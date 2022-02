Plateforme des confessions religieuses : l’implication du Chef de l’Etat sollicitée pour des élections dans les délais

Les Chefs des confessions religieuses de la République Démocratique du Congo, réunis dans leur plateforme, ont rendu public hier mercredi, 09 février 2022, une déclaration contenant des observations faites à la suite de la publication de la Feuille de route opérationnelle de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du calendrier réaménagé des élections des Gouverneurs et vice-gouverneurs pour certaines provinces du pays. Tout en se disant être préoccupés par la paix et le bien-être de la population, ils ont salué dans ce document cette programmation des activités de la CENI qui augure la tenue des élections dans les délais constitutionnels.

Cependant, à l’analyse de cette Feuille de route opérationnelle de la CENI, les Chefs des confessions religieuses ont pris actes des contraintes soulevées par la CENI et ont adressé les recommandations suivantes aux parties prenantes concernées pour aider au bon aboutissement des opérations électorales projetées. De prime abord, ils ont sollicité l’implication personnelle du Président de la République pour garantir la tenue des élections dans le délai constitutionnel et ont demandé au Parlement – c’est-à-dire, à l’Assemblée nationale et au Senat – de finaliser les réformes électorales par l’adoption de la Loi électorale dès la session de mars 2022.

La déclaration des religieux a épinglé aussi le Gouvernement de la République à qui il est demandé de reconsidérer la question de mutualisation du processus de recensement de la population et celle de l’identification des électeurs en tenant compte de la contrainte constitutionnelle du temps qui s’impose à la CENI. En outre, les Chefs religieux ont demandé aussi au gouvernement de rendre disponible les fonds nécessaires pour la réalisations des activités électorales dans les délais et de mettre tout en œuvre pour le retour effectif de la paix à l’Est du pays.

Le délai d’un mois jugé insuffisant par les religieux pour la sensibilisation des électeurs

Dans leurs analyses, les Chefs religieux ont invoqué le rôle primordial de la Centrale des élections à qui ils ont exigé de rendre régulièrement publique l’évaluation de la mise en œuvre de sa Feuille de route avec les parties prenantes. Quant aux partis politiques et à la Société civile, il leur est demandé de mutualiser les efforts dans un plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la pacification du pays en vue de la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes en 2023.

Il convient de souligner que dans ce même document, les Chefs des confessions religieuses ont apprécié la place de choix que la CENI a accordé à la sensibilisation demeurée parent pauvre lors des processus électoraux de 2011 et 2018 et l’intérêt qu’elle a aussi accordé à la mise en place des Cadres de concertation, ce qui dénote sa volonté de conduire un processus électoral transparent, ouvert et accessible à toutes les parties prenantes. Cependant, ils ont estimé qu’au vue de l’étendue du territoire national et du nombre des parties prenantes, un délai d’un mois semble être insuffisant.

SAKAZ