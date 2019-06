Plan national de transport financé par la BAD : Mamady SOUARE, fin de mission en RD Congo

A l’issue de sa mission de près d’une semaine en RDC, Mamady SOUARE, Chef de Division, Opérations d’Intégration Régionale (RDRI), à la Banque Africaine de Développement, a salué la collaboration existant entre la République Démocratique du Congo et son institution. Au cours de son séjour à Kinshasa, ce haut cadre de la BAD et la délégation qui l’accompagnait, ont une série des entretiens, avec plusieurs milieux politiques et économiques avec au centre de leurs préoccupations, le Plan national de transport que la BAD a pu financer à la demande des autorités congolaises.

Lors de notre entretien avec ce haut cadre de la BAD avant sa

traversée du majestueux fleuve Congo pour poursuivre sa mission à

Brazzaville, Mamady Souare s’est réjoui du climat de compréhension

qui a entouré les discussions avec les différentes autorités

congolaises.

Comme il l’a indiqué, cette mission était constituée d’une délégation

de six experts de la banque, conduite par le Chef de Division

Transport Kabanguka. Son rôle en tant que Chef de division de

l’Intégration Régionale, a-t-il fait savoir, était de s’assurer que

dans ce plan national de transport intégré, les différents aspects

d’intégration régionale sont pris en compte.



Selon cet expert de la BAD, le continent africain s’est doté depuis

le 21 mars 2018, d’une zone de libre-échange entrée en vigueur à la

date du 30 mai 2019. Ceci représente une grande opportunité pour la

RDC, un pays qui occupe une position à la fois spécifique et stratégique avec au moins neuf frontières avec les pays de l’Afrique

centrale.



Mamady Souare a expliqué que le souci de sa délégation était de

mieux approfondir cette approche pour voir avec les autorités

congolaises, comment faire en sorte que les infrastructures régionales

au niveau du pays, soient plus développées et aussi permettre au pays

de bénéficier pleinement de cette zone de libre-échange continentale.

Le Chef de la Division de l’Intégration Régionale de la Banque

africaine de développement a fait savoir que sa délégation a rencontré

plusieurs autorités congolaises, notamment le Vice- Premier ministre

en charge des Transport et Voies des communications, le Vice-premier

ministre du Plan et Suivi de la révolution de la modernité, le

ministre des Infrastructures, la cellule des infrastructures ainsi

que les différentes directions générales en charge des transports et

des infrastructures en RD Congo.



Pour terminer, Mamady Souare a loué l’intérêt particulier qui a été

manifesté par les différentes structures congolaises, au projet de

l’intégration régionale. Enfin, il a salué la confiance et la

détermination des autorités congolaises dans ce qui devrait

normalement être réalisé dans le cadre des infrastructures, ainsi que

des mesures d’accompagnement à la fois sur le plan institutionnel et

constitutionnel. Il en a profité pour remercier les autorités

congolaises pour leur marque d’attention à l’endroit des membres de la

délégation de la Bad.

Melba Muzola