Plus de 40 jours sans nouveau cas à BENI : la fin de « Ebola » pourrait être déclarée ce 16 décembre

Les autorités sanitaires nationales pourraient déclarer la fin de la 13ème épidémie à virus Ebola dans la ville de BENI au plus tard ce jeudi 16 décembre 2021, au cas où aucun nouveau cas n’était notifié. Cela fait suite à l’absence d’un nouveau cas positif pendant plus de 40 jours d’observation. Le responsable de la communication à l’antenne locale de la Division Provinciale de la Santé (DPS) s’est dit heureux de constater que la maladie a finalement été maitrisée car aucun cas nouveau de contamination n’a été signalé jusqu’à présent.

Depuis le début de l’épidémie, déclarée le 8 octobre dernier à Butsili, il y a eu 11 cas confirmés dans l’aire de santé de Beni, 8 décès et deux guéris. 1650 personnes ont été vaccinées dont 800 prestataires de santé, selon le Programme Elargi de Vaccination.

La particularité de cette 13ème épidémie est qu’elle n’a pas migré vers d’autres villes. Et ce grâce entre autre à une bonne prise en charge de la maladie et aux mécanismes de surveillance. Selon les experts en santé, la maladie a pu être contenue également suite à la vaccination de masse effectuée pendant la 10ème épidémie. Une stratégie qui a permis à immuniser le plus grand nombre de la population. il faut aussi reconnaître que les expériences antérieures de réponse à de multiples épidémies d’Ebola en RDC ont dotés les autorités sanitaires des connaissances et outils nécessaires pour éviter une propagation incontrôlée de la maladie et limiter son impact sur la population.

« La vaccination arrête l’expansion de la maladie à virus Ebola. Les communautés moins vaccinées présentent plus de risques de contamination. Ce qui n’est pas le cas pour nos communautés, dont plusieurs membres ont été vaccinés. Les deux précédentes épidémies (12e et 13e) n’ont pas fait autant de cas suite au taux élevé de vaccination. Pendant cette treizième épidémie, on a eu le cas d’une personne qui a transporté un malade d’Ebola qui était vraiment à la phase humide. Mais elle n’a pas été infectée car vaccinée », a indiqué le docteur Bernardin Kasereka Siviholya, responsable du Programme élargi de vaccination à l’antenne DPS-Butembo.

Néanmoins, les autorités sanitaires de la province du Nord-Kivu insistent sur la vigilance et la prudence après cette épidémie, notamment avec le maintien des mécanismes d’alerte. La surveillance doit être sans relâche surtout dans la zone qui a été touchée par le virus, car la maladie peut toujours ressurgir à tout moment.

Il sied de noter que la RDC demeure au cœur de plusieurs fronts épidermiques. Le pays fait toujours face à la plus grande épidémie de choléra de son histoire, avec plusieurs cas suspects et des décès. À cela s’ajoute la propagation de la Covid-19, la fièvre jaune, la rougeole, etc.

L’accumulation de ces fronts épidémiques en RDC est liée aux pratiques d’hygiène à risque et au manque d’approvisionnement en eau potable pour les personnes déplacées mais aussi à la défaillance et à la détérioration des services de base. Au total, 7 millions de Congolais vivent dans des conditions sanitaires très inférieures aux normes humanitaires.

Perside Diawaku