 à la Cité de l’Union Africaine, la cérémonie de signature du contrat de concession pour la construction du port en eaux profondes à Banana, à la côte atlantique, entre la République Démocratique du Congo et le groupe DP Wolrd des Émirats Arabes Unis. Il s’agit d’un avenant au contrat renégocié entre la République Démocratique du Congo et le groupe DP Wolrd des Émirats Arabes Unis.

En effet, à la demande du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le contrat initial en 1917, posait beaucoup de problèmes et suscitait des mécontentements de part et d’autre, a été revu et corrigé. Les nouvelles négociations ont duré un peu plus d’une année entre l’État congolais et les entrepreneurs émiratis.

Le nouveau contrat est jugé gagnant-gagnant, car préservant les intérêts de toutes les parties, a précisé le Chef de l’Etat dans son mot de circonstance prononcé au cours d’une brève cérémonie de signature entre parties.

Le parallélisme de forme a été respecté. Ce sont les mêmes membres du gouvernement, qui l’avaient paraphé en 2017, qui ont apposé leurs signatures sur le nouveau contrat renégocié. Il s’agit pour le compte de l’État congolais de quatre membres du gouvernement des secteurs ci-après : Portefeuille avec la ministre d’État Adèle Kayinda, Transports, Voies de Communication et Désenclavement avec le ministre Chérubin Okende Senga, Finances avec Nicolas Kazadi Kadima, et enfin Budget avec le vice-ministre en l’absence du titulaire en mission à l’étranger.

Pour le compte du groupe DP Wolrd, le contrat a été signé par le chairman de l’entreprise, Sultan Ahmed, et le Suhail Al Banna le CEO du groupe, en présence du ministre d’État des Émirats Arabes Unis en charge de la coopération, Khalifa Shaheen Al Marar.

En vue de donner plus de solennité à cet engagement et prouver l’importance que l’Etat congolais y accorde, hormis le Chef de l’Etat qui présidait la cérémonie, le Premier ministre ainsi que d’autres membres de son équipe, en plus de ceux qui ont apposé leurs signatures sur le document, y ont également pris part.

Toutes les parties affichant leur volonté d’aller vite dans l’exécution des travaux de cet ouvrage combien gigantesque et susceptible de booster l’économie nationale, la pose de la première pierre de construction du port en eaux profondes de Banana interviendra en janvier 2022. C’est le Président de la République qui se chargera personnellement de cet exercice en vue de donner le go du début des travaux. Des appels d’offres seront incessamment lancés pour le recrutement de différents sous-traitants en vue de l’exécution des travaux sur le terrain.

Pour ce qui est de l’ouvrage proprement dit, on signale que le port en eaux profondes de Banana aura 5 quais et 1800 mètres de longueur. Le coût global des travaux s’élève à plus de 1,3 milliards de dollars.

Au cours de la conférence de presse qu’il a coanimée avec le chairman de l’entreprise DP Wolrd, le ministre congolais des Transports, Voies de communication et Désenclavement Chérubin Okende a fait savoir qu’au bout de douze mois de travaux voulus d’Hercule, on saura fixer l’opinion. Notamment en ce qui concerne le nombre des quais qui seront déjà disponibles afin de mettre le port en activité tout en poursuivant le reste des travaux. Il répondait à la question relative à la durée des travaux.

C’était l’occasion pour lui de remercier le Chef de l’Etat pour sa vision qui vise le développement du pays. C’est dans ce cadre qu’il vient, à travers la signature de l’accord qu’on venait de finaliser, d’ouvrir la voie à la matérialisation du projet de construction du port en eaux profondes demeuré des décennies sans être concrétisé.

Interrogé sur le modèle financier du projet, le ministre Okende a dit que la construction du port en eaux profondes de Banana est un fruit du partenariat public-privé.

Pour sa part, saluant l’aboutissement des négociations qui ont débouché sur la signature de l’accord, le chairman de DP Wolrd a fait savoir que son entreprise ne se limitera pas seulement à la construction du port de Banana. Mais, la DP Wolrd compte élargir son partenariat, notamment à travers l’exploitation des ressources naturelle congolaises avec possibilité de transformation sur place en RDC. Dom